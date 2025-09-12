ETV Bharat / state

അരനൂറ്റാണ്ടിനിപ്പുറവും പതഞ്ഞുപൊങ്ങും നൊസ്‌റ്റാൽജിയ; ഇത് സോഡാ കുഞ്ഞാപ്പയുടെ പ്രീമിയം ബ്രാൻ്റ്

അര നൂറ്റാണ്ടിലധികമായി സോഡാ നിർമാണ വിതരണ രംഗത്ത് സജീവം. ചാലിയാറിൻ്റെ സ്വന്തം സോഡാ കുഞ്ഞാപ്പയുടെ ഗോലി സോഡാ വിശേഷങ്ങളിലൂടെ.

GOLI SODA CHALIYAR SODA SHOUKKATHALI CHALIYAR SOFT DRINKS
Goli Soda Manufacturing in Shoukkathali Soda Factory (ETV Bharat)
മലപ്പുറം: അര നൂറ്റാണ്ടിലധികമായി ചാലിയാറിൻ്റെ ദാഹമകറ്റുന്ന ഒരു പ്രീമിയം കൂള്‍ ഡ്രിങ്ക്സ് ബ്രാൻ്റുണ്ട് മലപ്പുറത്ത്. ചാലിയാറിൻ്റെ സ്വന്തം കുഞ്ഞാപ്പയുടെ ഗോലി സോഡ. 13-ാം വയസിൽ പിതാവിനെ സഹായിക്കാൻ സോഡാ കച്ചവടത്തിന് ഇറങ്ങിയ ഷൗക്കത്തലി എന്ന കുഞ്ഞാപ്പ പിന്നീട് സ്വന്തമായി പടുത്തുയർത്തിയ ബിസിനസ്. ഇന്ന് 68-ാം വയസിലും സോഡാ നിർമാണ വിതരണ രംഗത്ത് സജീവമാണ് ഷൗക്കത്തലി.

പിതാവ് മുഹമ്മദിന് നിലമ്പൂർ ചെട്ടിയങ്ങാടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സോഡാ ഫാക്‌ടറിയിൽ വിതരണത്തിനിറങ്ങിയാണ് ഷൗക്കത്തലി ഈ മേഖലയിലെത്തുന്നത്. ചാലിയാർ പഞ്ചായത്തിലെ സോഡാ വിതരണത്തിൻ്റെ ചുമതലയാണ് പിതാവ് ഷൗക്കത്തലിയെ ആദ്യം ഏൽപിച്ചത്. ആദ്യകാലത്ത് സൈക്കിളിൽ നടത്തിയ വിതരണം പതിയെ എംഎയ്‌ടിയിലേക്കും തുടർന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷയിലേക്കും മാറി.

ഇന്ന് ചാലിയാർ പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ സ്ഥലങ്ങളിലും ചുങ്കത്തറ പഞ്ചായത്തിലെ ചെമ്പൻകൊല്ലി, എരുമമുണ്ട ഭാഗങ്ങളിലും ഷൗക്കത്തലിയുടെ സോഡ സ്‌റ്റാർ ആണ്. കഴിഞ്ഞ 40 വർഷമായി ചാലിയാർ സോഡ എന്ന പേരിലാണ് ഒരു നാടിൻ്റെ രുചിയായി മാറിയ ഗോലി സോഡ വിപണിയിൽ എത്തുന്നത്. സ്ഥിരമായി ഗോലി സോഡയുമായി നാടു ചുറ്റുന്ന തന്നെ കുഞ്ഞാപ്പ എന്നാണ് സ്‌നേഹത്തോടെ നാട്ടുകാർ വിളിക്കുന്നതെന്ന് ഷൗക്കത്തലി ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരിയോടെ പറയുന്നു.

അര നൂറ്റാണ്ടിനിപ്പുറവും ചാലിയാറിൻ്റെ ദാഹമകറ്റും നൊസ്‌റ്റാള്‍ജിക് സോഡാ ബ്രാൻ്റ് (ETV Bharat)

'പണ്ട് ദാഹം ശമിപ്പിക്കാൻ ആളുകൾ സോഡയാണ് കുടിച്ചിരുന്നത്. അന്ന് കടകളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരുന്നത് ഗോലി സോഡയായിരുന്നു. 13-ാം വയസിൽ പിതാവ് മുഹമ്മദിനൊപ്പം സോഡാ കച്ചവടത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അന്ന് വിപണിയിലെ സ്റ്റാർ ആയിരുന്ന ഗോലി സോഡക്ക് വില 10 പൈസ. 3 പൈസ കടക്കാർക്ക് കമ്മീഷൻ നൽകണം. ബാക്കി 7 പൈസയാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത്.'-തൻ്റെ സോഡാ വിതരണ അനുഭവങ്ങള്‍ ഷൗക്കത്തലി ഓർത്തെടുക്കുന്നു.

'അന്ന് കളർ സോഡയുണ്ട്. വില 15 പൈസ. ഇതിൽ 5 പൈസ കമ്മീഷനാണ്. നിലവിൽ സോഡക്ക് 7 രൂപ തനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നും' ഷൗക്കത്തലി പറഞ്ഞു. താൻ സോഡാ കച്ചവടം തുടങ്ങുമ്പോൾ ചാലിയാർ പുഴക്ക് അന്ന് മൈലാടിയിൽ പാലം ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ സൈക്കിളിൽ ചാലിയാർ പുഴയുടെ കളത്തിൻ കടവിലൂടെ തോണി കടന്ന് ചാലിയാറിലേക്ക് എത്തിയ ഓർമയും ഷൗക്കത്തലി പങ്കിട്ടു.

നിലമ്പൂർ ചെറുവത്ത് കുന്ന് സ്വദേശിയായ തിരുനെല്ലി ഷൗക്കത്തലി എന്ന കുഞ്ഞാപ്പ കഴിഞ്ഞ 40 വർഷമായി ചാലിയാർ പഞ്ചായത്തിലെ വേട്ടേക്കോടാണ് താമസം. സോഡാ ഫാക്‌ടറിയും വേട്ടേക്കോട് തന്നെ. ചാലിയാർ പഞ്ചായത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഷൗക്കത്തലി എന്ന കുഞ്ഞാപ്പയുടെ സോഡ കുടിക്കാത്തവർ ഉണ്ടാവില്ല.

വിവിധയിനം ശീതള പാനീയങ്ങൾ വിപണി കീഴടക്കി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും കുഞ്ഞാപ്പയുടെ സോഡക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഏറെ. സോഡ ഉണ്ടാക്കുന്നതും വിപണനം നടത്തുന്നതും കുഞ്ഞാപ്പ തന്നെ. സഹായികളായി മക്കളായ ഫൈസലും റഷീദും ഒപ്പമുണ്ട്.

പിതാവിൻ്റെ കാലത്ത് സോഡ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന പഴയ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം വേട്ടേക്കോടെ സോഡാ ഫാക്‌ടറിയിൽ ഷൗക്കത്തലി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം താൻ നിധിപോലെ സൂക്ഷിക്കുന്ന, അര നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് പിതാവ് മുഹമ്മദ് സമ്മാനിച്ച ഗോലി സോഡയും.

