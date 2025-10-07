സ്വർണപ്പാളി വിവാദം: കേരള സർക്കാർ ഉത്തരവാദിത്തം കാണിക്കണം; ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെ പ്രശംസിച്ച് ശശി തരൂർ
ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി വിവാദം. കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ തീരുമാനത്തെ പ്രശംസിച്ച് കോൺഗ്രസ് എംപി ശശി തരൂർ.
Published : October 7, 2025 at 11:15 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ രൂപീകരിക്കാനുള്ള കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ തീരുമാനത്തെ പ്രശംസിച്ച് കോൺഗ്രസ് എംപി ശശി തരൂർ. ഈ വിഷയത്തിൽ കേരള സർക്കാർ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്വർണപ്പാളി വിവാദത്തിൽ നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
"കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ വിവാദത്തിൽ സംശയാസ്പദമായ പലതും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് വളരെ ഗുരുതരമായ വിഷയമാണ്. ഹൈക്കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീമിനെ (എസ്ഐടി) നിയോഗിച്ചതിൽ സന്തോഷം. നിലവിൽ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ആശങ്കാകുലരാണെന്നതാണ് വാസ്തവം. ഓരോ ദിവസും ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്." -ശശി തരൂർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് സ്വർണം മോഷണ പോയതായി ആരോപിക്കപ്പെട്ടുന്ന കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക സംഘത്തെ (എസ്ഐടി) തിങ്കളാഴ്ച (ഒക്ടോബർ 6) ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. അതേസമയം അന്വേഷണം രഹസ്യമായിരിക്കണമെന്നും ഒരു വിവരവും ചോരരുതെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു. മുൻ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് എസ് ശശിധരൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന അന്വേഷണത്തിന് ക്രൈബ്രാഞ്ച് മേധാവി അഡിഷണൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പൊലീസ് (എഡിജിപി) എച്ച് വെങ്കിടേഷ് മേൽനോട്ടം വഹിക്കും. സൈബർ വിദഗ്ധർ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് ഇസ്പെക്ടർമാരും സംഘത്തിലുണ്ടാകും.
ഒക്ടോബർ 5 ന് ശബരിമല അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്വർണം പൂശുന്ന ജോലികളുടെ മുൻ സഹായിയും സ്പോൺസറുമായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ മൊഴി ദേവസ്വം വിജിലൻസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തെ ദേവസ്വം വിജിലൻസ് ആസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം ചോദ്യം ചെയ്തു. എന്നാൽ ഹൈക്കോടതിക്കു മുന്നിൽ എല്ലാം തെളിയിക്കപ്പെടുമെന്നായിരുന്നു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നൽകിയ മറുപടി.
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി കൊണ്ടുപോയ സ്വർണം പൂശിയ ചെമ്പുകൾ ഉടൻ തിരികെ നൽകാൻ കേരള ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടതിനും, കോടതി നിയമിച്ച ശബരിമല സ്പെഷ്യൽ കമ്മിഷണറെ അറിയിക്കാതെ നടപടിക്രമ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് ദേവസ്വം ബോർഡിനെ വിമർശിച്ചതിനും പിന്നാലെയാണ് വിവാദം വീണ്ടും കത്തിപ്പടർന്നത്. ആരോപണ വിധേയമായ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള അന്വേഷണം ഹൈക്കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ സിബിഐ നടത്തണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസും ബിജെപിയും പ്രതിഷേധങ്ങളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2019-ൽ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് (ടിഡിബി) സ്വർണം പൂശിയ ചെമ്പ് തകിടുകൾ നീക്കം ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് കോടതി ഉത്തരവ്. 2019-ൽ ക്ഷേത്രത്തിന് സംഭാവന ചെയ്ത രണ്ട് സ്വർണം പൂശിയ തകിടുകൾ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത ഗ്ലോബൽ അയ്യപ്പ സംഗമം പരിപാടിക്ക് തൊട്ടുമുൻപ് സ്ട്രോങ് റൂമിൽ നിന്ന് കാണാതായതായി ഉണ്ണികൃഷ്ണന പോറ്റി അവകാശപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്നാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമായത്. ഏകദേശം അഞ്ച് കിലോ ഭാരം വരുന്ന ലോഹങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നായിരുന്നു ആരോപണം.
