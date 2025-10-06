ആദ്യമായി എടുത്ത ബമ്പറിന് 25 കോടിയുടെ ഭാഗ്യം; ഓണം ബമ്പര് തുറവൂര് സ്വദേശി ശരത് എസ്. നായര്ക്ക്
തുറവൂർ തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി എസ്ബിഐ ശാഖയിൽ അദ്ദേഹം വിജയിച്ച ടിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കി. ഇതോടെ ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.
Published : October 6, 2025 at 1:38 PM IST|
Updated : October 6, 2025 at 2:00 PM IST
ആലപ്പുഴ: കേരളത്തെ മുഴുവൻ ആകാംക്ഷയുടെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയ 2025ലെ ഓണം ബമ്പർ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ 25 കോടി രൂപയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ തുറവൂർ സ്വദേശി ശരത് എസ്. നായർക്ക്. നെട്ടൂരിൽ നിന്നുമാണ് ശരത് തന്റെ ഭാഗ്യടിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കിയത്.
നെട്ടൂരിലെ നിപ്പോൺ പെയിന്റ്സിലെ ജീവനക്കാരനായ ശരത്, ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെ സഹപ്രവർത്തകരോടൊപ്പമാണ് TH 577825 എന്ന നമ്പർ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയത്. ടിക്കറ്റ് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ തനിക്ക് ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ചതായി മനസ്സിലായപ്പോൾ ആദ്യം വിശ്വസിക്കാനായില്ലെന്ന് ശരത് പറയുന്നു. തുറവൂർ തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി എസ്ബിഐ ശാഖയിൽ അദ്ദേഹം വിജയിച്ച ടിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കി. ഇതോടെ ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.
ആദ്യമായാണ് ഓണം ബമ്പര് എടുത്തതെന്നും ആ ടിക്കറ്റിനു തന്നെ ഭാഗ്യം കടാക്ഷിച്ചതില് അതീവ സന്തോഷമെന്നും ശരത്. നറുക്കെടുപ്പ് സമയത്ത് ഞാന് ഓഫീസില് ആയിരുന്നു. സഹോദരനോടും ഭാര്യയോടും മാത്രമാണ് ബംപറടിച്ച കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. വീട്ടുകാര് വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ്. ചെറിയ ലോട്ടറികള് വല്ലപ്പോഴും എടുക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യമായാണ് ബംപര് ലോട്ടറി എടുക്കുന്നത്. പണം ഉപയോഗിച്ച് എന്തു ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇതുവരെ പ്ലാന് ചെയ്തിട്ടില്ല. സ്ഥിരമായി ലോട്ടറിയെടുക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ബമ്പര് എടുക്കുന്നത് ആദ്യമായാണെന്നും ശരത് പറയുന്നു. ബികോം ബിരുധദാരിയായ ശരത് 12 വര്ഷമായി നെട്ടൂരിലെ കടയിലെ ജീവനക്കാരനാണ്. വീട്ടില് മാതാപിതാക്കളും ഭാര്യയും ആറു മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുമാണ് ഉള്ളത്.
സംസ്ഥാന ലോട്ടറി വകുപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനത്തുകകളിൽ ഒന്നാണ് ഓണം ബമ്പർ. ടിക്കറ്റ് വിറ്റ നെട്ടൂരിലെ ലോട്ടറി ഏജന്റ് എം.ടി. ലതീഷിനും ഈ ഭാഗ്യത്തിൽ പങ്കുണ്ട്. ലതീഷ് വഴിയാണ് ഒന്നാം സമ്മാന നമ്പർ ഉൾപ്പെടുന്ന മറ്റ് സീരീസുകളിലെ 9 ടിക്കറ്റുകൾ കൂടി വിറ്റത്. ഈ ടിക്കറ്റുകൾക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ വീതം സമാശ്വാസ സമ്മാനം ലഭിക്കും.
തിരുവനന്തപുരം ആറ്റിങ്ങൽ ഭഗവതി ഏജൻസിയുടെ വൈറ്റില ശാഖയിൽ നിന്നുമാണ് ലതീഷ് ടിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങിയത്. ഒന്നാം സമ്മാനത്തുകയായ 25 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് നികുതിയും ഏജൻസി കമ്മീഷനും കിഴിച്ച ശേഷം ഏകദേശം 15.75 കോടി രൂപയാണ് ശരതിന് ലഭിക്കുക. ടിക്കറ്റ് വിറ്റ ഏജന്റിന് ഏകദേശം 2.5 കോടി രൂപ കമ്മീഷനായും ലഭിക്കും.
കഴിഞ്ഞ 27-ന് മാറ്റിവച്ച തിരുവോണം ബമ്പര് നറുക്കെടുപ്പാണ് ഒക്ടോബര് നാലിന് നടന്നത്. കനത്ത മഴയിലും ജിഎസ്ടി മാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഏജൻ്റുമാരുടെയും വില്പനക്കാരുടെയും ആവശ്യം പരിഗണിച്ചാണ് നറുക്കെടുപ്പ് മാറ്റിയിരുന്നത്.
തിരുവോണം ബമ്പര് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ 75 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകളാണ് ഈ വര്ഷം അച്ചടിച്ച് വിറ്റഴിച്ചത്. 14,07,100 എണ്ണം ടിക്കറ്റുകള് വിറ്റ പാലക്കാടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് വില്പന നടന്നത്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള തൃശൂരില് 9,37,400 ടിക്കറ്റുകളും മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള തിരുവനന്തപുരത്ത് 8,75,900 ടിക്കറ്റുകളുമാണ് വിറ്റത്. രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുള്ള തൃശൂർ ജില്ലയെക്കാൾ 5 ലക്ഷത്തിലധികം ടിക്കറ്റുകളാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ വിറ്റത്.
25,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ സമ്മാനത്തുക ലഭിക്കുന്ന ടിക്കറ്റുകൾക്ക് മാത്രമേ നികുതിയുള്ളു. 25,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലേക്കുള്ള സമ്മാന തുകയുടെ ഏജൻസി കമ്മിഷൻ 12 ശതമാനവും ഇൻകം ടാക്സ് 30 ശതമാനവും കഴിഞ്ഞ ശേഷമുള്ള തുകയാകും ഭാഗ്യശാലിക്ക് ലഭിക്കുകയെന്നും ലോട്ടറി പബ്ലിസിറ്റി ഓഫിസർ ശ്രീകാന്ത് ഇ ടി വി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, 2024-ലെ ഓണം ബമ്പർ ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ചത് കര്ണാടക സ്വദേശി അല്ത്താഫിനായിരുന്നു. വയനാട് ജില്ലയിലെ സുല്ത്താന് ബത്തേരിയില് എന്ജിആര് ലോട്ടറി കടയില് നിന്ന് എടുത്ത TG 434222 എന്ന നമ്പറിനാണ് കര്ണാടക പാണ്ഡ്യപുരം സ്വദേശിയായ അല്ത്താഫിന് ഒന്നാം സമ്മാനമായ 25 കോടി അടിച്ചത്.
Also Read: 'രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടങ്ങൾ പുറത്തു മതി, കോടതിയിൽ വേണ്ട'; മാത്യൂ കുഴല്നാടന് സുപ്രീം കോടതി വിമര്ശനം, മാസപ്പടി കേസിലെ ഹര്ജി തള്ളി