ETV Bharat / state

പൊലീസ് മർദനം: ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപിക്ക് ശസ്ത്രക്രിയ; ഇടതുമൂക്കിലെ എല്ല് പൊട്ടി, ഐസിയുവിൽ തുടരുന്നു

കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിലുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധിച്ചു.

Perambra police brutality MP face injury Congress statewide protest Official programs postponed
ഷാഫി പറമ്പിൽ എം.പിയെ സന്ദർശിക്കുന്ന എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ കെസി വേണുഗോപാൽ എംപി, ദീപാദാസ് മുൻഷി തുടങ്ങിയവർ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 11, 2025 at 4:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: പേരാമ്പ്രയിൽ പൊലീസ്‌ മർദനമേറ്റതിനെ തുടർന്ന് മുഖത്തിന് സാരമായി പരിക്കേറ്റ ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപി ശസ്‌ത്രക്രിയക്ക് ശേഷം ഐസിയുവിൽ തുടരുകയാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് എംപിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ഇടതുമൂക്കിൻ്റെ എല്ല് പൊട്ടുകയും സ്ഥാനം തെറ്റുകയും വലതുമൂക്കെല്ല് പൊട്ടുകയും ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് മൂക്കിൻ്റെ പാലം വളയുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ശസ്‌ത്രക്രിയക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടുവരുന്നതായി ആശുപത്രി മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിൻ അറിയിച്ചു. തുടർ ചികിത്സയ്ക്കും നിരീക്ഷണത്തിനുമായാണ് എംപിയെ ഐസിയുവിലേക്ക് മാറ്റിയത്. ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദേശപ്രകാരം എംപിൻ്റെ പത്തു ദിവസത്തെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികൾ മാറ്റിവച്ചതായി ഓഫിസ് വ്യക്തമാക്കി.

ഷാഫി പറമ്പിൽ എം.പിയെ സന്ദർശിക്കുന്ന മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ (ETV Bharat)

ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപിയെ സന്ദർശിച്ച നേതാക്കൾ

ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപിയെ നിരവധി പ്രമുഖ നേതാക്കൾ സന്ദർശിച്ചു. എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ കെസി വേണുഗോപാൽ എംപി, ദീപാദാസ് മുൻഷി, എംപിമാരായ എംകെ രാഘവൻ, രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എന്നിവർ അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിച്ചവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

Perambra police brutality MP face injury Congress statewide protest Official programs postponed
ഷാഫി പറമ്പിൽ എം.പിയുടെ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് (ETV Bharat)

ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റുമാരായ അഡ്വ. കെ പ്രവീൺ കുമാർ, അഡ്വ. വിഎസ് ജോയ്, എംഎൽഎമാരായ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ, നജീബ് കാന്തപുരം, എപി അനിൽ കുമാർ എന്നിവരും സന്ദർശനം നടത്തി. മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ, പികെ ഫിറോസ്, എൻ വേണു, ബഷീറലി തങ്ങൾ, ഗോകുലം ഗോപാലൻ, അഡ്വ. കെ ജയന്ത്, എൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ, ടിടി ഇസ്‌മായിൽ, പാറക്കൽ അബ്ദുല്ല, റിജിൽ മാക്കുറ്റി, അഡ്വ. പിഎം നിയാസ് തുടങ്ങിയ നേതാക്കളും ആശുപത്രിയിലെത്തി.

സംഭവത്തിൻ്റെ തുടക്കം

പേരാമ്പ്ര പൊലീസ് സ്റ്റേഷനു മുന്നിലുണ്ടായ പ്രതിഷേധമാണ് സംഭവങ്ങളുടെ തുടക്കം. പ്രദേശത്തെ ഒരു കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കി അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ സ്റ്റേഷനു മുന്നിൽ ധർണ നടത്തുകയായിരുന്നു. ഈ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എംപിയെയും മറ്റ് നേതാക്കളെയും പൊലീസ് ബലം പ്രയോഗിച്ച് നീക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സംഘർഷമുണ്ടായത്.

Perambra police brutality MP face injury Congress statewide protest Official programs postponed
ഷാഫി പറമ്പിൽ എം.പിയെ സന്ദർശിക്കുന്ന എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ കെസി വേണുഗോപാൽ എംപി, ദീപാദാസ് മുൻഷി തുടങ്ങിയവർ (ETV Bharat)

പ്രതിഷേധക്കാരെ പൊലീസ് ലാത്തിച്ചാർജ് ചെയ്യുകയും എംപിയെ ക്രൂരമായി മർദിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് പരാതി. എംപിക്ക് നേരെ നടന്ന ആക്രമണം അപ്രതീക്ഷിതവും അനാവശ്യവുമായിരുന്നെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മറ്റ് പ്രവർത്തകരെ മർദിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടയാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എംപിൻ്റെ മുഖത്ത് ഇടിച്ചതെന്നാണ് ആരോപണമുയർന്നിട്ടുള്ളത്.

സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ശക്തമായ പ്രതിഷേധം

ജനപ്രതിനിധിക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ പൊലീസ് അതിക്രമത്തിനെതിരെ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർന്നിട്ടുള്ളത്. ജനാധിപത്യ മര്യാദകളെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന നടപടിയാണ് പേരാമ്പ്ര പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായതെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ആരോപിക്കുന്നത്. ഇത് സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന നില തകർന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ഉടൻ നടപടി എടുക്കണമെന്നും എംപിയെ മർദിച്ച പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സർവീസിൽനിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഡിജിപിക്ക് പരാതി നൽകിയതിന് പുറമെ, വിഷയം ദേശീയ തലത്തിൽ ഉന്നയിക്കാനും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷനെ സമീപിക്കാനും കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവം നടന്ന ഉടൻ തന്നെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തി.

Also Read:- സമുദ്രകൃഷിയിൽ വൻ കുതിച്ചുചാട്ടം ലക്ഷ്യം: 2047-ഓടെ ഉത്പാദനം 25 ലക്ഷം ടണ്ണാക്കും; സിഎംഎഫ്ആർഐയുടെ പുതിയ പദ്ധതി

For All Latest Updates

TAGGED:

PERAMBRA POLICE BRUTALITYMP FACE INJURYCONGRESS STATEWIDE PROTESTOFFICIAL PROGRAMS POSTPONEDSHAFI PARAMBIL POLICE ATTACK

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

കഫ് സിറപ്പിന് "മധുരമേകുന്ന" വില്ലൻ, കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഇത് നല്‍കരുത്; കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഡോക്‌ടര്‍

ഒരു വീട് നിറയെ സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍; റഹ്മാനും ഇളയരാജയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട അപൂർവ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ 'നിധിശേഖരം'

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? കേരളം നാലാമത്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.