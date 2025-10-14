ETV Bharat / state

"ഷാഫി പറമ്പിൽ നടത്തുന്നത് മുതുകാടിനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ജാലവിദ്യ": രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ചക്കിട്ടപ്പാറ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ്

രക്തം പെയിൻ്റാണോയെന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്നും ആശുപത്രിവാസം നാടകമാണെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. അതേസമയം, യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർ സ്ഫോടക വസ്തു എറിഞ്ഞതിന് പൊലീസ് കേസെടുത്തു.

ചക്കിട്ടപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് കെ സുനി, കോഴിക്കോട്ടെ സംഘർഷം (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 14, 2025 at 10:47 AM IST

കോഴിക്കോട്: എടി കോവൂരിനെയും മജീഷ്യൻ മുതുകാടിനെയുമെല്ലാം അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ജാലവിദ്യകളാണ് ഷാഫി പറമ്പിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ചക്കിട്ടപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് കെ സുനി. ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ കിടന്നത് വെറുതെയാണ്. ഇങ്ങനെ പോയാൽ യഥാർഥത്തിൽ ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടത് അവരുടെ പാർട്ടിയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കോഴിക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന ഷാഫി പറമ്പിലിൻ്റെ മൂക്കിന് ഒരു മേജർ ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം പറയുന്നത്. രക്തം പരിശോധിക്കാൻ ആശുപത്രി ലാബിൽ കൊടുത്ത സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞത് ഇത് നെരോലാക്ക് കമ്പനിയിൽ കൊണ്ടുപോകണമെന്നും ഇത് പെയിൻ്റ് ആണെന്നുമാണ്. പുറത്തു പോയതൊന്നും രക്തമല്ല എന്നും ലാബുകാർ പറയുന്നു. വീഡിയോ ദൃശ്യത്തിലും ഇത് കാണാം.

ആദ്യം തുടയ്ക്കുമ്പോൾ അത് വിയർപ്പാണ്. പിന്നീട് വലതു ഭാഗത്തുനിന്ന് കെഎസ്‌യുവിൻ്റെ ഒരു പഴയ നേതാവ് തോർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് രക്തമാണ്. എടി കോവൂരിനെയും മജീഷ്യൻ മുതുകാടിനെയുമെല്ലാം അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ജാലവിദ്യകളാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ കിടന്നത് വെറുതെയാണ്. ഇങ്ങനെ പോയാൽ യഥാർഥത്തിൽ ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടത് അവരുടെ പാർട്ടിയാണ്.

അതിനൊപ്പം ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് സിപിഎമ്മിന് ഇനി പരിപാടി നടത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നാണ്. പൊലീസ് മതിയാവില്ല എന്നാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് അവരോട് പറയാനുള്ളത് പുലിമടക്ക് ഒരിക്കലും പൂച്ചക്കുട്ടിയുടെ കാവൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ്. സിപിഎമ്മിന് ഒരു പരിപാടി നടത്താൻ ഒരു ഔദ്യോഗിക സംവിധാനത്തിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല.

രക്ത പതാക സ്ഥാപിച്ച ഒരു പൊതുയോഗത്തിൽ കേൾക്കാൻ ഒരാൾ പോലും ഇല്ലെങ്കിലും നിർഭയമായി സംസാരിച്ച ചരിത്രമാണ് പാർട്ടിക്കുള്ളത്. സിപിഎമ്മിൻ്റെ പരിപാടിയിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാൻ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു കോൺഗ്രസുകാരൻ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല" പടിഞ്ഞാറത്തറയിൽ നടന്ന പൊതുയോഗത്തിൽ ചക്കിട്ടപ്പാറ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് കെ സുനിൽ പറഞ്ഞു. അതിനിടെ പേരാമ്പ്രയിലെ യുഡിഎഫ് സംഘർഷത്തിനിടയ്ക്ക് സ്ഫോടക വസ്തു എറിഞ്ഞതിൽ പൊലീസ് കേസെടുത്തു.

വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നും സ്ഫോടക വസ്തു എറിഞ്ഞത് കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് കേസെടുത്തതെന്ന് ഡിവൈഎസ്പി എൻ സുനിൽ കുമാർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ ഫോറൻസിക് പരിശോധന നടന്നുവരികയാണ്. വസ്തു വലിച്ചെറിഞ്ഞ് വ്യക്തിയെ കണ്ടെത്താനുള്ള പരിശോധനയും തുടരുകയാണെന്ന് ഡിവൈഎസ്പി പറഞ്ഞു. പേരാമ്പ്രയിൽ ഹർത്താൽ ദിനത്തിൽ നടന്ന സംഭവത്തിൽ പേരാമ്പ്ര ഇൻസ്പെക്ടർ പി ജംഷീദിൻ്റെ പരാതിയിലാണ് കേസ്.

യുഡിഎഫ് പ്രവർത്തകരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ സ്ഫോടക വസ്തു വലിച്ചെറിയുന്നതായും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഇടയിൽ വീണ് ഉഗ്രശബ്ദത്തോടെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതായും കണ്ടെത്തയുകയായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ദൃശ്യം പുറത്ത് വന്നതിന് പിന്നാലെ സ്ഫോടനം നടന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റംഗം എസ് കെ സജീഷ് ആരോപണമുന്നയിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഫോറൻസിക് സംഘവും പൊലീസും തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് പേരാമ്പ്രയിൽ പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു.

ഡിവൈഎസ്പി എൻ സുനിൽകുമാർ, പി ജംഷീദ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പേരാമ്പ്ര മെയിൻ റോഡിൽ പരിശോധന നടത്തിയത്. സംഘർഷത്തിനിടയിൽ പ്രവർത്തകരെ പിരിച്ചുവിടാൻ നിരവധി തവണ കണ്ണീർ വാതകം പൊലീസ് പ്രയോഗിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് സ്ഫോടനത്തിൽ വ്യക്തത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചതോടെയാണ് സ്ഫോടനത്തിൽ കേസെടുത്തത്.

എന്നാൽ ഇത് പൊലീസിൻ്റെ കെട്ടുകഥയാണെന്ന് കോഴിക്കോട് ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് കെ പ്രവീൺകുമാർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. പൊലീസ് ഒന്നടങ്കം പ്രതിക്കൂട്ടിലായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയുള്ള നാടകമാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപിക്കെതിരെയും തനിക്കെതിരെയും നേരത്തെ തന്നെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അക്രമങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ട പൊലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ വീണ്ടും വഷളാകുമെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. സികെജി കോളജിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉടലെടുത്ത സംഘർഷാവസ്ഥക്ക് പിന്നാലെ സിപിഎമ്മിൻ്റെ സംഗമം നാളെ പേരാമ്പ്രയിൽ നടക്കും.

TAGGED:

PERAMBRA CLASH VIOLENCE
EXPLOSIVE SUBSTANCE CASE
K SUNIL PRESIDENT COMMENT
DCC PRESIDENT ALLEGATION
SHAFI PARAMBIL HOSPITAL CONTROVERSY

