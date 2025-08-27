തിരുവനന്തപുരം/കോഴിക്കോട്: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെയുള്ള ലൈംഗിക പീഡന ആരോപണങ്ങളെ ചൊല്ലി രാഷ്ട്രീയപോര് ശക്തമാകുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി എംപി ഷാഫി പറമ്പിലും ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ വടകരയിൽ വാക്കുതർക്കമുണ്ടായി. ഒരു പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുകയായിരുന്ന ഷാഫി പറമ്പിലിൻ്റെ വാഹനം ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ തടഞ്ഞതാണ് സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചത്.
ഷാഫിക്കെതിരെയുണ്ടായ ആക്രമണശ്രമത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി. പലയിടത്തും പ്രകടനം അക്രമാസക്തമായി. തിരുവനന്തപുരത്ത് ക്ലിഫ് ഹൗസിനു മുന്നിലേക്ക് സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ മാർച്ചിനിടെ പൊലീസിന് നേരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ തീപ്പന്തം വലിച്ചെറിഞ്ഞു.
പ്രതിഷേധത്തിനിടെ അസഭ്യം പറഞ്ഞതിൽ പ്രകോപിതനായ ഷാഫി പറമ്പിൽ കാറിൽ നിന്നിറങ്ങി ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചു. പ്രതിഷേധിക്കാൻ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നും എന്നാൽ അസഭ്യം പറയരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ ഭീഷണി കൊണ്ട് വടകരയിൽ നിന്ന് ആരും ഒളിച്ചോടില്ലെന്നും ഞങ്ങൾ ഇവിടെത്തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്നും ഷാഫി വ്യക്തമാക്കി.
ഷാഫിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധം
ഷാഫി പറമ്പിലിനെ തടഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് കെകെ രമ എംഎൽഎയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യുഡിഎഫ് വടകര പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദുൽഖിഫിലിനെ ആക്രമിച്ചവർക്കെതിരെയും ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയും നടപടിയെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് രമ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനു മുന്നിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചു. പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പ്രവർത്തകരും പൊലീസും തമ്മിൽ ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടായി.
ഷാഫിയുടെ കാറിനു മുന്നിൽ 'രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് സംരക്ഷണമൊരുക്കിയില്ലേ' എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തിയായിരുന്നു ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ തടഞ്ഞത്. തുടർന്ന് കാറിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ഷാഫിക്കും പ്രവർത്തകർക്കുമിടയിൽ പൊലീസ് സംരക്ഷണവലയം തീർത്തു. പൊലീസ് വലയത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ഷാഫി കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കണ്ട് പ്രതികരിച്ച ശേഷമാണ് മടങ്ങിയത്.
രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണം
കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ ഗുണ്ടായിസം കാണിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്താമെന്ന് ആരും കരുതേണ്ടെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ തിരിച്ചടിക്കുമെന്നും സിപിഎം അവരുടെ ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അടിയന്തരം നടപടിയെടുക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഷാഫി പറമ്പിലിനോടുള്ള പ്രതിഷേധത്തിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ മന്ത്രിമാരെ തടയാൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തീരുമാനിച്ചു.
ജില്ലയിൽ ക്രമസമാധാനം നിലനിർത്തണോ എന്ന് സർക്കാരിനും പാർട്ടിക്കും തീരുമാനിക്കാമെന്നും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് വെല്ലുവിളിച്ചു. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കുകയും കോൺഗ്രസ് പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ പേരിൽ ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങളെ തെരുവിലിറക്കാനാണ് സിപിഎമ്മിൻ്റെ തീരുമാനമെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ അത് വിലപ്പോകില്ലെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് പി.കെ. ഫിറോസ് പറഞ്ഞു.
കേരളം ഒറ്റക്കെട്ടായി ഷാഫി പറമ്പിലിനൊപ്പമുണ്ടാകുമെന്നും ഷാഫി വടകരയിൽ തന്നെ നിലയുറപ്പിക്കുമെന്നും ഫിറോസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തനിക്കെതിരെ അസഭ്യം പറഞ്ഞ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകരോട് ഷാഫി രൂക്ഷമായാണ് പ്രതികരിച്ചത്. 'നായ', 'പട്ടി' എന്നൊക്കെ വിളിച്ചാൽ കേട്ടുനിൽക്കില്ലെന്നും ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പിണറായി വിജയനെതിരെ സമരം ചെയ്യൂ എന്നും ഷാഫി സമരക്കാരോട് പറഞ്ഞു.
