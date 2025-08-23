ETV Bharat / state

ആരോപണങ്ങളില്‍ രാഹുലിനെ സംരക്ഷിച്ചും പ്രതിരോധം തീർത്തും ഷാഫി; എങ്ങോട്ടും മുങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നും ഒളിച്ചോടിയതല്ലെന്നും വിശദീകരണം - SHAFI PARAMBIL ON RAHUL ALLEGATIONS

സിപിഎമ്മിൽ നേതൃസ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ആരോപണമുയർന്നപ്പോൾ എന്തു നടപടിയാണ് പാർട്ടി സ്വീകരിച്ചതെന്നും ഷാഫി

ഷാഫി പറമ്പില്‍ (ETV Bharat)
Published : August 23, 2025 at 12:20 PM IST

കോഴിക്കോട്: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ വിവാദങ്ങളില്‍ രാഹുലിനെ സംരക്ഷിച്ചും തനിക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങളില്‍ മറുപടി നല്‍കാതെയും വടകര എംപി ഷാഫി പറമ്പിൽ. താൻ എങ്ങോട്ടും മുങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നും ഒളിച്ചോടിയതല്ലെന്നും ഷാഫി. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്താണ് ബീഹാറിലേക്ക് പോയത്. ആരോപണം ഉയർന്ന ഉടൻതന്നെ രാഹുൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം രാജി വെച്ചിരുന്നു. അത് ധീരമായ ഒരു നടപടിയാണ്. എന്നാൽ സിപിഎമ്മിൽ നേതൃസ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ആരോപണമുയർന്നപ്പോൾ എന്തു നടപടിയാണ് പാർട്ടി സ്വീകരിച്ചതെന്നും ഷാഫി ചോദിച്ചു.

കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എന്നും ധീരമായ തീരുമാനങ്ങളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. രാഹുൽ മങ്കൂട്ടത്തിൽ രാജിസന്നദ്ധത അറിയിച്ചപ്പോൾ അതിന് അനുകൂലമായ പ്രതികരണം തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും നൽകിയത്. വിവാദം ഉണ്ടായിട്ടും ഒരു സ്ഥാനത്ത് കടിച്ചു തൂങ്ങി നിൽക്കാൻ രാഹുൽ തയ്യാറായിട്ടില്ല. സിപിഎമ്മും മാധ്യമങ്ങളും ഒരു പ്രത്യേക അജണ്ടയുമായി വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുകയാണെന്നും ഷാഫി പറഞ്ഞു.

നേരത്തെ കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ഷാഫി പറമ്പിൽ ദേശീയപാത നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപാകതകളിൽ വടകരയിൽ നടക്കുന്ന ഉപവാസ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയതായിരുന്നു. എന്നാൽ സിപിഎം ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ പരിപാടി സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രതിഷേധമായി എത്തി. പൊലീസ് എത്തിയാണ് പ്രവർത്തകരെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയത്. പൊലീസുമായി ഉന്തും തള്ളും വരെ ഉണ്ടായി അതിനുശേഷമാണ് ഷാഫി പറമ്പിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടത്. ഷാഫിക്കെതിരായി ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളോടും പ്രതികരിച്ചില്ല. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിനെ വെള്ളപൂശാനാണ് ഷാഫി ശ്രമിച്ചത്. നിയമപരമായി ഒരു പരാതിയും വന്നിട്ടില്ലെന്നും ഷാഫി പ്രതികരിച്ചു.

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ ആരോപണങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നപ്പോള്‍തന്നെ മാധ്യമങ്ങള്‍ ഷാഫിയുടെ പ്രതികരണത്തിന് ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അതിനായി ഡല്‍ഹിയിലെ ഫ്‌ളാറ്റിനു മുന്നില്‍ കാത്തുനിന്ന മാധ്യമങ്ങളെ കാണാതെ ഷാഫി ബിഹാറിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു. ബിഹാറിലെ വോട്ടര്‍ അധികാര്‍ യാത്രയില്‍ പങ്കെടുക്കാനാണ് തിരക്കിട്ട യാത്ര എന്നായിരുന്നു വിശദീകരണം. വിവാദ വിഷയങ്ങളില്‍ രാഹുലിനെ ഷാഫി സംരക്ഷിച്ചു എന്ന തരത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളില്‍ തന്നെ സംസാരമുണ്ടായിരുന്നതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

അതേസമയം രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ എംഎല്‍എ സ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വടകരയിൽ ഷാഫി പറമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ മാര്‍ച്ച് നടത്തി. പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വി ഡി സതീശനും ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപിയുമാണ് രാഹുലിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്നാണ് പ്രവർത്തകരുടെ ആരോപണം. സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഇടത് സംഘടനകള്‍.

