കാസർകോട്: ക്യാമ്പസുകളിൽ ഇന്ന് വിഭജന ഭീതി ദിനം ആചരിക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലി കാസർകോട് ഗവണ്മെൻ്റ് കോളജിൽ എസ്എഫ്ഐ- എബിവിപി സംഘർഷം. എബിവിപി പ്രവര്ത്തകര് കോളജിലെ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പതിച്ച വിഭജന ഭീതി പോസ്റ്റർ എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ കീറി മാറ്റി. ഇതാണ് സംഘർഷത്തിന് കാരണമായത്.
തുടർന്ന് എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ ഗവര്ണര് രാജേന്ദ്ര അർലേക്കറിൻ്റെ കോലം കത്തിച്ചു. എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എംഎസ്എഫ് പ്രവർത്തകരും സ്ഥലത്ത് പ്രതിഷേധിക്കുന്നുണ്ട്. കാസർകോട് ഗവൺമെൻ്റ് കോളജിൽ വിഭജന ഭീതി ദിനം ആചരിച്ച സംഭവത്തിൽ എബിവിപിക്ക് കോളജ് അധികൃതർ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകി. കോളജിൽ പരിപാടി നടത്തുന്നതിന് അനുമതിയുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. മഞ്ചേശ്വരം ഗോവിന്ദ പൈ കോളജിലും പെരിയയിലെ കേന്ദ്ര-കേരള സർവകലാ ശാലയിലും എബിവിപി പ്രവർത്തകർ വിഭജന ഭീതി ദിനം ആചരിച്ചു.
അതേ സമയം ഗവര്ണറുടെ നിർദേശം പാലിക്കരുതെന്ന് കോളജുകള്ക്ക് നിര്ദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് സർക്കാര്. പരിപാടി നടത്തിയാൽ തടയുമെന്നാണ് എസ്എഫ്ഐയുടേയും കെഎസ്യുവിൻ്റേയും നിലപാട്. വിഭജന ഭീതി ദിനം ആചരിക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലി ഗവർണറും കേരള സർക്കാറും തമ്മിൽ ഭിന്നത രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ക്യാമ്പസുകളിൽ പരിപാടികൾ നടത്തണമെന്ന് ഓർമിപ്പിച്ച് വിസിമാർക്ക് വീണ്ടും ഗവർണർ കത്തയച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു പരിപാടിയും നടത്തരുതെന്ന് സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്ത് ചടങ്ങ് നടത്തിയാലും തടയുമെന്നായിരുന്നു എസ്എഫ്ഐയുടെയും കെഎസ്യുവിൻ്റെയും മുന്നറിയിപ്പ്.
ഓഗസ്റ്റ് 14 വിഭജന ഭീതി ദിനമായി 2021ല് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതു കണക്കിലെടുത്താണ് സര്വകലാശാലകള്ക്കു ഗവര്ണര് നിര്ദേശം നല്കിയത്. അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ അന്പതാം വാര്ഷികം 'ഭരണഘടനാ ധ്വംസന ദിന'മായി ആചരിക്കാന് കഴിഞ്ഞ ജൂണില് നിര്ദേശിച്ച മാതൃകയിലാണ് സര്ക്കാരിനെ മറികടന്നു ഗവര്ണര് വിസിമാര്ക്കു സര്ക്കുലര് അയച്ചത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ആര്എസ്എസ് അജന്ഡ നടപ്പാക്കാന് സര്വകലാശാലകളെ വിട്ടുനല്കില്ലെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് അവഗണിച്ചാണ് ഓഗസ്റ്റ് 14നു 'വിഭജന ഭീതി ദിനം' ആചരിക്കണമെന്ന ഗവര്ണര് രാജേന്ദ്ര ആര്ലേക്കറുടെ സര്ക്കുലര് കോളജുകകള്ക്കു വൈസ് ചാന്സലര്മാര് സര്ക്കുലര് കൈമാറിയത്. ക്യാംപസുകളില് സെമിനാറുകള്, പ്രസംഗങ്ങള്, നാടകങ്ങള് തുടങ്ങിയ പരിപാടികള് സംഘടിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു സര്ക്കുലറിലെ നിര്ദേശം.
രാജ് ഭവൻ്റെ നിലപാട് ഭരണഘാടനാ വരുദ്ധമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമായ ഓഗസ്റ്റ് 15 സാമ്രാജ്യ വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിൻ്റെയും അതിനെ നേരിടാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അഴിച്ചുവിട്ട കൊടും ക്രൂരതകളുടെയും ഓർമപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് എഴുപത്തിയെട്ടു വയസ്സാകുമ്പോൾ ഓഗസ്റ്റ് 15 നു പുറമെ മറ്റൊരു ദിനാചരണം വേണമെന്ന ആശയം സംഘ പരിവാർ ബുദ്ധി കേന്ദ്രങ്ങളുടേതാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് പ്രസ്താവനയില് പറഞ്ഞു. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ഒരു പങ്കാളിത്തവുമില്ലാതെ, ബ്രിട്ടീഷ് രാജിന് പാദസേവ ചെയ്തവർക്കാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടേണ്ടത്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരകാലത്ത് വൈദേശിക ശക്തികൾക്കെതിരെ പോരാടാൻ താല്പര്യം കാട്ടാതെ “ആഭ്യന്തര ശത്രുക്കൾ”ക്കെതിരെ പട നയിക്കാൻ ഊർജം ചെലവഴിച്ചവരാണ് സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കുറയ്ക്കാനെന്നവണ്ണം വിഭജനഭീതിയുടെ ഓര്മ ദിനമാചരിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ബ്രിട്ടീഷ് വൈസ്രോയിയെ നേരിൽ ചെന്നു കണ്ട് പിന്തുണയറിയിക്കുകയും തങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് രാജിനെതിരല്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്ത അതേ മാനസികാവസ്ഥയിൽ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നവരാണ് സംഘപരിവാറുകാർ. ഇന്ത്യയിലെ നാനാജാതി മതസ്ഥരും ഒരുമിച്ചു നിന്ന ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തോട് മുഖംതിരിഞ്ഞു നിന്ന രാഷ്ട്രീയം അതേപടി പിൻപറ്റുന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ വിഭജന ഭീതിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭിന്നിപ്പിച്ചു ഭരിക്കൽ തന്ത്രത്തിൻ്റെ കൂടി ഫലമാണ് ഇന്ത്യാ വിഭജനവും വിഭജനാന്തര കലാപവുമെന്ന് പഴയ ബ്രിട്ടീഷ് ദാസന്മാർ മറന്നുപോവുകയാണ്. ഇന്ത്യാ വിഭജനസമയത്ത് കലാപം ആളിപ്പടർന്നപ്പോൾ തീയണക്കാൻ ശ്രമിച്ച മഹാത്മാ ഗാന്ധിയെ ഉൾപ്പെടെ അപഹസിച്ച കൂട്ടരാണ് സംഘപരിവാർ.
ആ സംഘപരിവാറിൻ്റെ വിഭജന രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടകൾക്കനുസൃതമായ പ്രവർത്തന പദ്ധതികൾ രാജ് ഭവനിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നിലപാട് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ്. ഓഗസ്റ്റ് 14 ന് വിഭജന ഭീതിയുടെ ഓർമദിനമായി ആചാരിക്കാൻ വൈസ് ചാൻസലർമാർക്ക് സർക്കുലറയച്ച ഗവർണറുടെ നടപടി പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്നും അത്തരമൊരു അജണ്ട നടപ്പാക്കാനുള്ള വേദിയായി നമ്മുടെ സർവകലാശാലകളെ വിട്ടുകൊടുക്കാനാവില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
Also Read:പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് കൈവിലങ്ങുമായി രക്ഷപ്പെട്ട പ്രതി പിടിയിൽ; കണ്ടെത്തിയത് സ്കൂള് ശുചിമുറിയിൽ നിന്ന്