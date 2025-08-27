ETV Bharat / state

രാഹുലിനെതിരായ ലൈംഗിക ആരോപണം ഗുരുതരം; എംഎല്‍എ സ്ഥാനത്ത് തുടരരുതെന്നാണ് പൊതുഅഭിപ്രായമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി - CM ON RAHUL MAMKOOTTATHIL ISSUE

പിന്നെ വിരട്ടലും കൊണ്ടൊന്നും പുറപ്പെടാന്‍ നോക്കണ്ട. അതുകൊണ്ടൊന്നും അയ്യപ്പസംഗമം നടക്കാതിരിക്കില്ല. ഇത് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരന് കേരളത്തിൻ്റെ ശരിയായ നില അറിയാത്ത ആളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വിരട്ടുന്ന രീതിയിലൊക്കെ വര്‍ത്തമാനം പറഞ്ഞതെന്നാണ് തോന്നുന്നത്.

CM on Rahul Mamkoottathil issue
പിണറായി വിജയന്‍ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 27, 2025 at 2:02 PM IST

Updated : August 27, 2025 at 2:12 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ ലൈംഗിക ആരോപണം ഗൗരവമേറിയ വിഷയമായി കേരളീയ സമൂഹം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത്തരമൊരാള്‍ ആ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കരുതെന്ന പൊതു അഭിപ്രായമാണ് ഉയര്‍ന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ നിലയല്ല വന്നിടത്തോളം കാണുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ പറഞ്ഞു.

എത്രകാലം പിടിച്ചുനില്‍ക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് അറിയില്ല. നമ്മുടെ സമൂഹത്തില്‍ വലിയ പ്രതികരണങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സംഭവമായാണ് ഇത് മാറിയത്. കാരണം ഒന്നല്ല ഒന്നിലധികം സംഭവങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വരുന്നു. അതില്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍തന്നെ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്ന കാര്യങ്ങള്‍ അനുസരിച്ചാണെങ്കില്‍ ഒരു സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഗര്‍ഭസ്ഥ ശിശുവിനെ മാത്രമല്ല ഗര്‍ഭം അലസിയില്ലെങ്കില്‍ ആ ഗര്‍ഭം ധരിച്ച യുവതിയെ കൊല്ലാന്‍ വലിയ സമയം വേണ്ടെന്ന് വരെ പറയുന്നിടത്തേക്ക് എത്തുന്ന അവസ്ഥ പുറത്തുവന്നതാണ്. എത്രമാത്രം ക്രിമിനില്‍ രീതിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി പുറത്തുവരുന്നതെന്നതാണ് കാണേണ്ട കാര്യം.

നമ്മുടെ സമൂഹത്തില്‍ പൊതുപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് പൊതുവേ ഉണ്ടായിരുന്ന പൊതുഅംഗീകാരം ഉണ്ട്. അതിന് അപമാനം വരുത്തിവയ്ക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങള്‍ ചില ഘട്ടത്തിലൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തായാലും സംസ്ഥാനത്തായാലും ചില കാര്യങ്ങള്‍ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇത്രത്തോളം പോയ ഒരു കാര്യം ഇതേവരെ നമ്മുടെ അനുഭവത്തില്‍ കേട്ടിട്ടില്ല.

ഇങ്ങനെ വരുമ്പോള്‍ സാധാരണ നിലയ്ക്ക് ശക്തമായ നിലപാട് എടുത്തു പോകണം. ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എല്ലാം താല്‍പര്യങ്ങള്‍ വച്ചുനോക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനമാണ് പ്രതിപക്ഷനേതാവ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം സമൂഹം നല്ല രീതിയില്‍ ശ്രദ്ധിക്കും. കോണ്‍ഗ്രസിനകത്ത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് അംഗീകരിക്കാന്‍ കഴിയില്ല എന്നതിൻ്റെ മേലെ അവരുടെ വികാരം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പലരും രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം നയിച്ചവരാണ്. രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളുടെ ആളുകള്‍ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എതിര്‍ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമെങ്കിലും ആ രാഷ്ട്രീയപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് ഒരു മാന്യതയും അതിൻ്റേതായ ധാര്‍മികതയുമുണ്ട്. അതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നല്ലോ എന്ന മനോവ്യഥ കോണ്‍ഗ്രസില്‍തന്നെ പലരും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തെറ്റായ രീതിയില്‍ പ്രമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി അവരുടെ പെളിറ്റിക്സ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അതില്‍ ഇടപെട്ട് വര്‍ത്തമാനം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ ആ തെറ്റായ രീതിയില്‍ പ്രമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി ചില നേതാക്കന്‍മാര്‍തന്നെ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് നേരത്തേ വാര്‍ത്തകളുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ബാധ്യതയായി ഇത്രയെല്ലാം കാര്യങ്ങള്‍ വന്നിട്ട് അതിനെല്ലാം നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഒരാളെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ തയ്യാറാകുന്ന നില പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെപ്പോലെ ഒരാളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകാന്‍ പാടില്ലാത്തതതാണ്. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹമങ്ങ് പ്രകോപിതനാകുകയാണ്. എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചുപറയുന്ന അവസ്ഥ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു നിലയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെപ്പോലെ ഒരാള്‍ പോകാന്‍ പാടുണ്ടോ എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചു.

തൻ്റെ പാര്‍ട്ടിയില്‍പെട്ട മുതിര്‍ന്ന ആളുകള്‍ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായം പറയാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരായതെന്നതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം. ഒരുപാട് വ്യക്തികള്‍ പറഞ്ഞു. ആ വികാരം ഉള്‍ക്കൊണ്ടുള്ള പ്രതികരണമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ബാക്കി കാര്യം അവര്‍ തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ശരിയല്ലാത്ത നിലയാണ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ സ്വീകരിച്ചത്. രാഷ്ട്രീയത്തിന് പൊതു അപമാനം വരുത്തി വെച്ചതാണ്, പൊതുപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് അപമാനം വരുത്തിവയ്ക്കുന്നതാണ്, അത്തരൊമരാളെ വഴിവിട്ട് ന്യായീകരിക്കാന്‍ പുറപ്പെടുന്നത് ഇത്തരം ആളുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നിലയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇത് ഇവിടെ ഒതുങ്ങിനിന്നാല്‍ നല്ലത്. ഇനി എത്രയാളുകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കും എന്നുള്ളത് കാര്യങ്ങള്‍ കണ്ടാല്‍ മാത്രമേ പറയാന്‍ പറ്റു.

സംഭവത്തില്‍ നിയമപരമായ നടപടികളെല്ലാം പൊലീസ് സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പരാതി നല്‍കുന്നതിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആശങ്ക ഉണ്ടാകേണ്ടതില്ല. പരാതി ഉന്നയിക്കുന്നവര്‍ക്ക്എല്ലാ സംരക്ഷണവും സര്‍ക്കാര്‍ ഉറപ്പു വരുത്തുമെന്നും പിണറായി വിജയന്‍ പറഞ്ഞു.

ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം

ശബരിമല നാടിനു മാത്രമല്ല രാജ്യത്തിനുതന്നെ മാതൃകയായിട്ടുള്ള ആരാധനാസ്ഥലാണ്. ജാതിമത ഭേദ ചിന്തകള്‍ക്ക് അതീതമായ സ്ഥലാണ്.എല്ലാ മത്സഥര്‍ക്കും എത്തിപ്പെടാന്‍ പറ്റുന്ന സ്ഥലാണ്. സാധാരണ അവിടെ എത്തുന്ന ഭക്തര്‍ വാവരെ കണ്ടാണ് അയ്യപ്പനെ ദര്‍ശിക്കാന്‍ പോകുന്നത്. അത്രമാത്രം മതമൈത്രി ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന സംഭവമാണ്. ലക്ഷണക്കണക്കിന് ആള്‍ക്കാരാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നത്.

തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വംബോര്‍ഡിൻ്റെ ജൂബിലി ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം നടത്താമെന്ന് അവര്‍ നിശ്ചയിച്ചു. കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ളവര്‍ത്തും താല്‍പര്യമാണ്

ഇതിനെ രാഷ്ട്രീയമായി കാണേണ്ടതില്ല. ആരാധനയുടെ ഭാഗമായി നടത്തുന്നതാണ്. സര്‍ക്കാരിൻ്റെ പരിപാടിയല്ലിത്, ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിൻ്റെ പരിപാടിയാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ സഹായം ചെയ്യാറുണ്ട്.

പിന്നെ വിരട്ടലും കൊണ്ടൊന്നും പുറപ്പെടാന്‍ നോക്കണ്ട. അതുകൊണ്ടൊന്നും പരിപാടി നടക്കാതിരിക്കില്ല. ഇത് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരന് കേരളത്തിൻ്റെ ശരിയായ നില അറിയാത്ത ആളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വിരട്ടുന്ന രീതിയിലൊക്കെ വര്‍ത്തമാനം പറഞ്ഞതെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. കേസുകളുടെ കാര്യത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നേരത്തേ ഒരു താരുമാനമെടുത്തതാണ്. അവരുടെയെല്ലാം നിവേദനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍തന്നെയാണ് തീരുമാനമെടുത്തത്. അത്തരം കേസുകള്‍ പിന്‍വലിക്കുക എന്നത് ഈ അക്രമസംഭവങ്ങള്‍ ഒഴികെയുള്ള കേസുകള്‍ പിന്‍വലിക്കുന്നൊരു നിലപാടടെുത്തു. അത് തീരുമാനമായതാണ്. അയ്യപ്പ സംഗമം നടക്കട്ടെ ഭക്തരായുള്ളവര്‍ എത്തിച്ചേരട്ടെ എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

