"കോളജിലെ അടുപ്പം വേര്‍പിരിയാനാകാത്ത പ്രണയമായി, ഒടുവില്‍ മതം മാറാൻ നിര്‍ബന്ധിച്ചു", റമീസിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി സോനയുടെ കുടുംബം - KOTHAMANGALAM WOMEN DEATH UPDATES

മതം മാറ്റാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും മർദിക്കുകയും ചെയ്‌തുവെന്നും ഇതേതുടർന്നാണ് സോന ജീവനൊടുക്കിയതെന്നും സഹോദരൻ ബേസിൽ എൽദോസ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

Sona and Ramees (File) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 11, 2025 at 3:22 PM IST

എറണാകുളം: കോതമംഗലത്തെ സോന (23) എന്ന പെൺകുട്ടിയെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ സുഹൃത്ത് പറവൂർ സ്വദേശി റമീസിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായിവുമായി കുടുംബം. വിവാഹാലോചന നടത്തി മതം മാറ്റാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും മർദിക്കുകയും ചെയ്‌തുവെന്ന് കുടുംബം ആരോപിച്ചു. ഇതേതുടർന്നാണ് സോന ജീവനൊടുക്കിയതെന്ന് സഹോദരൻ ബേസിൽ എൽദോസ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം റമീസിനെ കോതമംഗലം പൊലീസ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തു. ശനിയാഴചയായിരുന്നു സോനയെ വീട്ടിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. അന്ന് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിനായിരുന്നു പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. എന്നാൽ തൻ്റെ മരണത്തിന് കാരണം റമീസാണെന്ന് സോനയുടെ ആത്മഹത്യ കുറിപ്പില്‍ പരാമര്‍ശിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് പൊലീസ് റമീസിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. റമീസിനെതിരെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ കുറ്റം ഉൾപ്പെടെ കൂടുതൽ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തത്.

Sona (File) (ETV Bharat)

റമീസിൻ്റെ വീട്ടുകാർക്കെതിരെയും കൂട്ടുകാർക്കെതിരെയും ആത്മഹത്യ കുറിപ്പിൽ പരാമർശമുണ്ട്. ആലുവ യുസി കോളജിൽ ബിരുദ വിദ്യാർഥികളായിരുന്ന റമീസും സോനയും ഏറെ നാളായി അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു. ഇതേതുടർന്ന് വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഇരുവരും തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി മതം മാറണമെന്ന് റമീസ് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇതിന് സോന തയ്യാറായിരുന്നു. ഇതിനിടെ അനാശ്വാസ കേസിൽ റമീസ് ഉൾപ്പെട്ടതോടെ മതം മറാൻ തയ്യാറല്ലെന്നും സോന റമീസിനെ അറിയിച്ചതായാണ് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നത്.


രജിസ്റ്റർ വിവാഹം ചെയ്യാമെന്നായിരുന്നു സോന റമീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇതിനിടെ
രജിസ്റ്റർ വിവാഹത്തിനെന്ന വ്യാജേനെ റമീസ് സോനയെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് വരുത്തുകയും മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ട് മർദിക്കുകയും ചെയ്‌തതായാണ് ആരോപണം. മതം മാറിയാൽ മാത്രം പോരെന്നും റമീസിൻ്റെ വീട്ടിൽ കഴിയണമെന്ന നിബന്ധന കൂടി വച്ചതോടെയാണ് സോന സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയത്. വീട്ടിൽ അമ്മയും സഹോദരനും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്‌തതായാണ് സംശയിക്കുന്നത്.

സോന ജീവനൊടുക്കുകയാണെന്ന സന്ദേശം റമീസിനെയും വീട്ടുകാരെയും അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് ജോലിക്ക് പോയ അമ്മ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ അപ്പോഴേക്കും സോന മരിച്ചതായാണ് ബന്ധുക്കൾ വ്യക്തമാക്കിയത്. സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും സഹോദരിയുടെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികളായ റമീസിനും കുടുംബത്തിനുമെതിരെ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബേസിൽ കോതമംഗലം സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകി.

