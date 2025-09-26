ETV Bharat / state

പൂജവയ്പ്പ്: സെപ്റ്റംബർ 30 ന് പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍

അതേ ദിവസം നടക്കുന്ന നിയമസഭ സമ്മേളനത്തിന് മാറ്റമുണ്ടാകില്ല.

Public Holiday in Kerala (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 26, 2025 at 5:25 PM IST

Updated : September 26, 2025 at 6:01 PM IST

തിരുവനന്തപുരം : നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സെപ്റ്റംബർ 30 ന് പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി. സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കും നേഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്‌ട്രുമെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി ബാധകമായിരിക്കും.

അതേ ദിവസം നടക്കുന്ന നിയമസഭ സമ്മേളനത്തിന് മാറ്റമുണ്ടാകില്ല. എന്നാൽ നിയമസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചുമതലകൾ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കണമെന്നും സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു.

Public Holiday in Kerala (ETV Bharat)

അതേസമയം, ദിവസങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പു തന്നെ രാജ്യമെങ്ങും ഭക്തിയുടെ നിറവില്‍ നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി. വീടുകളിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലുമെല്ലാം നവരാത്രി മണ്ഡപങ്ങള്‍ ഒരുക്കിയാണ് ആദിപരാശക്തിയുടെ ഒന്‍പത് അവതാരങ്ങളെ ഒന്‍പത് ദിവസങ്ങളിലായി ആരാധിക്കുന്നത്. ആരാധനയുടേയും വിദ്യാരംഭത്തിൻ്റെയും കലകളുടെയും ഉത്സവമാണ് നവരാത്രി. ഒൻപത് രാത്രികൾ എന്നർത്ഥം വരുന്ന നവരാത്രിയില്‍ ദുർഗ, ലക്ഷ്‌മി, സരസ്വതി എന്നീ ദേവിമാരെ ഭക്തിപൂർവ്വം ആരാധിക്കുന്നു. ദുർഗ്ഗാദേവി അടക്കമുള്ള ദേവതകൾക്ക് പൂജകൾ അർപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിലെ പ്രധാന ചടങ്ങ്.

കേരളത്തിൽ സരസ്വതിപൂജയും വിദ്യാരംഭവും പ്രധാനമാണ്. ഭഗവതി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളാണ് നവരാത്രി. വീടുകളില്‍ ബൊമ്മുക്കൊലു ഒരുക്കി വിശ്വാസികള്‍ ആരാധനകള്‍ നടത്തുന്നു. നവരാത്രിയുടെ ഭാഗമായി ദേവി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വിശേഷാൽ പൂജകളും ഭഗവതിപൂജയും നടത്തുന്നു. കുട്ടികളെ എഴുത്തിനിരുത്തുന്നതിനും കലകൾക്ക് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നതിനുമായി പ്രത്യേക ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഉത്സവം, പൂരം, ദേവി ഭാഗവത നവാഹ യജ്ഞം, ഐശ്വര്യപൂജ എന്നിവ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കും.

നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധമായ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ചോറ്റാനിക്കര ഭഗവതി ക്ഷേത്രം. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം വിശ്വാസികളെത്തുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നായ ഇവിടെ മഹാലക്ഷ്‌മിയും വിഷ്‌ണുവുമാണ് പ്രധാന പ്രതിഷ്‌ഠ.

  • കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പനച്ചിക്കാട് ക്ഷേത്രത്തിലും വലിയ തിരക്കാണ് നവരാത്രി ദിവസങ്ങളിൽ. ദക്ഷിണ മൂകാംബിക'എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രം വിശ്വാസമനുസരിച്ച് സരസ്വതീദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം അനുഭവപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക ക്ഷേത്രമാണ്. എല്ലാ മാസവും 1500-ഓളം കുട്ടികളെ എഴുത്തിനിരുത്തുന്നുണ്ട് പനച്ചിക്കാട് ക്ഷേത്രത്തില്‍. മഹാനവമിക്കാലത്ത് അയ്യായിരത്തിലധികം കുട്ടികൾ ഇവിടെ ആദ്യാക്ഷരം കുറിയ്‌ക്കാനെത്തുന്നു. ഇരുപതിലധികം ആചാര്യൻമാരാണ് കുട്ടികളെ ആദ്യാക്ഷരം കുറിപ്പിക്കാനായി എത്തുന്നത്.
  • നവരാത്രി ആഘോഷത്തിൽ ഒൻപത് ദിവസങ്ങളിലായി ഉത്സവം നടക്കുന്ന കേരളത്തിലെ മറ്റൊരു ക്ഷേത്രമാണ് ആറ്റുകാൽ. ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭദ്രകാളിയാണ് പ്രധാന പ്രതിഷ്‌ഠ. "സ്ത്രീകളുടെ ശബരിമല" എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ പൊങ്കാല മഹോത്സവം ലോകപ്രസിദ്ധമാണ്.

ഒൻപത് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ഉത്സവത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും പ്രത്യേക പരിപാടികളും ആചാരങ്ങളും ചടങ്ങുകളും നടത്തുന്നു.പൂജയെടുപ്പ്, വിദ്യാരംഭം, എഴുത്തിനിരുത്തൽ എന്നിവയും ഈ ദിനങ്ങളിൽ ആഘോഷപരമായി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്നു.

