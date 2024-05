ETV Bharat / state

മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ച് പൊലീസുകാരന്‍; തൊട്ടു പിന്നാലെ സസ്‌പെൻഷൻ - CIVIL POLICE OFFICER SUSPENDED

Police officer suspended for writing letter to chief minister appreciating taking action against Dysp in Alappuzha ( ETV Bharat )