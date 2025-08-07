കാസർകോട് : സംസ്ഥാനത്ത് ഇടവേളകൾ ഇല്ലാതെ പെയ്യുന്ന മഴയ്ക്ക് അല്പം ശമനം. ഇനി അഞ്ചു ദിവസത്തേക്ക് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. അറബിക്കടലിന് മുകളിൽ മേഘ രൂപീകരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും, എന്നാൽ മൺസൂൺ ഏതു നിമിഷവും ശക്തി പ്രാപിച്ചു തിരിച്ചു വരുമെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി കേരളത്തിൽ മൺസൂൺ ദുർബലമാണ്.
എന്നാൽ ഹിമാലയൻ താഴ്വരകളിലേക്ക് മൺസൂൺ വ്യാപിച്ചതിൻ്റ ഫലമായി തമിഴ്നാടിനും കേരളത്തിനും ഇടയിൽ ചക്രവാതച്ചുഴി രൂപപ്പെടുകയും കേരളത്തിൽ ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കാനും കാരണമായി. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയോടെ കേരളത്തിൽ നിന്നും കർണാടകയിലേക്ക് ചക്രവാതച്ചുഴി നീങ്ങി ദുർബലമായതായി കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
അടുത്ത രണ്ടു ദിവസം വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത ഇല്ലെന്നും കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി. മെയ് 24 നാണ് മൺസൂൺ കേരളത്തിൽ എത്തിയത്. ജൂൺ ഒന്നു മുതൽ നാല് വരെ മഴ മാറി നിന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ശക്തമായ മഴയാണ് കേരളത്തിൽ പെയ്തത്. മഴയോടൊപ്പം ശക്തമായ കാറ്റുമുണ്ടായി.
യെല്ലോ അലർട്ട്
ഇന്ന് (വ്യാഴം) കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, മലപ്പുറം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. നാളെ(വെള്ളി) കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, മലപ്പുറം, വയനാട്, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മെയ് മാസം റെക്കോഡ് മഴ, പക്ഷെ മൺസൂൺ കുറഞ്ഞു (ജൂൺ 1 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 7 വരെ)
കാലവർഷം നേരത്തെ എത്തിയതോടെ മെയ് മാസം റെക്കോഡ് മഴയാണ് കേരളത്തിൽ ലഭിച്ചത്.
കാലവർഷം ആരംഭിച്ച മെയ് 24 മുതൽ 31 വരെ 440.5 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചു. എന്നാൽ മൺസൂൺ കണക്ക് തുടങ്ങുന്നത് ജൂൺ ഒന്ന് മുതലാണ്. കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഓഗസ്റ്റ് 7 വരെ കേരളത്തിൽ ലഭിച്ചത് കുറഞ്ഞ മഴയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്.
1407.8 മില്ലി മീറ്റർ മഴ ലഭിക്കേണ്ടതിൽ 1257.1 മില്ലി മീറ്റർ മഴയാണ് ലഭിച്ചതെന്നും മുൻവർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് 11% കുറഞ്ഞതായും റിപ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തി. ലക്ഷദ്വീപിലും മഴ കുറഞ്ഞു. 669.5 മില്ലി മീറ്റർ മഴ ലഭിക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് 619.2 മില്ലി മീറ്റർ മഴയാണ് ലക്ഷദ്വീപിൽ ലഭിച്ചത്. 8% മഴ കുറഞ്ഞതായി കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി.
സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ്. 2197.2 മില്ലി മീറ്റർ മഴയാണ് ജില്ലയിൽ ലഭിച്ചത്. 1928.7 മില്ലീ മീറ്റർ മഴയായിരുന്നു ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. 1991 മില്ലി മീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചതോടെ കാസർകോട് ജില്ലയാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. പ്രതിവർഷം മൺസൂണിൽ 2106.4 മില്ലി മീറ്റർ മഴയാണ് ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. അതേസമയം, വയനാട് ജില്ലയിൽ 39 ശതമാനം മഴ കുറഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ട്.
1766.1 മഴ ലഭിക്കേണ്ടിടത്ത് 1069.6 മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ 545.9 മില്ലി മീറ്റർ, കൊല്ലം ജില്ലയിൽ 815.8 മില്ലി മീറ്റർ, പത്തനംതിട്ടയിൽ 1158.6 മില്ലി മീറ്റർ, ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ 1090.5 മില്ലി മീറ്റർ, കോട്ടയത്ത് 1153.5 മില്ലി മീറ്റർ, ഇടുക്കിയിൽ 1206.4 മില്ലി മീറ്റർ, എറണാകുളം ജില്ലയിൽ 1358.8 മില്ലി മീറ്റർ, തൃശൂർ ജില്ലയിൽ 1462.5 മില്ലി മീറ്റർ, പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ 986.7 മില്ലി മീറ്റർ, മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ 1087.2 മില്ലി മീറ്റർ, കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ 1550.8 മില്ലി മീറ്റർ, മാഹിയിൽ 1816.3 മില്ലി മീറ്റർ മഴ എന്നിങ്ങനെയാണ് മഴക്കണക്കുകൾ. ഇടുക്കിയിൽ 30 ശതമാനവും മലപ്പുറത്ത് 22 ശതമാനവുമാണ് മഴ കുറവ് ലഭിച്ചതെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.
