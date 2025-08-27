ETV Bharat / state

'മുസ്‌ലിം മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർഥികൾ ഓണഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ല', അധ്യാപികയുടെ സന്ദേശത്തിൽ കേസ് എടുത്ത് പൊലീസ്

തൃശൂർ കടവല്ലൂരിലെ സ്വകാര്യ സ്‌കൂളിലെ അധ്യാപികയാണ് വാട്‌സ്‌ആപ്പിലൂടെ വിദ്വേഷ പരാമർശം നടത്തിയത്.

Representative image (ETV Bharat)
By PTI

Published : August 27, 2025 at 8:33 PM IST

തൃശൂർ: മാവേലി നാടുവാണീടും കാലം മാനൂഷർ എല്ലാരും ഒന്നുപോലെ എന്നാണ് പണ്ടുമുതലെ നാം കേട്ടിട്ടുള്ളത്. നാട് മുഴുവൻ ഓണാഘോഷത്തിൻ്റെ തിരക്കിലാണ്. സ്‌കൂളുകളിലും കോളജുകളിലും ക്ലബുകളിലും നാട്ടിൻപുറത്തെല്ലാം ഓണപരിപാടികൾ പൊടിപൊടിക്കുകയാണ്.

ജാതിമതഭേതമില്ലാതെ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ കൊണ്ടാടുന്ന ഒരു ഉത്സവം തന്നെയാണ് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചെടുത്തോളം ഓണം. മാത്രമല്ല ജാതിക്കും മതത്തിനും അല്ല മനുഷ്യനാണ് പ്രാധാന്യം എന്ന് നിരവധി തവണ തെളിയിച്ചു തന്ന മനുഷ്യരുള്ള നാട് കൂടിയാണ് കേരളം.

നിപയും പ്രളയവുമെല്ലാം അതിന് ഉദാഹരണമാണ്. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാടിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാട് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു അധ്യാപിക നടത്തിയ പരാമർശം വൻ ചർച്ചാ വിഷയമാവുകയാണ്.

കുട്ടികൾക്ക് നല്ല അറിവുകൾ പകർന്നു നൽകേണ്ട അധ്യാപകർ തന്നെ അവരുടെ മനസിൽ വിദ്വേഷങ്ങൾ കുത്തി നിറക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികളിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്.

ഓണാഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാട്‌സ്‌ആപ്പിൽ വിദ്വേഷ പരാമർശം നടത്തിയതിന് സ്‌കൂൾ അധ്യാപികക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് പൊലീസ്. തൃശൂര്‍ കടവല്ലൂരിലെ സ്വകാര്യ വിദ്യാലയത്തിലെ അധ്യാപികക്കെതിരെയാണ് നടപടി. ഡിവൈഎഫ്‌ഐ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസെടുത്തത്. തൃശൂർ കടവല്ലൂരിലെ സ്വകാര്യ സ്‌കൂളിലെ അധ്യാപികയാണ് വാട്‌സ്‌ആപ്പിലൂടെ ഓണാഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദ്വേഷ പരാമർശം നടത്തിയത്.

അധ്യാപികയുടെ ശബ്‌ദ സന്ദേശം ഇങ്ങനെ

ഓണം ഹിന്ദുക്കളുടെ ആഘോഷമാണെന്നും നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തില്‍ ഓണഘോഷം വേണ്ടെന്നുമായിരുന്നു രക്ഷിതാക്കളുടെ വാട്‌സ് ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പില്‍ അധ്യാപിക അയച്ച സന്ദേശം. ഓണം ഹിന്ദു മതത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ ആചാരമാണെന്നും മുസ്‌ലിം മതത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികളോ അവരുടെ മതാപിതാക്കളോ ഓണാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ലെന്നും അവർ ശബ്‌ദ സന്ദേശത്തിലൂടെ മാതാപിതാക്കളോട് പറഞ്ഞു.

വേഷവിധാനത്തിൽപോലും ഓണത്തോട് നമ്മൾ സഹകരിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും അത്തരം പ്രവൃത്തികൾ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും അധ്യാപിക സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു. ശബ്‌ദസന്ദേശം പുറത്ത് വന്നത്തോടെ വൻ പ്രതിഷേധമാണ് ഉണ്ടായത്.

അതേസമയം ഓണാഘോഷം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നടത്തുമെന്ന് സ്‌കൂൾ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. അധ്യാപിക പറഞ്ഞത് അവരുടെ വ്യക്തിപരാമായ അഭിപ്രായമാണെന്നും തങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരുവിധ അറിവില്ലെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

സംഭവത്തിൽ ഡിവൈഎഫ്‌ഐ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സംഘടനകൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. അതേസമയം അധ്യാപികയുടെ വിദ്വേഷ പരാമർശത്തിനെതിരെ ഉടൻ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

