കലോത്സവ വേദിയിൽ വീണ്ടും പലസ്തീൻ വിവാദം; കുമ്പള ഗവ. എച്ച്എസ്എസിലെ കലോത്സവം നിർത്തി വച്ചു
മൈമിങ് ഷോയുടെ അവസാനഭാഗത്ത് വിദ്യാർഥികൾ പതാകയും ഫോട്ടോകളും ഉയർത്തിയതാണ് പ്രശ്നമായത്. യുവജനോത്സവ മാന്വലിന് വിരുദ്ധമെന്നാരോപിച്ചാണ് അധികൃതർ പരിപാടി തടഞ്ഞത്.
Published : October 4, 2025 at 10:20 AM IST
കാസർകോട്: പലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് മൈമിങ് ഷോ അവതരിപ്പിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് സ്കൂൾ കലോത്സവം നിർത്തിവച്ചു. കാസർകോട് കുമ്പള ഗവ. എച്ച്എസ്എസിലാണ് സംഭവം. വിദ്യാർഥികൾ അവതരിപ്പിച്ച മൈമിങ്ങിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് പലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഫോട്ടോകളും പതാകയും ഉയർത്തിയതാണ് പ്രശ്നമായത്.
മൈമിങ് അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അധ്യാപകൻ ഇടപെട്ട് കർട്ടൻ താഴ്ത്തി. ഇതിനെത്തുടർന്ന് ഇന്നത്തെ കലോത്സവ പരിപാടികൾ മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണെന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. മൈമിങ് ഷോയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. മൈമിങ് തുടങ്ങി രണ്ട് മിനിറ്റ് പിന്നിട്ടപ്പോഴാണ് വിദ്യാർഥികൾ പലസ്തീന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഫോട്ടോകളും പതാകയും ഉയർത്തിയത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ണൂരിലും സമാനമായ സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. സ്കൂൾ യുവജനോത്സവത്തിൽ പലസ്തീൻ അനുകൂല കോൽക്കളി നടത്തിയ വിദ്യാർഥികളെ വേദിയിൽ നിന്ന് അധികൃതർ ഇറക്കി വിട്ടിരുന്നു. അഞ്ചരക്കണ്ടി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലാണ് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത്. പ്രിൻസിപ്പലും അധ്യാപകരും വേദിയിലെത്തിയാണ് യുവജനോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന കോൽക്കളി തടഞ്ഞത്.
കളിക്കിടെ വിദ്യാർഥികളെ തിരിച്ചയയ്ക്കുകയായിരുന്നു. പലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ ടീഷർട്ട് ധരിച്ചായിരുന്നു കോൽക്കളിക്കായി വിദ്യാർഥികൾ എത്തിയത്. ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം വിദ്യാർഥികൾ അവതരിപ്പിച്ച കോൽക്കളിയാണ് തടഞ്ഞത്. യുവജനോത്സവ മാന്വലിന് വിരുദ്ധമെന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു നടപടി. മത്സരം തുടങ്ങിയ ഉടനെ പ്രിൻസിപ്പൽ അടക്കമുള്ള അധ്യാപകർ വേദിയിലെത്തി മത്സരം നിർത്തിവയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇറക്കി വിടുകയായിരുന്നു. കോൽക്കളി തടഞ്ഞതിനെത്തുടർന്ന് വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് എത്തി.
കലോത്സവത്തിൻ്റെ മാന്വലിൽ രാഷ്ട്രീയപരമായോ മതപരമായോ ഉള്ള വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കർശനമായി വിലക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും, അത്തരം പ്രകടനങ്ങൾ കലോത്സവത്തിൻ്റെ നിഷ്പക്ഷ സ്വഭാവത്തെ ബാധിക്കുമെന്നുമാണ് സ്കൂൾ അധികൃതരുടെ വിശദീകരണം. മത്സരം തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് രക്ഷിതാക്കളും വിദ്യാർഥി പ്രതിനിധികളും സ്കൂൾ അധികൃതരുമായി ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും, ഇന്നത്തെ പരിപാടികൾ മാറ്റി വച്ച തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടായില്ല.
അഞ്ചരക്കണ്ടി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ കോൽക്കളി സംഭവം, കാസർകോടൻ സംഭവത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ഇവിടെ കോൽക്കളിക്കായി വിദ്യാർഥികൾ ധരിച്ച പലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ ടീഷർട്ടുകൾ ആയിരുന്നു പ്രധാന പ്രശ്നം. കോൽക്കളിയുടെ അവതരണത്തിൽ നേരിട്ട് രാഷ്ട്രീയ സൂചനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും, ടീഷർട്ടിലെ സന്ദേശം കാരണം മത്സരം നിർത്താൻ അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.
വേദിയിൽ നിന്നും ഇറക്കി വിടപ്പെട്ട വിദ്യാർഥികൾ കടുത്ത പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു. യുവജനോത്സവ മാന്വൽ പ്രകാരം വേഷവിധാനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിയമങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നടപടി എന്നാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ നൽകിയ വിശദീകരണം. സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ വിദ്യാർഥി സംഘടനകൾ സ്കൂളിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തുകയും അധികൃതരുടെ നടപടി അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേലുള്ള കൈയേറ്റമാണെന്ന് ആരോപിക്കുകയും ചെയ്തു.
സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ കലോത്സവ വേദികളിൽ നിന്നും സമാനമായ സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, സ്കൂൾ കലോത്സവ മാന്വൽ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും, ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയം, മതം, അല്ലെങ്കിൽ വിവാദ വിഷയങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവതരണങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ലെന്നും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സ്കൂൾ അധികൃതർക്ക് അനൗദ്യോഗികമായി നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കലോത്സവങ്ങൾ കുട്ടികളുടെ സർഗാത്മക കഴിവുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വേദിയായി നിലനിർത്തണമെന്നും, അനാവശ്യ വിവാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നുമാണ് പൊതുവേയുള്ള നിർദേശം. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ മത്സരങ്ങൾ നടത്താനാണ് സ്കൂൾ തല അധികൃതർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള നിർദേശം.
