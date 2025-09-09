തീനാളംപോലെ ചുവപ്പു കലർന്ന ഓറഞ്ച് പൂങ്കുലകളുമായി സ്കാർലെറ്റ് ജേഡ് വൈൻ; വീടിന് സൗന്ദര്യമൊരുക്കി വിദേശി വള്ളിച്ചെടി
Published : September 9, 2025 at 5:03 PM IST
കണ്ണൂർ: ചെടികളെ സ്നേഹിച്ചു പൂക്കകളോട് കുശലം പറയുന്ന കണ്ണൂർ വിളയാങ്കോട് സ്വദേശി ഉമ്മർ മാഷുടെ വീട്ടു മുറ്റം പൂത്തു തളിർത്തു നിൽക്കുകയാണ്. തൻ്റെ ഭാര്യ വീട്ടുമുറ്റം അലങ്കരിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വിദേശി ഇപ്പോള് കാഴ്ചക്കാരെ മാടി വിളിക്കുകയാണ്. മഴക്കാലത്ത് മറ്റു ചെടികൾ പൂവിടാൻ മടിക്കുമ്പോൾ തീനാളംപോലെ ചുവപ്പു കലർന്ന ഓറഞ്ച് പൂങ്കുലകളുമായി സ്കാർലെറ്റ് ജേഡ് വൈൻ ഉമ്മറു മാഷുടെ വീടിന് സൗന്ദര്യമൊരുക്കുകയാണ്.
പപ്പുവ ന്യൂ ഗിനിയ ജന്മദേശമായുള്ള ഈ വള്ളിച്ചെടി, മലമ്പ്രദേശങ്ങളിലും സമതലങ്ങളിലും ഒരുപോലെ വളരുകയും പുഷ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഉമ്മർ മാഷ് പറയുന്നു. നായ്ക്കുരണ ചെടിയുടെ ജനുസ്സിൽപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും ഈ ചെടിക്ക് ചൊറിച്ചിലുണ്ടാക്കുന്ന രോമങ്ങളില്ല. പൂക്കൾ താഴേക്ക് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പൂങ്കുലകളാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. ഒരു സമയം 40 മുതൽ 70 വരെ വലിയ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകും. ഒരടിയിലധികം നീളമുള്ള കുലയിലെ പൂക്കൾ ഓരോന്നായിട്ടാണ് വിടരുന്നത്.
വളരെ വേഗത്തിൽ പടർന്നു വളരുന്ന ഈ ചെടി തണൽ പന്തൽ ഒരുക്കാനും ട്രെല്ലിസിലും ഗാസിബോയിലും പടർത്താനും ഏറെ അനുയോജ്യമാണ്. തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ഒരു ചെമ്മാനം തീർക്കുന്ന ഈ കാഴ്ച കൂടുതൽ ഭംഗിയോടെ ആസ്വദിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. പടർന്നു വരുന്ന തണ്ടുകളുടെ മുകളിൽ ഇലകൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഉണ്ടാവുക. വേഗത്തിൽ വളരുന്ന ഈ വള്ളിച്ചെടിയുടെ ഇലകളുള്ള ഇളം തണ്ടിൽ നിന്നും ഒരു വർഷത്തിനുമേൽ പ്രായമായ ഇലകൾ കൊഴിഞ്ഞുപോയ തണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുമെല്ലാം പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞിറങ്ങും. കടുത്ത ചൂടില്ലാത്ത സമയത്തും ഇത് പൂവിടാറുണ്ട്. അനുകൂലമായ സാഹചര്യത്തിൽ പൂക്കൾ മൂന്നാഴ്ചയോളം കൊഴിയാതെ നിൽക്കുമെന്നതും ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്.
ജേഡ് വൈൻ നിങ്ങൾക്കും നടാം
ഏറെ പ്രായമാകാത്ത കമ്പുകളാണ് ചെടികൾ നടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മുട്ടുകളും ഒരടിയെങ്കിലും നീളമുള്ള കമ്പുകളും വേണം നടാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ.
വലിയ നഴ്സറി കവറിൽ നിറച്ച മിശ്രിതത്തിൽ കമ്പുകൾ നടാം.
