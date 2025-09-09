ETV Bharat / state

തീനാളംപോലെ ചുവപ്പു കലർന്ന ഓറഞ്ച് പൂങ്കുലകളുമായി സ്‌കാർലെറ്റ്‌ ജേഡ് വൈൻ; വീടിന് സൗന്ദര്യമൊരുക്കി വിദേശി വള്ളിച്ചെടി

പപ്പുവ ന്യൂ ഗിനിയ ജന്മദേശമായുള്ള ഈ വള്ളിച്ചെടി, മലമ്പ്രദേശങ്ങളിലും സമതലങ്ങളിലും ഒരുപോലെ വളരുകയും പുഷ്പിക്കുകയും ചെയ്യും

scarlet jade vine plant
വീടിന് സൗന്ദര്യമൊരുക്കി സ്‌കാർലെറ്റ്‌ ജേഡ് വൈൻ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 9, 2025 at 5:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കണ്ണൂർ: ചെടികളെ സ്നേഹിച്ചു പൂക്കകളോട് കുശലം പറയുന്ന കണ്ണൂർ വിളയാങ്കോട് സ്വദേശി ഉമ്മർ മാഷുടെ വീട്ടു മുറ്റം പൂത്തു തളിർത്തു നിൽക്കുകയാണ്. തൻ്റെ ഭാര്യ വീട്ടുമുറ്റം അലങ്കരിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വിദേശി ഇപ്പോള്‍ കാഴ്ചക്കാരെ മാടി വിളിക്കുകയാണ്‌. മഴക്കാലത്ത് മറ്റു ചെടികൾ പൂവിടാൻ മടിക്കുമ്പോൾ തീനാളംപോലെ ചുവപ്പു കലർന്ന ഓറഞ്ച് പൂങ്കുലകളുമായി സ്കാർലെറ്റ്‌ ജേഡ് വൈൻ ഉമ്മറു മാഷുടെ വീടിന് സൗന്ദര്യമൊരുക്കുകയാണ്.

പപ്പുവ ന്യൂ ഗിനിയ ജന്മദേശമായുള്ള ഈ വള്ളിച്ചെടി, മലമ്പ്രദേശങ്ങളിലും സമതലങ്ങളിലും ഒരുപോലെ വളരുകയും പുഷ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഉമ്മർ മാഷ് പറയുന്നു. നായ്ക്കുരണ ചെടിയുടെ ജനുസ്സിൽപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും ഈ ചെടിക്ക് ചൊറിച്ചിലുണ്ടാക്കുന്ന രോമങ്ങളില്ല. പൂക്കൾ താഴേക്ക് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പൂങ്കുലകളാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. ഒരു സമയം 40 മുതൽ 70 വരെ വലിയ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകും. ഒരടിയിലധികം നീളമുള്ള കുലയിലെ പൂക്കൾ ഓരോന്നായിട്ടാണ് വിടരുന്നത്.

വീടിന് സൗന്ദര്യമൊരുക്കി സ്‌കാർലെറ്റ്‌ ജേഡ് വൈൻ (ETV Bharat)

വളരെ വേഗത്തിൽ പടർന്നു വളരുന്ന ഈ ചെടി തണൽ പന്തൽ ഒരുക്കാനും ട്രെല്ലിസിലും ഗാസിബോയിലും പടർത്താനും ഏറെ അനുയോജ്യമാണ്. തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ഒരു ചെമ്മാനം തീർക്കുന്ന ഈ കാഴ്ച കൂടുതൽ ഭംഗിയോടെ ആസ്വദിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. പടർന്നു വരുന്ന തണ്ടുകളുടെ മുകളിൽ ഇലകൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഉണ്ടാവുക. വേഗത്തിൽ വളരുന്ന ഈ വള്ളിച്ചെടിയുടെ ഇലകളുള്ള ഇളം തണ്ടിൽ നിന്നും ഒരു വർഷത്തിനുമേൽ പ്രായമായ ഇലകൾ കൊഴിഞ്ഞുപോയ തണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുമെല്ലാം പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞിറങ്ങും. കടുത്ത ചൂടില്ലാത്ത സമയത്തും ഇത് പൂവിടാറുണ്ട്. അനുകൂലമായ സാഹചര്യത്തിൽ പൂക്കൾ മൂന്നാഴ്ചയോളം കൊഴിയാതെ നിൽക്കുമെന്നതും ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്.

scarlet jade vine plant
വീടിന് സൗന്ദര്യമൊരുക്കി സ്‌കാർലെറ്റ്‌ ജേഡ് വൈൻ (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


ജേഡ് വൈൻ നിങ്ങൾക്കും നടാം

ഏറെ പ്രായമാകാത്ത കമ്പുകളാണ് ചെടികൾ നടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മുട്ടുകളും ഒരടിയെങ്കിലും നീളമുള്ള കമ്പുകളും വേണം നടാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ.

വലിയ നഴ്സറി കവറിൽ നിറച്ച മിശ്രിതത്തിൽ കമ്പുകൾ നടാം.

scarlet jade vine plant
വീടിന് സൗന്ദര്യമൊരുക്കി സ്‌കാർലെറ്റ്‌ ജേഡ് വൈൻ (ETV Bharat)
ഇലകളുടെ ഞെട്ടു മാത്രം നിർത്തി ബാക്കി നീക്കം ചെയ്ത ശേഷം വേണം നടാൻ.ചുവന്ന മണ്ണും ചകിരിച്ചോറും വളമായി ചാണകപ്പൊടിയും സ്യൂഡോമോണസ് പൊടിയും കലർത്തി കുതിർത്തെടുത്ത മിശ്രിതത്തിലാണ് നടേണ്ടത്. പാതി തണൽ കിട്ടുന്നിടമാണ് വളർത്താൻ ഉചിതം.മിശ്രിതത്തിലെ ഈർപ്പം കുറയുന്നതായി കണ്ടാൽ മിശ്രിതം മാത്രം നനക്കുക.ചെടികൾ ഇലകളും കമ്പുകളുമായി വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളർത്തേണ്ട പന്തലിലേക്ക് മാറ്റാം.
scarlet jade vine plant
ടി കെ ഉമ്മറും ഭാര്യയും (ETV Bharat)
വേണ്ടത് കൃത്യമായ പരിപാലനംവെള്ളം നിൽക്കാത്തതും നാലഞ്ചു മണിക്കൂർ നേരിട്ട് വെയിലിൽ കിട്ടുന്നതുമായ സ്ഥലത്ത് ആണ് ഈ വള്ളിച്ചെടി വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത്.ഒരു സമചതുരത്തിലും ആഴത്തിലും എടുത്ത കുഴിയിൽ ചാണകപ്പൊടി കലർത്തിയ മിശ്രിതം നിറയ്ക്കണം.ഇതിന് നടുക്ക് തീർത്ത കുഴിയിലേക്ക് കമ്പ് അത് വളർത്തിയെടുത്ത മിശ്രിതം ഉൾപ്പെടെ മാറ്റണം. പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ വള്ളികൾ പടർന്നു കയറാൻ പറ്റിയ ബലമുള്ള താങ്ങ് നൽകണം. ധാരാളം ശാഖകളുമായി വേഗത്തിൽ വളരുന്ന ജേഡ് വൈൻ ആവശ്യത്തിന് ബലമുള്ള പെർഗോളയിലേക്കോ ട്രെൻഡീസയിലേക്കോ പടർത്തി വിടണം.
scarlet jade vine plant
വീടിന് സൗന്ദര്യമൊരുക്കി സ്‌കാർലെറ്റ്‌ ജേഡ് വൈൻ (ETV Bharat)
വേനൽക്കാലത്ത് വേരിന് ചുറ്റും ഉണങ്ങിയ ഇലകൾ പുതയിടുന്നതും ജൈവവളങ്ങളായ ആട്ടിൻകാഷ്ടം, ചാണകപ്പൊടി, മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് ഇവയെല്ലാം വളമായി നൽകുന്നതും ചെടിക്ക് ഉത്തമം ആണ്.നല്ല വളർച്ചയായ ചെടിയുടെ ചുവട് ഭാഗത്തുനിന്ന് നല്ല വണ്ണവുമായി വലിയ കുറ്റിച്ചെടി പോലെയാകും. തണ്ടുകൾക്ക് നല്ല ബലം വയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സമതലങ്ങളിൽ വർഷത്തിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ പൂവിടുന്ന ജേഡ് വൈൻ പൂക്കൾ മുഴുവനായി കൊഴിഞ്ഞ ശേഷവും കൊമ്പ് ഒതുക്കണം. പൂവിട്ടു കഴിഞ്ഞ കൊമ്പുകളാണ് മുറിച്ചു നീക്കേണ്ടത്.

Also Read: തിരുവാതിര പഠിക്കണം; ചൈനീസ് വന്‍മതിലില്‍ മലയാളി മങ്കമാര്‍ക്കൊപ്പം കൂടി വിദേശികള്‍

For All Latest Updates

TAGGED:

SCARLET JADE VINE PLANTBEAUTIFUL FLOWER PLANTSCARLET JADE VINESCARLET JADE VINE PLANT

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പതിവായി കുതിര കുളമ്പടി; കാടിനുള്ളിലൂടെ കുതിച്ചു പായുന്ന മൂന്നാം ക്ലാസുകാരന്‍

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഇന്ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ആളിക്കത്തുന്ന മയക്കുമരുന്ന് വിപത്ത്, അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കൊല്ലാൻ പോലും മടിയില്ല; കണക്കുകള്‍ ഞെട്ടിക്കുന്നത്

ഒരാഴ്‌ചക്കിടെ സ്വർണത്തിന് വർധിച്ചത് 2,680 രൂപ; പൊന്നുംവിലയ്‌ക്ക് പുറകിലെന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.