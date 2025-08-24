ETV Bharat / state

'സേവ് നിമിഷ പ്രിയ' ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി പ്രവർത്തനം നിർത്തിയേക്കും; അന്തിമ തീരുമാനം കാന്തപുരത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായംകൂടി പരിഗണിച്ചശേഷം

വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന മലയാളികൾക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കാനുള്ള പുതിയൊരു കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിക്കാനാണ് ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ ആലോചിക്കുന്നത്

നിമിഷ പ്രിയ (ETV Bharat)
Published : August 24, 2025 at 2:01 PM IST

എറണാകുളം: സേവ് നിമിഷ പ്രിയ ഇൻ്റർ നാഷണൽ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി പ്രവർത്തനം നിർത്തിയേക്കും. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇത്തരമൊരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ നിർബന്ധിതരാവുകയാണെന്ന് ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ ഭാരവാഹികൾ വ്യക്തമാക്കി.
അതേ സമയം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന മലയാളികൾക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കാനുള്ള പുതിയൊരു കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിക്കാനാണ് ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ ആലോചിക്കുന്നത്.

നിമിഷ പ്രിയയുടെ വധശിക്ഷ മരവിപ്പിക്കാർ നിർണായക ഇടപെടൽ നടത്തിയ കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്‌ലിയാറുടെ അഭിപ്രായം കൂടി പരിഗണിച്ച ശേഷമായിരിക്കും അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുകയെന്ന് ആക്ഷൻ കൗൺസിലിൻ്റെ നിയമോപദേശകനും സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകനുമായ സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. നിമിഷ പ്രിയ വിഷയത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ഹർജി നൽകിയ കെ എ പോളിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തും. കേന്ദ്ര സർക്കാറിൻ്റെ പേരിൽ വ്യാജ പണ പിരിവ് നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങളും വ്യാജ രേഖകൾ സമർപ്പിച്ച് കോടതിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളും കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമായി നിമിഷയുടെ മോചനത്തിനായുള്ള ശ്രമങ്ങളിലായിരുന്നു ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ. എന്നാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാറിൻ്റെ പേരിൽ വ്യാജ പണപിരിവ് നടത്തിയെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടും കെ എ പോളിനെ പോലെയുള്ളവരെ പിന്തുണച്ചാണ് കുടുംബം നിൽക്കുന്നത്. ഇത്തരമാരു സാഹചര്യത്തിൽ സേവ് നിമിഷ പ്രിയ ആക്ഷൻ കൗൺസിലിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ പ്രസക്തിയില്ല. കാന്തപുരത്തിൻ്റെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് വധശിക്ഷ മരവിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും ദിയാധനം നൽകി നിമിഷയെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആക്ഷൻ കൗൺസിലിനെ മാറ്റി നിർത്തി ദിയാ ധനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഓഫറുകളുമായി കൂടുതൽ പേർ തലാലിൻ്റെ കുടുംബത്തെ സമീപിച്ചത് ആശയ കുഴപ്പം സൃഷ്ടിച്ചു.

സുവിശേഷ പ്രാസംഗികന്‍ പാസ്റ്റർ കെ എ പോൾ പണപ്പിരിവ് നടത്തുന്നതിനെതിരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തന്നെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ കെ എ പോളിനൊപ്പം നിൽക്കാനാണ് നിമിഷപ്രിയയുടെ കുടുംബം തീരുമാനിച്ചത്. അതിനാൽ അവർ നടത്തുന്ന സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുൻ ആക്ഷൻ കൗൺസിലിന് കഴിയില്ലന്നും സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി. അമ്പത് കോടി രൂപ വരെ കൊല്ലപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ കുടുംബത്തിന് നൽകാമെന്ന് ജേക്കബ് ചെറുവള്ളിൽ എന്ന വ്യവസായി കുടുംബത്തിന് വാഗ്‌ദാനം നൽകിയതായാണ് മനസിലാക്കുന്നത്. അത്രയും പണം നൽകാൻ കഴിയുന്നതിനാലായിരിക്കും അവർ വാഗ്‌ദാനം നൽകിയത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് നടക്കട്ടെയെന്നും അദേഹം പറഞ്ഞു. ഏതെങ്കിലുമൊരു ഘട്ടത്തിൽ കുടുംബം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് പരിഗണിക്കുമെന്നും സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി.

2017 ലാണ് പാലക്കാട് കൊല്ലങ്കോട് സ്വദേശിനിയായ നിമിഷ പ്രിയക്കെതിരെയുള്ള കേസിന് ആസ്‌പദമായ സംഭവം. തലാൽ അബ്‌ദുല്‍ മഹ്ദിയെന്ന യമൻ സ്വദേശിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നതാണ് കേസ്. വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കി കോടതി നിമിഷ പ്രിയക്ക് വധശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് നിയമ പോരാട്ടം യമൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്തി. സുപ്രീം കോടതിയും വധശിക്ഷ ശരിവെച്ചിരുന്നു. വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നിർദേശം സനായിലെ ജയിൽ അധികൃതർക്ക് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കൈമാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കേണ്ട തലേ ദിവസം ശിക്ഷ മാറ്റി വെക്കുകയായിരുന്നു.

