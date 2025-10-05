പെടപെടക്കണ മത്തി ചാകര; ഉത്സവ ലഹരിയിൽ കടപ്പുറം, വീഡിയോ കാണാം

ETV Bharat / state

കാസർകോടും കണ്ണൂരും അപ്രതീക്ഷിത ചാകര. കണ്ട് നിന്നവരും കേട്ട് നിന്നവരും ഒന്നാകെ കടലിലേക്ക്. മീൻ വാരിയെടുക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍.

Sardine (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 5, 2025 at 6:25 PM IST

കാസർകോട്: തിരമാലകൾക്കൊപ്പം നല്ല പിടക്കണ മത്തിയും കടൽ തീരങ്ങളിലേക്ക്. കാസർകോട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലെ കടപ്പുറങ്ങളിൽ മത്തി ചാകര. നീലേശ്വരം മരക്കാപ്പ് കടപ്പുറത്തും കണ്ണൂർ പയ്യാമ്പലത്തും ആണ് മത്തി ചാകര ഉണ്ടായത്.

ഇന്ന് രാവിലെ 6:30 മുതൽ എട്ട് വരെയാണ് നീലേശ്വരത്ത് ചാകര ഉണ്ടായത്. പയ്യാമ്പലം കടല്‍ത്തീരത്ത് ഇന്നലെ രാവിലെ മത്തി കൂട്ടത്തോടെ കരക്കടിയുകയായിരുന്നു. ഏകദേശം 3 മണിക്കൂറോളം മത്തി തുടര്‍ച്ചയായി കരക്കടിഞ്ഞു.

കടപ്പുറത്ത് ഉത്സവമായി മത്തി ചാകര, വാരിയെടുത്ത് നാട്ടുകാർ (ETV Bharat)

മത്സ്യം പൂര്‍ണ വളര്‍ച്ചയെത്തിയതും വില്‍പനയ്‌ക്ക് അനുയോജ്യമായതാണെന്നും സ്ഥലത്തെ മത്സ്യ തൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു. സംഭവം നടന്നതോടെ കണ്ട് നിന്നവരും കേട്ട് നിന്നവരും ഒന്നാകെ കടലിലേക്ക് ഓടുകയായിരുന്നു. ബക്കറ്റും കവറുകളുമായി വന്ന് ആളുകൾ മത്തി വാരി എടുത്തു. എല്ലാവരും സഞ്ചി നിറയെ മത്തിയുമായാണ് മടങ്ങിയത്.

കൂടുതൽ പേരും സോഷ്യൽ മീഡിയിയിലൂടെയാണ് ചാകര വിവരം അറിഞ്ഞ് കടൽ തീരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയത്.
മത്തി ചാകര ആദ്യം ശ്രീനാഥിൻ്റെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടു, വീട്ടില്‍ നിന്നും ആയിക്കരയില്‍ ജോലിക്ക് പോകുന്നതിനിടെയാണ് കടൽ തീരത്ത് ഈ കാഴ്‌ച കണ്ട് നിന്നത്.

മത്തി (ETV Bharat)

ഉടന്‍ തന്നെ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഫോണിൽ പകർത്തി. ശേഷം ആ ദൃശ്യങ്ങൾ റീല്‍സ് ആയി സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവെക്കുകയായിരുന്നു. മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ആയിരുന്ന ശ്രീനാഥ് ഗോവയില്‍ നിന്ന് പരിശീലനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയാണ് ഫിഷറിസ് വകുപ്പില്‍ റെസ്‌ക്യൂ ഗാര്‍ഡ് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നത്.

27 വർഷ കാലമായി മത്സ്യതൊഴില്‍ മേഖലയിലാണ് ശ്രീനാഥ് ജോലി ചെയ്‌ത് വരുന്നത്. "ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്‌ച ആദ്യമായാണ് നേരിൽ കാണുന്നത്, നീണ്ട 27 വര്‍ഷത്തെ മത്സ്യതൊഴില്‍ മേഖലയിലെ ജോലിയില്‍ ഇങ്ങനെയൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല" എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതേസമയം മത്സ്യ ലഭ്യത അറിഞ്ഞ് ഉള്‍ക്കടലില്‍ നിരവധി ബോട്ടുകളാണ് മത്സ്യബന്ധനത്തിനായി വലയിട്ടത്. രണ്ടായിരം രൂപ ആയിരുന്നു ഒരു ബോക്‌സ് മത്തിയുടെ വില. എന്നാൽ മത്തി കൂടുതലായി കിട്ടിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഒരു ബോക്‌സ് മത്തിയുടെ വില 500 രൂപ വരെ വില കുറച്ചാണ് വില്‍പന നടത്തുന്നത്.

അതേസമയം, കേരള തീരത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷം മത്തിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി വർധിച്ച സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നു. തുടർന്നുണ്ടായ പാരിസ്ഥിതികവും സാമ്പത്തികവുമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്കും കാരണം മൺസൂൺ മഴയിലെ മാറ്റങ്ങളാണെന്ന് കേന്ദ്ര സമുദ്രമത്സ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ (സിഎംഎഫ്ആർഐ) പുതിയ പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ തുടർന്ന് കടലിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ മത്തിയുടെ ലഭ്യതയിൽ വലിയ ഉയർച്ച താഴ്‌ചകൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്ന് പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

