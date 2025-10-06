ETV Bharat / state

'എന്നാലും എൻ്റെ ശരത്തേ!'; ഇന്നും സ്ഥാപനത്തിലെത്തി, 25 കോടിയുടെ 'സൂപ്പർ സ്റ്റാർ' കൂടെയുണ്ടായിട്ടും ആരുമറിഞ്ഞില്ല

മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വാർത്ത വന്നപ്പോഴാണ് ഇത്രയും വലിയ ഭാഗ്യശാലി തങ്ങൾക്കൊപ്പം ജോലി ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതെന്ന് നിപ്പോൺ പെയിൻ്റ്സിലെ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ മാനേജരായ രാഹുൽ കുമാർ

ശരതിന് ഓണം ബമ്പര്‍ അടിച്ച സന്തോഷത്തില്‍ സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ (ETV Bharat)
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: കേരളം രണ്ടുദിവസമായി തിരഞ്ഞ ഓണം ബമ്പർ 25 കോടി സമ്മാനത്തിന് അർഹനായ ഭാഗ്യവാനെ തൊട്ടടുത്ത് കണ്ടിട്ടും ആരുമറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന അമ്പരപ്പിലാണ് നെട്ടൂർ ഐഎൻടിയുസി ജംഗ്ഷനിലെ നാട്ടുകാരും ശരത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരും. "എന്നാലും എൻ്റെ ശരത്തേ!" എന്ന് എല്ലാവരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ ചോദിച്ചുപോവുകയാണ്.

നെട്ടൂരിലെ നിപ്പോൺ പെയിൻ്റ്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരനാണ് ഭാഗ്യവാനായ ശരത്ത് എസ് നായര്‍. നെട്ടൂരിൽ വിറ്റ ടിക്കറ്റിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞെട്ടിയവർ, ഭാഗ്യശാലി തങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകനാണെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ വീണ്ടും അമ്പരപ്പിലായി.

ശരതിന് ഓണം ബമ്പര്‍ അടിച്ച സന്തോഷത്തില്‍ സഹപ്രവര്‍ത്തകര്‍ (ETV Bharat)

സമ്മാന വിവരം രഹസ്യമാക്കി വെച്ചു

സമ്മാനം നേടിയ ശേഷവും ശരത്ത് ഇന്ന് രാവിലെ സ്ഥാപനത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു. നാട്ടിലേക്ക് പോയി അത്യാവശ്യമായി ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം പോയത്. മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വാർത്ത വന്നപ്പോഴാണ് ഇത്രയും വലിയ ഭാഗ്യശാലി തങ്ങൾക്കൊപ്പം ജോലി ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതെന്ന് നിപ്പോൺ പെയിൻ്റ്സിലെ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ മാനേജരായ രാഹുൽ കുമാർ സി എസ് പറഞ്ഞു.

പൊതുവെ ശാന്തനും ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധാലുവും വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ അധികം ആരോടും പങ്കുവെക്കാത്ത ആളുമാണ് ശരത്ത്. അദ്ദേഹം ടിക്കറ്റ് എടുത്ത കാര്യം പോലും ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. കോടീശ്വരനായെങ്കിലും ശരത്ത് ജോലിക്കായി തിരിച്ചെത്തുമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

നെട്ടൂരിലെ ലതീഷിൻ്റെ കടയിൽ നിന്നെടുത്ത ടിക്കറ്റിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ചെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഞെട്ടിയിരുന്നു. 'ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു' എന്ന് ഞങ്ങൾ പരസ്പരം പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരാൾ ഇതെല്ലാം കേട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സഹപ്രവർത്തകർ സന്തോഷത്തിൽ

ശരത്തേട്ടന് സമ്മാനം ലഭിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് മറ്റൊരു ജീവനക്കാരനായ എബി പറഞ്ഞു. അഭിനന്ദനം അറിയിക്കാൻ ഫോണിൽ വിളിച്ചെങ്കിലും കിട്ടിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രാവിലെ അനുജൻ്റെ കൂടെ വന്ന് ലീവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ശരത്ത് പോവുകയായിരുന്നു എന്ന് സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനായ ഗോപകുമാർ പറഞ്ഞു. സമ്മാനം ലഭിച്ച കാര്യം അദ്ദേഹം ആരോടും പറഞ്ഞില്ലെന്നും, നേരിട്ട് കണ്ട് അഭിനന്ദിക്കണമെന്നും ഗോപകുമാർ വ്യക്തമാക്കി.

ലോട്ടറി കടയിൽ തിരക്ക് വർധിച്ചു

ഓണം ബമ്പർ അടിച്ചതോടെ നെട്ടൂരിലെ എം ടി ലതീഷിൻ്റെ കടയിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സമ്മാനം നേടിയ ശരത്ത് തൻ്റെ കടയിൽ നിന്നാണ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തതെന്ന് ഓർമയുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് ലതീഷ് പറഞ്ഞു. നേരത്തെ സമ്മാനം നെട്ടൂരിലെ ഒരു സ്ത്രീക്കാണ് എന്ന് ചിലർ പറയിച്ചതിൻ്റെ പരിഭവവും ലതീഷ് പങ്കുവെച്ചു.

അതേസമയം, ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന പൂജാ ബമ്പറിലും ക്രിസ്മസ് ബമ്പറിലുമൊക്കെ ഒരു ഭാഗ്യ പരീക്ഷണം നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് നെട്ടൂർ സ്വദേശിയായ സജീവൻ പറഞ്ഞു.

ടിക്കറ്റെടുത്തത് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെ

ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെ സഹപ്രവർത്തകരോടൊപ്പമാണ് TH 577825 എന്ന നമ്പർ ടിക്കറ്റ് ശരത് വാങ്ങിയത്. ടിക്കറ്റ് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ തനിക്ക് ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ചതായി മനസ്സിലായപ്പോൾ ആദ്യം വിശ്വസിക്കാനായില്ലെന്ന് ശരത് പറയുന്നു. തുറവൂർ തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി എസ്ബിഐ ശാഖയിൽ രാവിലെ വിജയിച്ച ടിക്കറ്റ് ശരത് ഹാജരാക്കി.

നറുക്കെടുപ്പ് സമയത്ത് ഞാന്‍ ഓഫീസില്‍ ആയിരുന്നു. സഹോദരനോടും ഭാര്യയോടും മാത്രമാണ് ബംപറടിച്ച കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. വീട്ടുകാര്‍ വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ്. ചെറിയ ലോട്ടറികള്‍ വല്ലപ്പോഴും എടുക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യമായാണ് ബംപര്‍ ലോട്ടറി എടുക്കുന്നത്. പണം ഉപയോഗിച്ച് എന്തു ചെയ്യണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇതുവരെ പ്ലാന്‍ ചെയ്തിട്ടില്ല. സ്ഥിരമായി ലോട്ടറിയെടുക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ബമ്പര്‍ എടുക്കുന്നത് ആദ്യമായാണെന്നും ശരത് പറയുന്നു. ബികോം ബിരുധദാരിയായ ശരത് 12 വര്‍ഷമായി നെട്ടൂരിലെ കടയിലെ ജീവനക്കാരനാണ്. വീട്ടില്‍ മാതാപിതാക്കളും ഭാര്യയും ആറു മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുമാണ് ഉള്ളത്.

