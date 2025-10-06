ETV Bharat / state

ശബരിമല തുലാമാസ പൂജ: ദർശനത്തിനായി വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിങ് ഇന്ന് മുതൽ

ശബരിമല തുലാമാസ പൂജകൾക്കായി ഒക്ടോബർ 17ന് നട തുറക്കും. സ്വർണം പൂശിയ ദ്വാരപാലക പാളികൾ ഒക്ടോബർ 17ന് പുനഃസ്ഥാപിക്കും. ക്രമക്കേടുകൾ സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണം തുടരും.

Thulam Monthly Puja Dates Sabarimala Temple Master Plan Gold Plate Restoration Controversy Travancore Devaswom Board Updates
Sabarimala (File ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 6, 2025 at 4:21 PM IST

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയിൽ തുലാമാസ പൂജകൾക്കായി ദർശനം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭക്തർക്ക് ഇന്ന് (06.10.2025) 5.00 PM മുതൽ വെർച്വൽ ക്യൂ വെബ്സൈറ്റ് വഴി സ്ലോട്ടുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാം. വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക്: https://sabarimalaonline.org തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അധികൃതരാണ് ഈ വിവരം അറിയിച്ചത്.

ശബരിമല ശ്രീ കോവിലിനു മുന്നിലെ ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങളിലെ സ്വർണം പൂശിയ പാളികൾ ഒക്ടോബർ 17ന് പുനഃസ്ഥാപിക്കും. പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള താന്ത്രികാനുമതിയും ഹൈക്കോടതി അനുമതിയും ലഭിച്ചതോടെയാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് ഈ തീരുമാനം എടുത്തത്. തിരുവാഭരണം കമ്മിഷണറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപടിക്രമങ്ങളെല്ലാം വിഡിയോയിൽ ചിത്രീകരിച്ചാണ് പാളികൾ കേടുപാടുകൾ പരിഹരിക്കാനായി ചെന്നൈയിലെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് ശേഷം സന്നിധാനത്ത് എത്തിച്ച സ്വർണം പൂശിയ പാളികൾ ഇപ്പോൾ ശബരിമല സന്നിധാനത്തെ സ്ട്രോങ് റൂമിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

തുലാമാസ പൂജകൾക്കായി ഒക്ടോബർ 17ന് നട തുറന്ന ശേഷമാകും ഈ പാളികൾ ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങളിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നത്. ശ്രീ കോവിലിൻ്റെ വാതിലുകളുടെയും കമാനത്തിൻ്റെയും അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾക്കും ഹൈക്കോടതി അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുലാമാസ പൂജകൾക്കായി ഒക്ടോബർ 17ന് വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് ശബരിമല നട തുറക്കും. തുടർന്ന് അഞ്ചു ദിവസത്തെ പ്രത്യേക പൂജകൾക്ക് ശേഷം ഒക്ടോബർ 22ന് രാത്രി 10 മണിക്ക് നട അടയ്ക്കും.

ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഉദയാസ്തമന പൂജ, പടിപൂജ, കളഭാഭിഷേകം, പുഷ്പാഭിഷേകം തുടങ്ങിയ പ്രത്യേക പൂജകൾ ഉണ്ടാകും. തീർഥാടകരുടെ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്കിങ് കർശനമായി തുടരും. ഒരു ദിവസം നിശ്ചിത എണ്ണം ഭക്തർക്ക് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ദർശനത്തിന് അനുമതി നൽകുന്നത്. വെർച്വൽ ക്യൂ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക്, തിരക്ക് കൂടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത സമയത്തുതന്നെ ദർശനം ലഭിക്കണമെന്നില്ലെന്നും സുഗമമായ ദർശനത്തിനായി ഭക്തരുടെ സഹകരണം അനിവാര്യമാണെന്നും പൊലീസ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

നിലവിൽ കേരള പൊലീസ് ആണ് വെർച്വൽ ക്യൂ സംവിധാനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അഞ്ചു വയസ്സിനു താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വെർച്വൽ ക്യൂ വഴി ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ശബരിമല ശ്രീ കോവിലിലെ സ്വർണം പൂശിയ പാളികൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില വിവാദങ്ങളും തുടർനടപടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സ്വർണ പാളികൾ ആദ്യം സ്ഥാപിച്ചത് 1999ൽ ആയിരുന്നുവെന്ന് ദേവസ്വം രേഖകളും ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവുകളും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

1999 മെയ് 4നാണ് ശിൽപങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചതായി രേഖകളിൽ പറയുന്നത്. എന്നാൽ, 2019ൽ പാളികൾ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി മാറ്റിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ക്രമക്കേടുകൾ ഉണ്ടായെന്ന ആരോപണങ്ങളെ തുടർന്ന് ദേവസ്വം വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ശബരിമലയിലെ തിരുവാഭരണ രജിസ്റ്റർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകളുടെ പരിശോധനയ്ക്കായി റിട്ട. ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് കെടി ശങ്കരനെ ഹൈക്കോടതി അന്വേഷണത്തിന് നിയോഗിച്ചിരുന്നു. ഈ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി റിപ്പോർട്ട് ഹൈക്കോടതിക്ക് സമർപ്പിക്കണം.

സ്വർണ പാളികൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചെങ്കിലും ഇതിലെ ക്രമക്കേടുകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. കാണാതായതായി പറയപ്പെട്ട ദ്വാരപാലക വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ പീഠം തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു സ്പോൺസറുടെ ബന്ധുവിൻ്റെ വസതിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തതായും വാർത്തകളുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ, ശബരിമലയിൽ എല്ലാം സുതാര്യമായാണ് നടക്കുന്നതെന്നും കോടതി റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിച്ച ശേഷം മറ്റു നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചത്.

