ശബരിമലയിൽ ചിങ്ങമാസ പൂജകൾക്ക് നാളെ തുടക്കം; നറുക്കെടുപ്പ് 17 ന് - SABARIMALA TEMPLE OPENS

ചിങ്ങമാസ പൂജകൾ പൂർത്തിയാക്കി ഓഗസ്റ്റ് 21ന് രാത്രി 10ന് നടയടയ്ക്കും.

Sabarimala Temple (File_ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 15, 2025 at 5:36 PM IST

പത്തനംതിട്ട: ചിങ്ങമാസ പൂജകൾക്കായി ശബരിമല ശ്രീധർമശാസ്താ ക്ഷേത്രനട നാളെ (ഓഗസ്റ്റ് 16, 2025) വൈകിട്ട് 5ന് തുറക്കും. തന്ത്രി കണ്ഠരര് മഹേഷ് മോഹനരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മേൽശാന്തി അരുൺകുമാർ നമ്പൂതിരി നട തുറന്ന് ദീപം തെളിയിക്കും. തുടർന്ന് ഉപദേവതാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ നടകളും തുറക്കും. നാളെ വൈകുന്നേരം മുതൽ ഭക്തർക്ക് ദർശനത്തിനായി നട തുറന്നിരിക്കും.

പ്രത്യേക പൂജകളും നറുക്കെടുപ്പും

ചിങ്ങമാസം ഒന്നിന്, അതായത് ഓഗസ്റ്റ് 17ന് രാവിലെ 5നാണ് നട തുറക്കുക. അന്ന് ഉഷപൂജയ്ക്കു ശേഷം 7.30ന് ശബരിമലയിലെ കീഴ്ശാന്തിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കും. ദേവസ്വം കമ്മിഷണർ ബി സുനിൽകുമാറാണ് നറുക്കെടുപ്പിന് നേതൃത്വം നൽകുക. പമ്പാ ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിലെ മേൽശാന്തിമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള നറുക്കെടുപ്പ് രാവിലെ 9ന് പമ്പയിൽ നടക്കും. ചിങ്ങമാസ പൂജകൾ പൂർത്തിയാക്കി ഓഗസ്റ്റ് 21ന് രാത്രി 10ന് നടയടയ്ക്കും.

പ്രധാന പൂജകൾ

ചിങ്ങമാസം ഒന്നിന്, അതായത് ഓഗസ്റ്റ് 17ന്, രാവിലെ 5നാണ് നട തുറക്കുക. അന്നു രാവിലെ ഉഷ പൂജയ്ക്ക് ശേഷം 7.30ന് ശബരിമലയിലെ കീഴ്ശാന്തിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായുള്ള നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കും. ശബരിമല ശ്രീകോവിലിനു മുന്നിൽ വെച്ചാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്. ദേവസ്വം കമ്മിഷണർ ബി സുനിൽകുമാറാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടപടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുക.

ചിങ്ങമാസ പൂജയോടനുബന്ധിച്ച് 17 മുതൽ 21 വരെ എല്ലാ ദിവസവും ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രത്യേക പൂജകൾ ഉണ്ടാകും. ഉദയാസ്തമനപൂജ, പടിപൂജ, കളഭാഭിഷേകം, പുഷ്പാഭിഷേകം തുടങ്ങിയവ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണ്. ഈ പൂജാ ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ ഭക്തർക്കും ദർശനം നടത്താനും വഴിപാടുകൾ സമർപ്പിക്കാനും അവസരമുണ്ടാകും. ചിങ്ങപ്പുലരിയായ 17ന് ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധിക്കായി ലക്ഷാർച്ചനയും നടക്കും.

അഖിലലോക അയ്യപ്പ ഭക്ത സംഗമത്തിന് ഒരുക്കങ്ങൾ

അഖിലലോക അയ്യപ്പ ഭക്ത സംഗമം സ്വാഗതസംഘം രൂപീകരണ യോഗം നാളെ (ഓഗസ്റ്റ് 16, 2025) രാവിലെ 10ന് പമ്പയിൽ നടക്കും. ദേവസ്വം മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ, തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് അഡ്വ. പി എസ് പ്രശാന്ത്, അംഗങ്ങളായ അഡ്വ. എ അജികുമാർ, അഡ്വ. പി ഡി സന്തോഷ് കുമാർ, ജില്ലാ കലക്ടർ, എംഎൽഎമാർ, മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും.

ശബരിമല തീർഥാടനം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഭക്തർക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഈ സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ യോഗം വരും സീസണിലെ ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിന് സഹായകരമാകും.

