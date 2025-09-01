പത്തനംതിട്ട: ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച പൂജകൾക്കായി ശബരിമല നട സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് തുറക്കും. വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് തന്ത്രി കണ്ഠരര് മഹേഷ് മോഹനരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മേൽശാന്തി അരുൺകുമാർ നമ്പൂതിരി നടതുറന്ന് ദീപം തെളിയിക്കും. ഉത്രാട ദിനമായ സെപ്റ്റംബർ 4 ന് രാവിലെ അഞ്ചുമണിക്ക് ദർശനത്തിനായി നടതുറക്കും.
ഉത്രാടം, തിരുവോണം, അവിട്ടം ദിനങ്ങളിൽ സന്നിധാനത്ത് ഓണസദ്യ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഉത്രാട ദിനത്തില് മേൽശാന്തിയുടെ വകയായും തിരുവോണത്തിന് ദേവസ്വം ജീവനക്കാരുടെ വകയായും അവിട്ടം ദിനത്തിൽ സന്നിധാനത്ത് ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വകയുമായാണ് ഓണസദ്യ നടത്തുക.
07.09.2025 ഞായറാഴ്ച രാത്രി 9.50 മുതൽ ചന്ദ്ര ഗ്രഹണം ആരംഭിക്കുന്നതിനാൽ ഇത്തവണ ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച പൂജകൾ പൂർത്തിയാക്കി ശബരിമല നട 07.09.2025 ഞായറാഴ്ച രാത്രി 8.50 നു ഹരിവരാസനം പാടി രാത്രി 9 നു അടക്കും.
ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം സെപ്റ്റംബർ 20ന്
സെപ്റ്റംബർ 20ന് പമ്പാ തീരത്ത് ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ അറിയിച്ചു. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി 3000 പ്രതിനിധികൾ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കും. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഇത്രയധികം പ്രതിനിധികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് അയ്യപ്പ സംഗമം നടത്തുന്നത്.
കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കും. ശബരിമലയുടെ പ്രശസ്തി വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ സംഗമത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ലോകമെങ്ങുമുള്ള അയ്യപ്പഭക്തരുടെ ക്രിയാത്മക നിർദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും, ഭക്തരുടെ താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ച് ആചാരങ്ങൾ പാലിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വാസവൻ പറഞ്ഞു.
ശബരിമലയെ ഒരു ആഗോള തീർഥാടന കേന്ദ്രമാക്കി ഉയർത്താനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ശബരിമല വിമാനത്താവളം, റെയിൽപാത എന്നിവയുൾപ്പെടെ 1300 കോടിയുടെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2028ൽ വിമാനത്താവളം കമ്മിഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.
ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങള്
ശബരിമലയുടെ വികസനം, ആചാരങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം, തീർഥാടകർക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കൽ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഈ സംഗമം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. ശബരിമലയുടെ പ്രാധാന്യം, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും സംഗമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടക്കും. ഈ സംഗമം കേരളത്തിനും തമിഴ്നാടിനും ഇടയിലുള്ള സാംസ്കാരിക ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനും അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാനും സഹായിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അയ്യപ്പ ഭക്തർക്ക് സുരക്ഷിതമായ തീർഥാടനം ഉറപ്പാക്കുക എന്നത് ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്.
സംഗമം പ്രധാനമായും മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.
ശബരിമലയുടെ വികസനം: അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പുതിയ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിനും വേണ്ട നിർദേശങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും.
ആചാരങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം: ശബരിമലയിലെ പരമ്പരാഗത ആചാരങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനും വേണ്ട നടപടികൾ ആലോചിക്കും.
തീർഥാടകരുടെ സൗകര്യങ്ങൾ: ഭക്തർക്ക് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതവും സൗകര്യപ്രദവുമായ തീർഥാടനം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കും.
