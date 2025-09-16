കന്നിമാസ പൂജകൾക്കായി ശബരിമല നട തുറന്നു; ഭഗവാനെ വണങ്ങി ആയിരങ്ങൾ, ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം 20ന്
ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം സെപ്റ്റംബർ 20ന് പമ്പയിൽ. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം നിര്വഹിക്കും.
Published : September 16, 2025 at 7:21 PM IST
പത്തനംതിട്ട: കന്നിമാസ പൂജകൾക്കായി ശബരിമല നട തുറന്നു. വൈകിട്ട് 5ന് തന്ത്രി കണ്ഠരര് മഹേഷ് മോഹനരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മേൽശാന്തി അരുൺ കുമാർ നമ്പൂതിരി നട തുറന്ന് ദീപം തെളിയിച്ചു. ആയിരക്കണക്കിന് അയ്യപ്പ ഭക്തരാണ് ഭസ്മാഭിഷിക്തനായ ഭഗവാനെ വണങ്ങാൻ കാത്ത് നിന്നത്.
നട തുറന്ന ശേഷം പതിനെട്ടാം പടിക്ക് താഴെ ആഴിയിൽ അഗ്നി പകർന്നു. കന്നി മാസം 1ന് രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്ക് ദർശനത്തിനായി നട തുറക്കും. കന്നിമാസ പൂജകൾ പൂർത്തിയാക്കി സെപ്റ്റംബർ 21 രാത്രി 10 മണിക്കാണ് നട അടയ്ക്കുക.
തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം സെപ്റ്റംബർ 20ന് പമ്പയിൽ നടക്കും. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രാവിലെ 10.30ന് ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി 3000ലേറെ അയ്യപ്പ ഭക്തർ ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കും.
അയ്യപ്പ സംഗമത്തില് 3000 പേര്ക്ക് പങ്കെടുക്കാം: ശബരിമലയിലെ ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തില് പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ മാനദണ്ഡം മാറ്റി. ആദ്യം രജിസ്റ്റര് ചെയ്യുന്ന 3000 പേര്ക്കാണ് അയ്യപ്പ സംഗമത്തില് പങ്കെടുക്കാന് അവസരം ലഭിക്കുക. എന്നാല് 4864 പേര് ഇതുവരെ രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആന്ധ്രപ്രദേശ്, തമിഴ്നാട് എന്നിവിടങ്ങളില് നിന്നുള്ള മന്ത്രിമാര് സംഗമത്തില് പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് അറിയിച്ചു.
ശബരിമലയില് ഒരുക്കങ്ങള് തകൃതി: ശബരിമലയില് ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങള് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. 1.85 കോടി രൂപ ചെലവില് മൂന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് സംഗമത്തിനുള്ള പന്തല് ഒരുങ്ങുന്നത്. പ്രധാന പന്തല് പമ്പ മണപ്പുറത്താണ്. ഇവിടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക.
പ്രധാന പന്തലിന്റെ നിര്മാണം അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മേല്ക്കൂരയുടെ നിര്മാണം ഏറെക്കുറെ പൂര്ത്തിയായി. പ്രധാന പന്തല് പൂര്ണമായും ശീതികരിച്ച വിധത്തിലാകും.
3000 പേര്ക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന പന്തലില് ഗ്രീന് റൂം, മീഡിയ റൂം, വിഐപി ലോഞ്ച് എന്നിവയുമുണ്ടാകും. മണപ്പുറത്തെ ശുചിമുറികളുടെയും അറ്റകുറ്റപ്പണികള് പൂര്ത്തിയായി. പെയിന്റിങ് ജോലികളും പൂര്ത്തീകരിച്ചു. ചാലക്കയം-പമ്പ റോഡ് പുതുക്കി. പമ്പയും മണപ്പുറവും പൂര്ണമായും വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പമ്പാ നദിയിലെ മാലിന്യങ്ങളും നീക്കി.
