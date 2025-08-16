പത്തനംതിട്ട: ചിങ്ങമാസ പൂജകൾക്കായി ശബരിമല നട തുറന്നു. വൈകിട്ട് 5ന് തന്ത്രി കണ്ഠരര് മഹേഷ് മോഹനരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മേൽശാന്തി അരുൺ കുമാർ നമ്പൂതിരി നട തുറന്ന് ദീപം തെളിയിച്ചു. പിന്നീട് പതിനെട്ടാം പടിക്ക് താഴെ ആഴിയിൽ അഗ്നി പകർന്നു. കനത്ത മഴയെ അവഗണിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് അയ്യപ്പഭക്തരാണ് ഭഗവാനെ വണങ്ങാൻ കാത്തുനിന്നത്.
നാളെ രാവിലെ അഞ്ചിന് നട തുറക്കും. രാവിലെ 7.30ന് ശബരിമല ഉൾക്കഴകം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള നറുക്കെടുപ്പ് ശ്രീകോവിലിന് മുന്നിൽ നടക്കും. പമ്പ ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിലെ മേൽ ശാന്തിമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള നറുക്കെടുപ്പ് പമ്പയിൽ നടക്കും. നാളെ മുതൽ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം 6.30ന് പതിനെട്ടാം പടിയിൽ പടിപൂജ നടക്കും. ചിങ്ങമാസ പൂജകൾ പൂർത്തിയാക്കി ഓഗസ്റ്റ് 21ന് രാത്രി 10ന് നട അടയ്ക്കും.
ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം സെപ്റ്റംബർ 20ന്
സെപ്റ്റംബർ 20ന് പമ്പാ തീരത്ത് ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി വി എൻ വാസവൻ അറിയിച്ചു. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി 3000 പ്രതിനിധികൾ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കും. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഇത്രയധികം പ്രതിനിധികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് അയ്യപ്പ സംഗമം നടത്തുന്നത്.
കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കും. ശബരിമലയുടെ പ്രശസ്തി വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ സംഗമത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ലോകമെങ്ങുമുള്ള അയ്യപ്പഭക്തരുടെ ക്രിയാത്മക നിർദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും, ഭക്തരുടെ താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ച് ആചാരങ്ങൾ പാലിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വാസവൻ പറഞ്ഞു.
ശബരിമലയെ ഒരു ആഗോള തീർഥാടന കേന്ദ്രമാക്കി ഉയർത്താനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ശബരിമല വിമാനത്താവളം, റെയിൽപാത എന്നിവയുൾപ്പെടെ 1300 കോടിയുടെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2028ൽ വിമാനത്താവളം കമ്മിഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.
സ്വാഗത സംഘം രൂപീകരണം, പ്രതിനിധികൾക്ക് വിപുലമായ സൗകര്യം
പത്തനംതിട്ട നഗരം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രധാന സ്വാഗത സംഘം ഓഫിസ് തുറക്കും. പമ്പ, പെരുനാട്, സീതത്തോട് എന്നിവിടങ്ങളിലും ഓഫിസുകൾ സ്ഥാപിക്കും. പ്രതിനിധികൾക്ക് കെഎസ്ആർടിസി യാത്രാ സൗകര്യവും താമസ സൗകര്യവും ഒരുക്കും. പമ്പയിലുൾപ്പെടെയുള്ള ആശുപത്രികളിൽ ആധുനിക ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കും. ഹിൽ ടോപ്പിലാകും വാഹനങ്ങളുടെ പാർക്കിങ്. ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ സേവനം ഉപയോഗിക്കും.
