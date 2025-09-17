"ഇത് പെട്രോൾ അല്ലല്ലോ ഭാരം കുറയാൻ"; സ്വർണപ്പാളി ഭാരക്കുറവിൽ അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി നിർദേശം
മൂന്നാഴ്ചക്കകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ വിജിലൻസ് ഓഫിസർക്ക് നിർദേശം. ദേവസ്വം ബോർഡ് അന്വേഷണത്തോട് പൂർണമായി സഹകരിക്കണമെന്നും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ദ്വാരപാലക ശില്പങ്ങളിലെ 4.542 കിലോഗ്രാം ഭാരമാണ് കുറഞ്ഞത്
Published : September 17, 2025 at 12:25 PM IST
എറണാകുളം: ശബരിമലയിലെ ദ്വാരപാലക ശില്പങ്ങളിലെ സ്വർണപ്പാളികളുടെയും പീഠത്തിൻ്റെയും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്. മൂന്നാഴ്ചക്കകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ചീഫ് വിജിലൻസ് ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫിസർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ലോഹത്തിൻ്റെ ഭാരം കുറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു.
സത്യം പുറത്തുവരട്ടെ എന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ദ്വാരപാലക ശില്പങ്ങളുടെ താങ്ങ് പീഠങ്ങൾ സ്ട്രോങ് റൂമിലുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കാനും കോടതി നിർദേശിച്ചു. ദേവസ്വം ബോർഡ് അന്വേഷണത്തോട് പൂർണമായും സഹകരിക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ദ്വാരപാലക ശില്പങ്ങൾക്ക് 1999-ലാണ് സ്വർണം പൂശിയത്. 2019ൽ സ്പോൺസറായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ അപേക്ഷയെ തുടർന്ന് സ്വർണം വീണ്ടും പൂശുന്നതിനായി സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തെ ഏൽപിച്ചു.
ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കൈവശമിരിക്കെയാണ് സ്വർണപ്പാളിയുടെ ഭാരത്തിൽ കുറവുണ്ടായത്. സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനു മുൻപ് 42.800 കിലോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്ന ഭാരം, അറ്റകുറ്റപ്പണി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിച്ചപ്പോൾ 38.258 കിലോഗ്രാമായി കുറഞ്ഞതായി രേഖകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഈ ഭാരക്കുറവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കോടതി, "ഇത് പെട്രോൾ അല്ലല്ലോ ഭാരം കുറയാൻ" എന്ന് പരിഹസിച്ചു.
ശബരിമലയിലെ വസ്തുവകകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ദേവസ്വം ചീഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫിസർ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ വൈരുധ്യം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. സ്വർണപ്പാളികൾ ശബരിമലയിൽ തിരിച്ചെത്തിച്ചപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഭാരം പരിശോധിച്ചില്ല എന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. ഈ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്വർണപ്പാളികളുടെ ഭാരക്കുറവിലും സ്ട്രോങ് റൂമിലെ സ്വർണപ്പാളിയിലും പീഠത്തിലും അന്വേഷണം നടത്താൻ ഹൈക്കോടതി ഇടക്കാല ഉത്തരവിട്ടത്.
പീഠം എവിടെ?
ശബരിമല ദ്വാരപാലക ശില്പങ്ങൾക്കൊപ്പം സ്വർണ പീഠവും നിർമിച്ച് നൽകിയിരുന്നതായി സ്പോൺസറായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി വെളിപ്പെടുത്തി. മൂന്ന് പവൻ സ്വർണമുപയോഗിച്ചാണ് ചെന്നൈയിലെ സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസ് പീഠം നിർമിച്ചത്. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പീഠങ്ങളുടെ നിറം മങ്ങിയതുകൊണ്ടാണ് പുതിയത് നിർമിച്ചത്.
കൊവിഡ് സമയമായതിനാൽ ഒരു സംഘം ഭക്തർ വഴിയാണ് പീഠം സന്നിധാനത്ത് എത്തിച്ചത്. എന്നാൽ, പീഠം ശിൽപ്പങ്ങളുമായി യോജിക്കുന്നില്ലെന്ന് ദേവസ്വം അധികൃതർ അറിയിച്ചതായും അതിനുശേഷം പീഠത്തിന് എന്തു സംഭവിച്ചുവെന്ന് തനിക്ക് അറിയില്ലെന്നും പോറ്റി പറഞ്ഞു. അത് സ്ട്രോങ് റൂമിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതോ ഭക്തർക്ക് തിരികെ നൽകിയോ എന്നതിലും വ്യക്തതയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി ശില്പങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ പീഠം കൂടെയുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതിയെങ്കിലും അത് കണ്ടിരുന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ എന്ന നിലപാടിലാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി. സ്വർണ പീഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ വിജിലൻസിന് കോടതി നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
സ്വർണപ്പാളി വിവാദത്തിൻ്റെ നാൾവഴികൾ
ശബരിമലയിലെ ദ്വാരപാലക ശില്പങ്ങളിലെ സ്വർണം പൂശിയ ചെമ്പ് പാളികൾ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ചെന്നൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് 2023 നവംബർ 16-നാണ്. ഈ നീക്കം ക്ഷേത്രത്തിലെ ആചാരങ്ങളെയും സുരക്ഷയെയും കണക്കിലെടുക്കാതെയുള്ളതാണെന്ന് ആരോപണമുയർന്നു. ദേവസ്വം വിജിലൻസിൻ്റെ അനുമതിയില്ലാതെയാണ് ഈ നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്നും ആരോപണമുയർന്നതോടെ വലിയ വിവാദങ്ങൾ തുടങ്ങി.
2023 നവംബർ 16ന്: അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി സ്വർണം പൂശിയ ചെമ്പ് പാളികൾ ചെന്നൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി.
2023 നവംബർ 17ന്: നീക്കം പുറത്തായതോടെ വിവാദങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.
2023 നവംബർ 18ന്: തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
2023 നവംബർ അവസാനവാരം: ഹൈക്കോടതി സ്വമേധയാ കേസ് എടുത്തു, ബോർഡിനോട് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
2024 ജനുവരി ആദ്യവാരം: ബോർഡ് ഹൈക്കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു, വീഴ്ചകൾ സമ്മതിച്ചു.
2024 ജനുവരി 25ന്: ശില്പങ്ങളിലെ ചെമ്പ് പാളികൾ ശബരിമലയിൽ തിരിച്ചെത്തിച്ചു.
2024 ഫെബ്രുവരി ആദ്യവാരം: അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസറെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെയും നടപടിക്ക് ശിപാർശ ചെയ്തു. ഈ സംഭവത്തിനുശേഷം, ക്ഷേത്ര സ്വത്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടുതൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പുതിയ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി.
ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ അന്വേഷണം
വിവാദങ്ങൾ ശക്തമായതോടെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് പിഎസ് പ്രശാന്ത് ആണ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ദേവസ്വം വിജിലൻസ് ഓഫിസറോടും ശബരിമല എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസറോടും ആവശ്യപ്പെട്ടു. അന്വേഷണത്തിൽ രേഖകളില്ലാതെയാണ് ശില്പങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയതെന്ന് കണ്ടെത്തി.
കൂടാതെ, അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി കൊണ്ടുപോയ ചെന്നൈയിലെ മഹാലക്ഷ്മി മെറ്റൽസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ചെമ്പ് പാളികൾ നവീകരിക്കാൻ മാത്രമാണ് അനുമതിയുണ്ടായിരുന്നത്. സ്വർണം പൂശുന്നതിനുള്ള ലൈസൻസ് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത് മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിന് സബ്കോൺട്രാക്ട് നൽകാനായിരുന്നു സാധ്യതയെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റോ സെക്രട്ടറിയോ ഈ വിഷയത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായി അനുമതി നൽകിയിരുന്നില്ല.
നടപടികൾ
അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. വിഷയത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയ ശബരിമല എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസറെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. കൂടാതെ, ശില്പങ്ങൾ ഉടൻ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ സ്ഥാപനത്തിന് കർശന നിർദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി 2024 ജനുവരി 25-ന് ശില്പങ്ങൾ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ശബരിമലയിൽ തിരിച്ചെത്തിച്ചു.
കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ
ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ നടപടി വാർത്തയായപ്പോൾ ക്ഷേത്ര സ്വത്തുക്കളുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി സ്വമേധയാ കേസ് എടുത്തു. പൊതുതാത്പര്യ ഹർജിയില്ലാതെ തന്നെ കോടതി ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന്, ഹൈക്കോടതി ദേവസ്വം ബോർഡിനോട് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ശില്പങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ രേഖകളും, അനുമതി നൽകിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും കരാർ തുകയും കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കാൻ നിർദേശിച്ചു.
കോടതിയുടെ വിമർശനം
ദേവസ്വം ബോർഡ് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ച ഹൈക്കോടതി ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകൾ കണ്ടെത്തി. നിയമപരമായ അനുമതികളോ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളോ പാലിക്കാതെയാണ് ശില്പങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയതെന്ന ബോർഡിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കോടതി അംഗീകരിച്ചു. ചെന്നൈയിലെ സ്ഥാപനത്തിന് സ്വർണം പൂശാനുള്ള ലൈസൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന കാര്യവും ബോർഡ് സമ്മതിച്ചിരുന്നു.
"ഇതൊരു സാധാരണ വസ്തുവല്ല, ക്ഷേത്രത്തിലെ വിശുദ്ധമായ ശില്പങ്ങളാണ്" എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ച കോടതി, ക്ഷേത്രസ്വത്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന് ശക്തമായി വിമർശിച്ചു. ഭാവിയിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ക്ഷേത്ര സ്വത്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് കൃത്യമായ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കണമെന്നും ദേവസ്വം വിജിലൻസിൻ്റെ മേൽനോട്ടം ഉറപ്പാക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.
