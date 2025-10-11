ശബരിമല റോപ്വേ പദ്ധതിക്ക് അന്തിമ അനുമതി ഉടൻ: കേന്ദ്രസംഘം സ്ഥലപരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി; റിപ്പോർട്ട് നിർണായകം
പമ്പ ഹിൽടോപ്പ് മുതൽ സന്നിധാനം വരെ 2.8 കി.മീ ദൂരത്തിൽ റോപ്വേ തീർഥാടകർക്ക് വേഗത്തിൽ എത്താൻ സഹായിക്കും.
Published : October 11, 2025 at 10:36 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല റോപ്വേ പദ്ധതിക്ക് അന്തിമ അനുമതി നൽകുന്നതിനായുള്ള സ്ഥല പരിശോധന കേന്ദ്രസംഘം പൂർത്തിയാക്കി. സന്നിധാനം, മരക്കൂട്ടം, പമ്പ ഹിൽടോപ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കേന്ദ്രസംഘം ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി സന്ദർശനം നടത്തിയത്. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ടവറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും കടന്നുപോകുന്ന വനമേഖലകളിലും വിശദമായ പരിശോധനയാണ് രണ്ടുദിവസങ്ങളിലായി സംഘം നടത്തിയത്.
പദ്ധതിക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വനഭൂമി, ദേവസ്വം ഭൂമി, പൂർണമായി മുറിച്ചുമാറ്റുന്നതും ഭാഗികമായി വെട്ടിമാറ്റുന്നതുമായ മരങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം സംഘം വിശദമായി വിലയിരുത്തി. കേന്ദ്രസംഘം സമർപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും പദ്ധതിക്ക് അന്തിമ അനുമതി ലഭിക്കുകയെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. വൈൽഡ് ലൈഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ ജോൺസൺ, കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിലെ ശിവകുമാർ, ദേശീയ കടുവ സംരക്ഷണ അതോറിറ്റിയിലെ (എൻടിസിഎ) ഹരിണി വേണുഗോപാൽ എന്നിവരാണ് കേന്ദ്രസംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.
കേരള വനം വകുപ്പിലെയും ദേവസ്വം ബോർഡിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഈ പരിശോധനകളിൽ കേന്ദ്രസംഘത്തോടൊപ്പം പങ്കാളികളായി. കേന്ദ്രസംഘത്തിൻ്റെ അന്തിമ അനുമതി ലഭിക്കുന്നതോടെ റോപ്വേയുടെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും. ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമ വേദിയിൽവച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ റോപ്വേ പദ്ധതി യാഥാർഥ്യമാക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
റോപ്വേയുടെ പ്രാധാന്യം
പമ്പ ഹിൽടോപ് മുതൽ സന്നിധാനം വരെയുള്ള 2.8 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലാണ് റോപ്വേ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തീർഥാടകർക്കും സാധനസാമഗ്രികൾക്കും പമ്പയിൽ നിന്ന് സന്നിധാനത്തേക്ക് വേഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഈ പദ്ധതി സഹായകമാകും. ശബരിമലയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിൽ റോപ്വേ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
നിലവിൽ പരമ്പരാഗത കാനനപാതയിലൂടെയും ഡോളിയിലുമാണ് സാധനങ്ങളും രോഗികളെയും എത്തിക്കുന്നത്. റോപ്വേ യാഥാർഥ്യമാകുന്നതോടെ ഇത് പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദപരവും ചെലവുകുറഞ്ഞതുമായ മാർഗമായി മാറും. മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് തീർഥാടന കാലത്തിന് മുൻപ് നിർമാണം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. റോപ്വേ പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ കാനന പാതയിലെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കാനും തീർഥാടകർക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യം ഉറപ്പാക്കാനും സാധിക്കും.
പാരിസ്ഥിതിക അനുമതിയുടെ വെല്ലുവിളികൾ
ശബരിമല വന്യജീവി സങ്കേതത്തിലൂടെയാണ് റോപ്വേ കടന്നുപോകുന്നത് എന്നതിനാലാണ് പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്ര വനം-പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ അതീവ ശ്രദ്ധയും വിശദമായ പരിശോധനകളും ആവശ്യമായി വന്നത്. പശ്ചിമഘട്ട മേഖലയുടെ ജൈവവൈവിധ്യം കണക്കിലെടുത്ത് വനഭൂമി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്. വനനഷ്ടം പരമാവധി കുറയ്ക്കുന്നതിനും വന്യജീവികൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ആഘാതം വിലയിരുത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് കേന്ദ്രസംഘം പ്രധാനമായും പരിശോധന നടത്തിയത്.
ടൈഗർ റിസർവ് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദേശീയ കടുവ സംരക്ഷണ അതോറിറ്റിയുടെ (എൻടിസിഎ) പ്രത്യേക അനുമതിയും പദ്ധതിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിനായാണ് എൻടിസിഎ പ്രതിനിധിയെയും കേന്ദ്രസംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളിലൂടെയുള്ള നിർമാണങ്ങൾക്കായി കർശനമായ നിയമങ്ങളും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പദ്ധതികളും (കോമ്പൻസേറ്ററി അഫോറെസ്റ്റേഷൻ പ്ലാൻ) സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വനഭൂമിയിലൂടെയുള്ള റോപ്വേ നിർമാണത്തിന് പാരിസ്ഥിതിക അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിൽ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സമാനമായ കാലതാമസം മുൻപുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ നൈന ദേവി ക്ഷേത്രത്തിലേക്കും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സപ്തശൃംഗി ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുമുള്ള റോപ്വേകൾ രാജ്യത്ത് നിലവിലുണ്ട്. എന്നാൽ, ശബരിമലയുടെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ വനമേഖലയും കടുവ സംരക്ഷണ അതോറിറ്റിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പ്രദേശവുമാണ്.
തുടർ നടപടികൾ
കേന്ദ്രസംഘത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും ദേവസ്വം ബോർഡിനും ലഭ്യമാകും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. റിപ്പോർട്ടിലെ ശിപാർശകളും നിർദേശങ്ങളും പരിശോധിച്ച് അടിയന്തരം മറുപടി നൽകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് അധികൃതർ. അന്തിമ അനുമതി ലഭിച്ചാലുടൻ റോപ്വേയുടെ നിർമാണ ചുമതല വഹിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിക്കും.
പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെ (പിപിപി മോഡൽ) പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാനാണ് നിലവിൽ സാധ്യത കാണുന്നത്. ശബരിമല മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൻ്റെ ഭാഗമായി ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന പദ്ധതികളിലൊന്നായാണ് റോപ്വേയെ ദേവസ്വം ബോർഡ് കണക്കാക്കുന്നത്.
