ശബരിമല മേൽശാന്തി നറുക്കെടുപ്പ് ഈ മാസം 18ന്; ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ 14 പേർ; സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാൻ ഹൈക്കോടതി മാർഗരേഖ
ശബരിമലയിലും മാളികപ്പുറത്തുമായി 27 പേരാണ് ചുരുക്കപ്പട്ടികയിലുള്ളത്. ദേവഹിതം അറിയാൻ ദേവപ്രശ്നം നടത്തണമെന്ന് വിഎച്ച്പി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
Published : October 10, 2025 at 11:43 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല മേൽശാന്തിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള നറുക്കെടുപ്പ് ഈ മാസം 18ന് നടക്കും. ശബരിമല മേൽശാന്തി നറുക്കെടുപ്പിനായി 14 പേരും മാളികപ്പുറം മേൽശാന്തി നറുക്കെടുപ്പിനായി 13 പേരുമാണ് ചുരുക്കപ്പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാനായി ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച മാർഗരേഖ പ്രകാരം നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ശബരിമല സ്പെഷ്യൽ കമ്മിഷണർ, ദേവസ്വം ബോർഡ് ചെയർമാൻ, ദേവസ്വം കമ്മിഷണർ, ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷകൻ എന്നിവരടക്കം നാല് പേരെ മാത്രമേ സോപാനത്ത് പ്രവേശിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ.
വർഷങ്ങളായി നടന്നുവരുന്ന പ്രത്യേക നറുക്കെടുപ്പ് വഴിയാണ് ശബരിമലയിലെയും മാളികപ്പുറത്തെയും മേൽശാന്തിമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അപേക്ഷകരിൽ നിന്നും നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ളവരെ തെരഞ്ഞെടുത്താണ് ചുരുക്കപ്പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് ശബരിമലയിലെ മേൽശാന്തി നിയമനം. മലയാളികളായ ബ്രാഹ്മണർക്ക് മാത്രമാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളത്. നറുക്കെടുപ്പിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് ഒരു വർഷം ശബരിമലയിലോ മാളികപ്പുറത്തോ താമസിച്ച് പൂജാകർമങ്ങൾ നടത്താം.
നറുക്കെടുപ്പ് ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് വച്ചാണ് നടക്കുക. നിലവിലുള്ള മേൽശാന്തിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പന്തളം കൊട്ടാരത്തിൽനിന്നുള്ള ബാലനാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടത്തുന്നത്. ഈ ബാലൻ, തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പേരുകൾ അടങ്ങിയ തുണ്ടുകൾ ഒരു വെള്ളിപ്പാത്രത്തിൽ വച്ച് അതിൽനിന്ന് വിജയിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷണവും മാർഗരേഖയും നിലവിൽ വന്നത്.
ദേവപ്രശ്നം നടത്തണമെന്ന ആവശ്യം വീണ്ടും
ശബരിമലയിൽ കോടതി ഹിതം മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ പോരെന്നും ദേവഹിതം അറിയാൻ ദേവപ്രശ്നം നടത്തണമെന്നും വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത് (വിഎച്ച്പി) ആവശ്യപ്പെട്ടു. മണ്ഡലകാലം ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ശബരിമലയിൽ ദേവപ്രശ്നം നടത്തണമെന്നാണ് വിഎച്ച്പിയുടെ നിലപാട്. കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള പ്രഗത്ഭരായ ദൈവജ്ഞൻമാരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി തുലാമാസ പൂജയ്ക്ക് നട തുറക്കുമ്പോൾ ശബരിമല ധർമശാസ്താവിൻ്റെ മുന്നിൽവച്ച് പൂജ ചെയ്യണമെന്നും വിഎച്ച്പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് വിജി തമ്പി, ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വ. അനിൽ വിളയിൽ എന്നിവർ സംയുക്തമായി വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
മേൽശാന്തി നിയമനത്തിലെന്ന പോലെ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ മുഖ്യപരികർമിയെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് വേണം ദേവപ്രശ്നം നടത്താനെന്നും അവർ നിർദേശിച്ചു. കോടതി ഹിതത്തിനും അപ്പുറം ഭഗവാൻ്റെ ഹിതമാണ് നിറവേറ്റേണ്ടതെന്നാണ് വിഎച്ച്പി നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കിയത്. അവിശ്വാസികളായ ഭരണകർത്താക്കൾ ഭഗവാന്റെ സ്വർണം മോഷ്ടിച്ചത് പുറത്തറിയാൻ കാരണം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ക്ഷേത്രങ്ങളുടേയും ഭരണചുമതല വിശ്വാസികൾക്ക് നൽകണമെന്നും ഈശ്വര വിശ്വാസികളല്ലാത്ത മുഴുവൻ ഭരണകർത്താക്കളെയും അടിയന്തരമായി ദേവസ്വം ഭരണത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി പകരം വിശ്വാസികളെ നിയമിക്കണമെന്നും നേതാക്കൾ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ക്ഷേത്രത്തിലെ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിൽ അശുദ്ധി സംഭവിച്ചതായോ ദേവഹിതത്തിന് എതിരായ കാര്യങ്ങൾ നടന്നതായോ ഭക്തജനങ്ങളിൽനിന്നോ ക്ഷേത്രഭരണത്തിൽനിന്നോ സംശയങ്ങളുയരുമ്പോഴാണ് സാധാരണയായി ദേവപ്രശ്നം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
