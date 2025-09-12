സ്വർണപ്പാളി ഉടൻ എത്തിക്കേണ്ട, രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശം; മാപ്പ് പറഞ്ഞ് ദേവസ്വം
സ്വർണപ്പാളി അടിയന്തരമായി തിരിച്ചെത്തിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി. നിരുപാധികം മാപ്പ് പറഞ്ഞ് ദേവസ്വം ബോർഡ്. രേഖകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം ഉത്തരവിൽ ഭേദഗതി തീരുമാനം എടുക്കും.
Published : September 12, 2025 at 3:40 PM IST
എറണാകുളം: അനുമതിയില്ലാതെ ചെന്നൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ ശബരിമലയിലെ ദ്വാരപാലക വിഗ്രഹങ്ങളിലെ സ്വർണപ്പാളികൾ ഉടൻ എത്തിക്കേണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി. എന്നാൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ രേഖകളും ഹാജരാക്കാൻ ദേവസ്വം ബോർഡിന് ഹൈക്കോടതി കർശന നിർദേശം നൽകി. സംഭവത്തിൽ അനുമതി തേടാത്തതിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഹൈക്കോടതിയോട് നിരുപാധികം മാപ്പ് പറഞ്ഞു.
ശ്രീകോവിലിൽ സ്വർണം പൂശിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മഹസർ ഉള്പ്പെടെ സ്വർണപ്പാളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ രേഖകളും ഉടൻ ഹാജരാക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ചീഫ് വിജിലൻസ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫിസർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശം.
എത്ര സ്വർണം മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതടക്കം പരിശോധിക്കും എന്നും ഹൈക്കോടതി അറിയിച്ചു. സ്വർണപ്പാളി അടിയന്തരമായി തിരിച്ചെത്തിക്കണമെന്നല്ല, രേഖകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം ഉത്തരവിൽ ഭേദഗതി തീരുമാനം എടുക്കാമെന്നും കോടതി അറിയിച്ചു. സ്വർണപ്പാളി അറ്റകുറ്റപ്പണിയുടെ സ്പോൺസർ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ൻ, സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസ് എന്നിവരെ കക്ഷി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. രേഖകൾ ഇന്ന് തന്നെ ഹാജരാക്കിയാൽ തീരുമാനം എടുക്കാമെന്നാണ് കോടതിയുടെ നിലപാട്.
എന്നാൽ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് സ്വർണപ്പാളി ഇളക്കി അറ്റകുറ്റപ്പണിയ്ക്കായി കൊണ്ടുപോയതെന്നും സന്നിധാനത്തേക്ക് ഭക്തർ എറിയുന്ന കാണിക്ക തുട്ടുകൾ വീണാണ് കേടുപാട് സംഭവിച്ചതെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് പറഞ്ഞു. സ്വർണപ്പാളിയിൽ മങ്ങലും കുത്തുകളും കാൽ ഭാഗത്ത് പൊട്ടലും ഉണ്ട്. ഇതിനെ തുടർന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് തീരുമാന പ്രകാരമാണ് സ്വർണപ്പാളി ചെന്നൈയിലേയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കേടുപാടുകൾ തന്ത്രിയുടെ അടക്കം ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തിയിരുന്നെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് പറഞ്ഞു.
ഇതേ തുടർന്നാണ് സ്പോൺസറുടെ ചെലവിൽ സ്വർണപ്പാളി ഇളക്കി അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുന്നതെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് ഹൈക്കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഒൻപതാം തീയതി തന്നെ അറ്റകുറ്റപ്പണി ആരംഭിച്ചു, പാളികൾ പലതും ഉരുക്കിയതിനാൽ ഉടൻ തിരികെയെത്തിക്കുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
2023 മുതല് ദ്വാരപാലകരുടെയും സോപാന പടികളുടെയും വാതിലുകളുടെയും അറ്റകുറ്റപ്പണികള് നടത്തണമെന്ന് താന്ത്രിക നിർദേശം ഉണ്ടാകുകയും വാതിലുകളുടെ പണികള് ഇതനുസരിച്ച് നടത്തിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. ബാക്കി പണികളും ദ്വാരപാലക പാളികളിലെ കീറലുകളും നിറംമങ്ങലും ഉടനടി പരിഹരിക്കണമെന്നുമുള്ള താന്ത്രിക നിർദേശം വീണ്ടും ഉണ്ടായത് കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ മാറ്റിയതെന്നും ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡൻ്റ് പി എസ് പ്രശാന്ത് നേരത്തെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.
