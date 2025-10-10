സ്വർണപ്പാളി കേസ്: ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ദേവസ്വം ബോർഡ്; പ്രതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ
മുരാരി ബാബുവിൻ്റെ നിയമനം ദുരൂഹത വർധിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ
Published : October 10, 2025 at 6:44 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സ്വർണപ്പാളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിനെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഈ വിഷയത്തിൽ സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡും തുടക്കം മുതൽ സ്വീകരിച്ച നിലപാടാണ് ശരിയെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് കോടതിവിധിയെന്ന് ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കി. കുറ്റവാളികളെ നിയമത്തിനു മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നും സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നുമാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി സത്യം പുറത്തുവരുന്നതുവരെ, ശബരിമല മണ്ഡല മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തിന്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്ന ഈ വേളയിൽ ഏവരും ദേവസ്വം ബോർഡിനോട് സഹകരിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അഭ്യർഥിച്ചു. ഹൈക്കോടതി നിയോഗിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി തെറ്റ് ചെയ്തവരെ നിയമത്തിനു മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് തങ്ങളുടെ വിശ്വാസമെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ശബരിമലയിലെ സ്വത്തുക്കൾ തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരും അതിന് കൂട്ടുനിന്നവരും ശിക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നാണ് തങ്ങളുടെ നിലപാടെന്നും ബോർഡ് ആവർത്തിച്ചു.
തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ ആരോപണങ്ങൾ
അതേസമയം സ്വർണപ്പാളി കേസിൽ സർക്കാർ പ്രതിയെ സംരക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് എംഎൽഎ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ആരോപിച്ചു. സ്വർണപ്പാളി രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദ്യമുയർത്തി. പോറ്റിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ സംരക്ഷിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
ഏറ്റുമാനൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്വർണ രുദ്രാക്ഷം കാണാതായ സംഭവത്തിൽ തീവയ്പ്പ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത മുരാരി ബാബുവിനെ ശബരിമലയിൽ ചുമതലയേൽപ്പിച്ച ശേഷമാണ് സ്വർണപ്പാളി മോഷണം പോയതെന്നും തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും ചേർത്തു വായിക്കുമ്പോൾ പോറ്റിയെയും മുരാരി ബാബുവിനെയും ആരോ സംരക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാണെന്നും, ശബരിമലയിൽ നടന്നത് കൂട്ടക്കൊള്ളയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മുരാരി ബാബുവിന് ശബരിമലയിൽ നിയമനം നൽകിയതിലെ ക്രമക്കേടുകൾ സംബന്ധിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഏറ്റുമാനൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്വർണ രുദ്രാക്ഷ മോഷണ ശ്രമത്തിനു പിന്നാലെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ശബരിമലയിൽ ചുമതല ലഭിച്ചത് ദുരൂഹത വർധിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ നിലപാട്. ശബരിമലയിലെ സ്വർണപ്പാളി കേസ് വെറുമൊരു മോഷണം മാത്രമല്ലെന്നും, ക്ഷേത്ര സ്വത്തുക്കൾ തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു സംഘടിത ശ്രമമാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഉന്നതതലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇടപെടലുകൾ കാരണമാണ് പ്രധാന പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Also Read:- കാസർകോട് ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണം; 'കോഴ വാങ്ങി സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നൽകി'; ഉടൻ മാറ്റണമെന്ന് നേതാക്കൾ