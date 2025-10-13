സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ ഹൈദരാബാദ് ബന്ധം: 258 പവൻ 36 ആയി കുറഞ്ഞു; ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ ഉടൻ ചോദ്യം ചെയ്യും
ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു; ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ ഉടൻ ചോദ്യം ചെയ്യും. ഹൈക്കോടതി നിർദേശ പ്രകാരം ശബരിമലയിലും ആറന്മുളയിലും കണക്കെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ്.
Published : October 13, 2025 at 12:01 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയിലെ സ്വർണപ്പാളിക്കൊള്ള കേസിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) സന്നിധാനത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് എസ്പി ശശിധരൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം സന്നിധാനത്ത് എത്തിയത്. ചെന്നൈ സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസിൽ എത്തിച്ച് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിയ ശേഷം കൊണ്ടുവന്ന ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങളുടെ പുറംപാളി സന്നിധാനത്തുണ്ട്.
ആറന്മുള സ്ട്രോങ് റൂമിലും കണക്കെടുപ്പ്
അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ ആരായും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സന്നിധാനത്ത് എത്തിയ ജസ്റ്റിസ് കെടി ശങ്കരൻ ഹൈക്കോടതി നിർദേശം പ്രകാരം ശബരിമല സ്ട്രോങ് റൂമിൽ ഭക്തർ നൽകിയ വഴിപാട് സാധനങ്ങളുടെ കണക്കെടുപ്പ് നടത്തുകയാണ്. ഇന്ന് കണക്കെടുപ്പ് പൂർത്തിയായാൽ ശബരിമലയിൽ ഭക്തർ സമർപ്പിച്ച സ്വർണം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആറന്മുള സ്ട്രോങ് റൂമിലും കണക്കെടുപ്പ് നടത്തും. തുടർന്ന് ഹൈക്കോടതിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകും.
കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ സുഹൃത്തും ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശിയുമായ നാഗേഷിലേക്കും അന്വേഷണം നീളുകയാണ്. ഹൈദരാബാദിൽ സ്വർണപ്പണികൾ ചെയ്യുന്ന ഷോപ്പിൻ്റെ ഉടമയാണ് നാഗേഷ്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി ശബരിമലയിൽ നിന്നും കവർന്ന സ്വർണം നാഗേഷിൻ്റെ കടയിൽ എത്തിച്ചാണ് സൂക്ഷിച്ചത്. ഇവിടെ നിന്നും നാഗേഷാണ് പാളികൾ സ്വർണം പൂശാനായി ചെന്നൈയിൽ എത്തിച്ചതെന്നും കണ്ടെത്തൽ.
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ ഉടൻ ചോദ്യം ചെയ്യും
ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങളിലെ യഥാർഥ പാളികൾ ഇയാൾ കൈക്കലാക്കുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്തിരിക്കാമെന്നാണ് സംശയം. ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതോടെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തുവരും. കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ ഉടൻ ചോദ്യം ചെയ്യും. ദ്വാരപാലക ശിൽപ പാളികളിൽ നിന്ന് മാത്രം ഇരുനൂറ് പവനിലേറെ സ്വർണം പോറ്റി മോഷ്ടിച്ചെടുത്തെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം.
വിജയ് മല്യ 1999ൽ സ്വർണം പൊതിഞ്ഞു നൽകിയപ്പോൾ 258 പവൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ശിൽപ പാളികളിൽ 36 പവൻ മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത്. ഇതിനിടെ സ്വർണം പൂശി ശബരിമലയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ദ്വാരപാലക ശിൽപ പാളികളും തകിടുകളും യഥാർഥമാണോയെന്ന് സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ച് വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട്. പാളികളും തകിടുകളും സ്വർണം പൂശി തിരികെ എത്തിച്ചപ്പോൾ ഇവയുടെ തൂക്കം കുറഞ്ഞതാണ് സംശയത്തിന് കാരണമായിരിക്കുന്നത്. നാഗേഷിൻ്റെ കൈയിൽ പാളികൾ എത്തിച്ചതിലും ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നാണ് വിജിലൻസ് സംശയിക്കുന്നത്.
