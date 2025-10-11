ETV Bharat / state

ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി: ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു; ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയും ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടെ 10 പേർ പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ

475 ഗ്രാം സ്വർണത്തിൻ്റെ കുറവ് കണ്ടെത്തിയ കേസ്, കവർച്ച, വിശ്വാസവഞ്ചന എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കൈമാറും.

Crime Branch investigation begins Unnikrishnan Potti first accused Devaswom officials named High Court directs probe
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി, ദേവസ്വം ബോർഡ് ആസ്ഥാനം (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 11, 2025 at 9:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയിലെ സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആസ്ഥാനത്ത് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. കവർച്ച, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ, വിശ്വാസവഞ്ചന, ഗൂഢാലോചന എന്നീ കുറ്റങ്ങളാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. കേസ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കൈമാറും.

കേസിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി, സഹായികൾ, ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പടെ പത്ത് പേരാണ് പ്രതിപ്പട്ടികയിലുള്ളത്. രണ്ട് കേസുകളിലും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി തന്നെയാണ് ഒന്നാംപ്രതി. ദേവസ്വം ബോർഡിലെ മുരാരി ബാബു അടക്കമുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രതിപ്പട്ടികയിലുണ്ട്.

ക്രമക്കേട്: തുടക്കവും കണ്ടെത്തലും

സ്പോൺസർ എന്ന നിലയിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി 2019-ൽ ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പങ്ങളിലെ പാളികളും ശ്രീകോവിലിൻ്റെ കട്ടിളപ്പടിയിലെ പാളികളും അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി ചെന്നൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. സ്വർണം പൂശിയ ശേഷം തിരികെ എത്തിച്ചപ്പോൾ ഭാരത്തിൽ കുറവുണ്ടായിരുന്നുവെന്നതാണ് പ്രധാന ആരോപണം. ദേവസ്വം വിജിലൻസ് നടത്തിയ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ 474.9 ഗ്രാം സ്വർണത്തിൻ്റെ കുറവ് കണ്ടെത്തി.

കാണാതായ സ്വർണത്തിൻ്റെ അളവ് 475 ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് തുല്യമാണ്. ഈ കുറവ് ദേവസ്വം ബോർഡ് അധികൃതർ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ മറച്ചുവെച്ചുവെന്നും വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പങ്ങളിൽ സ്വർണം പൂശിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ കേസിൻ്റെ തുടക്കം. സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ കോളിളക്കമുണ്ടാക്കിയ ഈ കേസിൽ അറസ്റ്റ് അടക്കമുള്ള നടപടികളിലേക്ക് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഉടൻ കടന്നേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം

വിജിലൻസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ കർശന നിർദേശപ്രകാരം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. കേസ് അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചതും കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ്. സംസ്ഥാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണ അധികാരമുള്ളതിനാലാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസെടുത്തത്.

ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവി എച്ച് വെങ്കിടേഷ് ആകും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെയും മേധാവി. കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഈ സംഘത്തിന് സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ അന്വേഷണം നടത്താനുള്ള അധികാരം ലഭിക്കുന്നതോടെ കേസിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ കേസിലെ പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെട്ടത് അതീവ ഗൗരവകരമായ വിഷയമാണ്.

മൊഴിയിലെ ദുരൂഹത

സ്വർണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദേവസ്വം വിജിലൻസ് സ്പോൺസർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെയും ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. പോറ്റിയുടെ മൊഴിയിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തി. 2019-ൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി കൊണ്ടുപോയത് സ്വർണപ്പാളികളായിരുന്നിട്ടും, തിരികെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അത് ചെമ്പാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയതിലാണ് വിജിലൻസ് ദുരൂഹത നിഗമനം ചെയ്തത്.

അന്നത്തെ മഹസറിൽ ഒപ്പിട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ധാരണപ്പിശക് സംഭവിച്ചതാകാമെന്നാണ് ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ മൊഴി നൽകിയത്. സ്വർണപ്പാളികളിൽ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. കൂടാതെ, സ്വർണം പൂശിയ ശേഷം ബാക്കിവന്ന സ്വർണം ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹത്തിന് ഉപയോഗിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ച് 2019 ഡിസംബറിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി അന്നത്തെ ദേവസ്വം പ്രസിഡൻ്റിന് ഇ-മെയിൽ അയച്ചെന്ന വിവരവും പുറത്തുവന്നു.

എന്നാൽ അത് ശബരിമലയിലെ സ്വർണമല്ല, പൂശാനായി ഉപയോഗിച്ച് ബാക്കിവന്നതാണെന്നാണ് മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് എൻ വാസു പിന്നീട് പ്രതികരിച്ചത്.

Also Read:- ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: ഡിവൈൻ വാല്യു മുതലാക്കി കോടികളുടെ തട്ടിപ്പ്; വിദേശബന്ധം, സിനിമ മേഖലയും നിരീക്ഷണത്തിൽ

For All Latest Updates

TAGGED:

CRIME BRANCH INVESTIGATION BEGINSUNNIKRISHNAN POTTI FIRST ACCUSEDDEVASWOM OFFICIALS NAMEDHIGH COURT DIRECTS PROBESABARIMALA GOLD THEFT CASE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

കഫ് സിറപ്പിന് "മധുരമേകുന്ന" വില്ലൻ, കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഇത് നല്‍കരുത്; കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഡോക്‌ടര്‍

ഒരു വീട് നിറയെ സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍; റഹ്മാനും ഇളയരാജയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട അപൂർവ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ 'നിധിശേഖരം'

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? കേരളം നാലാമത്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.