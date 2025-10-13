ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി വിവാദം: യുവമോർച്ച മാർച്ചിൽ സംഘർഷം; ബാരിക്കേഡ് തള്ളിമാറ്റാൻ ശ്രമം, ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു
ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ തന്നെ പൊലീസും പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റം തുടങ്ങിയിരുന്നു
Published : October 13, 2025 at 3:54 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി വിവാദത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകർ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം. സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ സമരഗേറ്റിന് മുന്നിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയോടെ എത്തിയ പ്രവർത്തകർ ബാരിക്കേഡ് തള്ളിയിടാൻ ശ്രമിച്ചതോടെ പൊലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു.
സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധ മാർച്ചിൽ പങ്കെടുത്തു. ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ തന്നെ പൊലീസും പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റം തുടങ്ങിയിരുന്നു. തുടര്ന്ന് പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചു ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന് മടങ്ങിയതോടെ പ്രവര്ത്തകര് ബാരിക്കേഡ് മറിച്ചിടാന് ശ്രമിച്ചു. ഇതോടെ പ്രവര്ത്തകര്ക്കതിരെ അഞ്ച് തവണ ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു.
രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ച് മടങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ പ്രവർത്തകർ ബാരിക്കേഡ് മറിച്ചിടാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇതോടെയാണ് പൊലീസ് ജലപീരങ്കി വീണ്ടും പ്രയോഗിച്ചത്.
സംഘർഷത്തിനിടെ നിരവധി പേർ പൊലീസിന് നേരെ കമ്പുകളും വടികളും എറിഞ്ഞു. വനിതാ പ്രവർത്തകരും വനിതാ പൊലീസുമായുള്ള വാക്കേറ്റത്തിനിടെ പുരുഷ പ്രവർത്തകർ എത്തിയതോടെ പൊലീസ് ചെറിയ രീതിയിൽ ലാത്തി വീശി. എങ്കിലും വലിയ സംഘർഷത്തിലേക്ക് ഇത് വഴി തെളിച്ചില്ല.
അടുത്തിടെ ബിജെപിയിൽ ചേർന്ന മുൻ സിപിഎം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി ഗോകുൽ ഗോപിനാഥ് പൊലീസിൽ നിന്ന് ലാത്തി പിടിച്ചുവാങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചതും സംഘർഷാവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചു. പൊലീസുമായുള്ള തർക്കത്തിനിടയിൽ മർദനമേറ്റ ഒരു പ്രവർത്തകനെ പിന്നീട് ആംബുലൻസിൽ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
സിപിഎം ഹിന്ദു വിശ്വാസികളെ ആക്രമിക്കുന്നു: രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ
മാർച്ചിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ച ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ സിപിഎമ്മിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമുയർത്തി. ഞാനൊരു വർഗീയ പ്രശ്നം ഉന്നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും ഹിന്ദുകൾക്ക് നേരെ എന്തുമാകാം എന്ന നിലയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാതെ നിവർത്തിയില്ലെന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് പറഞ്ഞു. ഒരു സന്യാസി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാല് കേസെടുക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. സിപിഎം എന്തുകൊണ്ട് ഹിന്ദു വിശ്വാസികളെ ആക്രമിക്കുന്നുവെന്ന് ചോദിച്ച രാജീവ് ഏതെങ്കിലും സമുദായത്തിൻ്റെ ആരാധനാലയത്തില് മോഷണം നടന്നതെങ്കില് പിണറായി പിന്നാലെ പോയി കാല് പിടിച്ചേനെയെന്നും പറഞ്ഞു. വിശ്വാസ സംരക്ഷണത്തിന് ബിജെപി ഏതറ്റം വരെയും പോകും. വിശ്വാസികളെ ദ്രോഹിക്കാന് ആരെയും അനുവദിക്കില്ല. നിരീശ്വര വാദത്തിന് എല്ലാവര്ക്കും അവകാശമുണ്ട്. അതു പോലെ തന്നെയാണ് അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും. ഹിന്ദുക്കള്ക്കും അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര് പറഞ്ഞു.
