ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: ഡിവൈൻ വാല്യു മുതലാക്കി കോടികളുടെ തട്ടിപ്പ്; വിദേശബന്ധം, സിനിമ മേഖലയും നിരീക്ഷണത്തിൽ
മോഷ്ടിച്ച സ്വർണം സിനിമ മേഖലയിലേക്ക് ഉൾപ്പെടെ വിറ്റഴിച്ചിരിക്കാമെന്നും, വിദേശബന്ധങ്ങൾ നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്നും റിപ്പോർട്ട്. യോഗദണ്ഡ്, വാജി വാഹനം, താഴികക്കുടങ്ങൾ എന്നിവയിലും ദുരൂഹതയുണ്ട്
Published : October 11, 2025 at 6:38 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയിലെ ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങളിലെ സ്വർണപ്പാളികൾ അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ പേരിൽ ചെന്നൈയിൽ എത്തിച്ചതിനിടയിൽ സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തുവരുന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ. ആസൂത്രിതമായ ഗൂഢാലോചനയാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നാണ് സൂചന. ചില വിദേശ ബന്ധമുള്ള കമ്പനികളുടെ ഇടപെടലും ഈ കേസിൽ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്, ഈ കമ്പനികൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്.
ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരിക്കെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് വിദേശ സന്ദർശനം നടത്തിയത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്നത്തെ നീക്കങ്ങളിൽ വലിയ ദുരൂഹതയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ദേവസ്വം ബോർഡിലെ ചില ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഡിവൈൻ വാല്യു മുതലാക്കിയുള്ള കോടികളുടെ കച്ചവടം
ശബരിമലയിൽ നിന്ന് കാണാതായ സ്വർണപ്പാളി ഉൾപ്പെടെയുള്ള അമൂല്യവസ്തുക്കൾ ഉരുക്കി വിൽക്കുന്നതിനപ്പുറം, അതിൻ്റെ വിലമതിക്കാനാവാത്ത 'ഡിവൈൻ വാല്യു' ഉപയോഗിച്ച് തട്ടിപ്പുകാർ കോടികളുടെ കച്ചവടം നടത്തിയിട്ടുണ്ടാകാം എന്നാണ് വിദഗ്ധർ നൽകുന്ന സൂചന. ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങളിലടക്കം പൊതിഞ്ഞ സ്വർണത്തിന് ഡിവൈൻ വാല്യു വളരെ കൂടുതലായതിനാൽ വലിയ തുകയ്ക്കായിരിക്കും ഇവ വിൽപന നടന്നിട്ടുണ്ടാവുകയെന്ന് സന്നിധാനത്തെ പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹം നിർമ്മിച്ച് നൽകിയ തട്ടാവിള കുടുംബാംഗമായ ശിൽപി മഹേഷ് പണിക്കർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു.
ഇതൊരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള തട്ടിപ്പായിരിക്കണമെന്നും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി ഇതിലെ ചെറിയൊരു കണ്ണി മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സിനിമാ മേഖലയിലേക്കുൾപ്പെടെ സ്വർണം പോയിട്ടുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ശബരിമലയിൽ പൊതിഞ്ഞ സ്വർണം അതുപോലെ വിറ്റെങ്കിൽ 100 കോടി രൂപ വരെ നൽകി അത് വാങ്ങാൻ ആളുകളുണ്ടെന്നും സിനിമാ നിർമ്മാണ കമ്പനികളടക്കം ആവശ്യക്കാരാകുമെന്നും പണിക്കർ പറയുന്നു.
ഒറിജിനൽ വിറ്റിട്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി തിരികെ വച്ചാൽ മതി എന്ന രീതിയിലാവാം തട്ടിപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ടാവുക. പൗരാണിക പാരമ്പര്യമുള്ള ശബരിമലയിലെ ശിൽപഭാഗങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചാൽ ശനിദോഷം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ മാറുമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ചാകണം തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവുകയെന്നും മഹേഷ് പണിക്കർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്നതിന് തെളിവാണ്, അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ പേരിൽ ശബരിമലയിൽ നിന്നും ചെന്നൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ സ്വർണപ്പാളി ഉൾപ്പെടെയുള്ള അമൂല്യ വസ്തുക്കൾ കർണാടക, തമിഴ്നാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിച്ച് പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും പൂജ നടത്തുകയും പണപ്പിരിവ് നടത്തുകയും ചെയ്തെന്ന കണ്ടെത്തലുകൾ.
നടൻ ജയറാമിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇവയെത്തിച്ച് പൂജ നടത്തിയത് ഈ വസ്തുക്കൾ സിനിമക്കാർക്കിടയിലേക്ക് എത്തി എന്നതിന് തെളിവാണ്. ജയറാമിൽ നിന്നും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി പണം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിലും അന്വേഷണം നടക്കുമെന്നാണ് സൂചന. സിനിമ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ആരുടെയൊക്കെ അടുത്ത് ഈ അമൂല്യ വസ്തുക്കൾ പ്രദർശന വസ്തുവായി എത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇവയുടെ ഭാഗങ്ങൾ മുറിച്ച് നൽകി പണം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വന്നേക്കും.
കടുത്ത വിശ്വാസികളായ ഭക്തർക്ക് ഈ അമൂല്യ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും ഒരു പൊട്ടിൻ്റെ വലിപ്പമുള്ള ഭാഗം മുറിച്ച് നൽകിയാൽ പോലും ഡിവൈൻ വാല്യു വച്ച് ലക്ഷങ്ങൾ നൽകാൻ ആളുണ്ടെന്ന് വിദഗ്ധർ തുറന്നു പറയുമ്പോൾ, ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ ആഴത്തിലുള്ള അന്വേഷണമുണ്ടാവും. ശബരിമലയിൽ നിന്നും കാണാതായ അമൂല്യ വസ്തുക്കളിൽ ഏതെങ്കിലും വിദേശത്തേക്ക് കടത്തി കച്ചവടം നടത്തിയോ എന്നതും ദുരൂഹമായി തുടരുന്നു.
ഇടനിലക്കാരും കോടികളുടെ തട്ടിപ്പും
സ്വർണപ്പാളി വിവാദത്തിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി മാത്രമല്ല, സ്പോൺസർമാരായി നിരവധി ഇടനിലക്കാരുണ്ടെന്നും ഇവരിലേക്കും അന്വേഷണം എത്തണമെന്നും ശബരിമല ആചാര സംരക്ഷണ സമിതി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി പൃഥ്വിപാൽ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
ഭീഷണിയായി പലരും പണം തട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പുറത്തു വരുന്ന വിവരങ്ങൾ. 2000 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾ നടന്നതായും, ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് നിയമപരമായ അധികാരികൾക്ക് മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും പൃഥ്വിപാൽ പറയുന്നു.
ഈ വിഷയത്തിൽ സംശയമുള്ളവരെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. കൂടാതെ ഈ തട്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പറയാൻ പലരും മടിക്കുകയും, പ്രതികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരാതിരിക്കാൻ പലരും ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നടന്ന ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പൃഥ്വിപാൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു.
സിബിഐ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ആവശ്യം
സംസ്ഥാന ഏജൻസികൾക്കപ്പുറം സിബിഐ ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്നും ശക്തമായി ഉയരുന്നത്. കേസിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ ദേവസ്വം ബോർഡ് അധികൃതർക്ക് ഗുരുതര വീഴ്ചയുണ്ടെന്നും പൊരുത്തക്കേട് അതീവ ഗൗരവതരമാണെന്നുമാണ് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയത്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേന്ദ്ര ഏജൻസിയുടെ അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നത്. ദ്വാരപാലക ശിൽപത്തിലെ സ്വർണപ്പാളി വിവാദത്തിനിടെ, യോഗദണ്ഡ്, വാജി വാഹനം, താഴികക്കുടം എന്നീ അമൂല്യ വസ്തുക്കളിലും സംശയം ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി കേസിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം തന്നെ വേണമെന്ന് വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വ. അനിൽ വിളയിൽ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ കണ്ണികൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന ഏജൻസികൾക്ക് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തി അന്വേഷിക്കുന്നതിന് പരിമിതികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേന്ദ്ര ഏജൻസിയുടെ അന്വേഷണമാണ് വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദേവസ്വം ബോർഡുകൾ നടത്തുന്ന തട്ടിപ്പുകളെക്കുറിച്ച് സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്ത് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയതായും അന്വേഷണം കേന്ദ്ര ഏജൻസിക്ക് കൈമാറണമെന്നും അനിൽ വിളയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
രുദ്രാക്ഷമാലയും, യോഗദണ്ഡും പഴയതു തന്നെയോ?
ശബരിമല ശ്രീകോവിലിൽ അയ്യപ്പ വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തിയിരുന്ന രുദ്രാക്ഷമാലയും യോഗദണ്ഡും സ്വർണം പൂശാനായി കൊണ്ടുപോയ ശേഷം, ശ്രീകോവിലിൽ നിന്നും കൊണ്ടുപോയ അതേ യോഗദണ്ഡും രുദ്രാക്ഷ മാലയും തന്നെയാണോ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതെന്ന കാര്യത്തിലാണ് സംശയം ഉയർന്നിരിക്കുന്നതെന്നും അഡ്വ. അനിൽ വിളയിൽ പറയുന്നു.
അന്നത്തെ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് എ പത്മകുമാറിൻ്റെ മകൻ ജയശങ്കർ പത്മകുമാറിനാണ് യോഗദണ്ഡും രുദ്രാക്ഷമാലയും സ്വർണം പൂശാൻ ചുമതല നൽകിയത്. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ അവ്യക്ത ഇല്ലെന്നാണ് മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് എ പത്മകുമാർ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചത്.
തടികൊണ്ടുള്ളതാണ് യോഗദണ്ഡ്. അതൊന്ന് വൃത്തിയാക്കണമെന്ന് തന്ത്രി പറഞ്ഞപ്പോൾ വിശ്വാസിയായ തൻ്റെ മകനെ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. അവൻ്റെ ചിലവിലാണ് അത് ചെയ്തത്. ശബരിമലയിൽ വച്ച് തന്നെയായിരുന്നു അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിയതെന്നുമായിരുന്നു പത്മകുമാറിൻ്റെ പ്രതികരണം. എന്നാൽ ഈ വിശദീകരണം സാധൂകരിക്കുന്ന രേഖകൾ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. ശബരിമല ശ്രീകോവിൽ നട അടയ്ക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ യോഗനിദ്രയിൽ അണിയിക്കുന്നതാണ് രുദ്രാക്ഷ മാലയും യോഗദണ്ഡും.
വാജി വാഹനം തന്ത്രിക്ക് സ്വന്തമോ?
ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് എട്ടുവർഷം മുൻപ് സ്വർണക്കൊടിമരവും അതിനു മുകളിൽ അയ്യപ്പ വാഹനമായ കുതിരയുടെ ശിൽപവും (വാജി വാഹനം) സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ, പഴയ കൊടിമരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വാജി വാഹനം കാണാതായത് സംബന്ധിച്ചും ആരോപണം ഉയർന്നു.
സ്വർണപ്പാളി വിവാദത്തിൽ ശബരിമല മുൻ തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവര് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. ഈ സമയം വാജി വാഹനം സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കും മറുപടി നൽകിയിരുന്നു. ശബരിമലയിലെ പഴയ കൊടിമരത്തിലെ വാജി വാഹനം തന്ത്രിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്നും, വാജി വാഹനം തൻ്റെ പക്കലുണ്ടെന്നുമാണ് മുൻ തന്ത്രി കണ്ഠര് രാജീവര് പ്രതികരിച്ചത്. ഈ പഴയ വാജി വാഹനവും ഡിവൈൻ വാല്യു ഉള്ള അമൂല്യ വസ്തു തന്നെയാണ്. ഇത് തന്ത്രിക്ക് കൈവശം വയ്ക്കാമെന്ന് ഏതെങ്കിലും രേഖയിൽ പറയുന്നുണ്ടോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചും വ്യക്തത വേണ്ടതാണെന്നും അഡ്വ. അനിൽ വിളയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സ്വർണം പൊതിഞ്ഞ മൂന്ന് താഴികക്കുടങ്ങൾ
ശബരിമലയിലെ മൂന്ന് സ്വർണം പൊതിഞ്ഞ താഴികക്കുടങ്ങൾ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി പമ്പയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതിലെ ദുരൂഹതയാണ് അവസാനമായി പുറത്തുവരുന്നത്. 2017ൽ കൊടിമരം സ്വർണം പൂശുന്നതിനിടയിലാണ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കെന്ന പേരിൽ സ്വർണം പൂശിയ താഴികക്കുടങ്ങൾ പമ്പയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. പണ്ട് മൂന്ന് താഴികക്കുടങ്ങളും ചെമ്പായിരുന്നു. 1998-99 കാലഘട്ടത്തിൽ വിജയ് മല്യയുടെ സ്പോൺസർഷിപ്പിൽ ശ്രീകോവിലിനൊപ്പം ഈ മൂന്ന് താഴികക്കുടങ്ങളും സ്വർണം പൊതിഞ്ഞിരുന്നു.
ഈ താഴികക്കുടങ്ങൾ അന്നത്തെ ദേവസ്വം ഭരണസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി പമ്പയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദുരൂഹത ഉയരുന്നത്. 2017 ജൂണിൽ കൊടിമര സമർപ്പണം നടക്കുമ്പോൾ ഈ മൂന്നു താഴികക്കുടങ്ങളും ശ്രീകോവിലിനു മുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി പുറത്തുകൊണ്ടു പോയ അതേ താഴികക്കുടങ്ങൾ തന്നെയാണോ തിരികെ എത്തിച്ചത് എന്നതാണ് സ്വർണപ്പാളി വിഷയത്തിലെന്നപോലെ ഉയരുന്ന ചോദ്യം. കാരണം, മുക്കാൽ നൂറ്റാണ്ട് പഴക്കമുള്ള ചെമ്പിൽ നിർമ്മിച്ച അമൂല്യമായ മൂന്ന് താഴികക്കുടങ്ങൾക്കും വിലമതിക്കാനാവാത്ത ഡിവൈൻ വാല്യു ആണുള്ളത്.
ഇതിൻ്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിയത് സംബന്ധിച്ചും, താഴികക്കുടങ്ങൾ സന്നിധാനത്തു നിന്നും പുറത്തു കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ചട്ടങ്ങൾ പാലിച്ചിരുന്നോ, ആരൊക്കെയാണ് ഒപ്പം പോയത്, ആരാണ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തിയത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വേണ്ടതുണ്ട്.
സ്വർണം പൊതിഞ്ഞ പാളികൾ മാറ്റിയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികളാണ് നടത്തിയത്, അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് ശേഷം എപ്പോഴാണ് തിരികെ എത്തിച്ചത്, കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും തിരികെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴും ഉള്ള താഴികക്കുടങ്ങളുടെ തൂക്കം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അന്നത്തെ ഭരണസമിതി രജിസ്റ്റരിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും അന്വേഷണ വിധേയമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ആരെയും സംരക്ഷിക്കില്ലെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ്
സത്യങ്ങളെല്ലാം അന്വേഷണ സംഘം പുറത്തുകൊണ്ടുവരുമെന്നും ആരെയും സംരക്ഷിക്കില്ലെന്നുമാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് പിഎസ് പ്രശാന്തിൻ്റെ പ്രതികരണം. ഒന്നും മറച്ചുവയ്ക്കാനില്ല, എല്ലാ സത്യവും പുറത്തുവരട്ടെ, ഒരാളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ ദേവസ്വം ബോർഡില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നടപടികൾ അടുത്ത യോഗത്തിൽ ആലോചിക്കുമെന്നും നടപടി മുരാരി ബാബുവിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങില്ലെന്നും പെൻഷൻ ഉൾപ്പെടെ തടയുന്നത് ആലോചിക്കുമെന്നും പ്രസിഡൻ്റ് വ്യക്തമാക്കി. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പോറ്റി കള്ളനാണെന്നും പിഎസ് പ്രശാന്ത് പ്രതികരിച്ചു.
എല്ലാ കേസുകളും എസ്ഐടി അന്വേഷിക്കും
പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ (എസ്ഐടി) അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ വിവരങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്കും മാധ്യമങ്ങൾക്കും നൽകരുതെന്നാണ് കോടതിയുടെ നിർദേശം. സംസ്ഥാനത്തെ ഏതു പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ലഭിക്കുന്ന ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികളിലും എസ്ഐടിയാകും തുടരന്വേഷണം നടത്തുക.
സ്വർണക്കൊള്ള നടത്തിയവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പമ്പ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അഞ്ച് പരാതികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹൈക്കോടതി നിയോഗിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് പരാതികൾ സംബന്ധിച്ച് പമ്പ പൊലീസ് റിപ്പോർട്ട് നൽകും.
