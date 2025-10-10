അടിമുടി ദുരൂഹത, ദേവസ്വം ബോര്ഡിനും സ്മാര്ട്ട് ക്രിയേഷനും പങ്ക്, കേസെടുത്ത് അന്വേഷിക്കണം; സ്വര്ണപ്പാളി വിഷയത്തില് ഇടക്കാല ഉത്തരവുമായി ഹൈക്കോടതി
Published : October 10, 2025 at 11:46 AM IST
എറണാകുളം: ശബരിമല സ്വർണ്ണപ്പാളി വിഷയത്തിൽ അടിമുടി ദുരൂഹതയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ്. ദേവസ്വം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ സ്വര്ണപ്പാളിയെ ചെമ്പ് പാളിയെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നാണ് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചത്.
2019-ൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് പാളികൾ കൈമാറാനുള്ള ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ തീരുമാനം സംശയകരമാണെന്നും, വാതിൽപ്പാളിയിലെ സ്വർണ്ണം മങ്ങിയതിലും ഗൗരവമായ സംശയമുണ്ടെന്നും ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. 2019-ൽ സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന സ്വർണ്ണപ്പാളിയിൽ നിന്ന് സ്വർണം വേർതിരിക്കാൻ ആവശ്യമായ സാങ്കേതിക വിദ്യ കമ്പനിയ്ക്കില്ലായിരുന്നു. പാളികൾ കൊണ്ടുപോയ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി പിന്നീട് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നത് ചെമ്പ് പാളിയായിരുന്നു എന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതായി കോടതി രേഖപ്പെടുത്തി.
സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച സാങ്കേതിക വിദ്യ ശരിയായതല്ലെന്നും, തിരിമറി നടന്നതായി അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കേസെടുത്ത് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിക്കണമെന്നും, ആറാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചു. കൂടാതെ, രണ്ടാഴ്ചയിലൊരിക്കൽ അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കണമെന്നും, സംഘം നേരിട്ട് ഹൈക്കോടതിയോടാണ് മറുപടി പറയേണ്ടതെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
അന്വേഷണം നിഷ്പക്ഷമായിരിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചപ്പോൾ, മാധ്യമങ്ങൾ സത്യം പുറത്തുവരുന്നതുവരെ സംയമനം പാലിക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് സുതാര്യത അനിവാര്യമാണെന്നും, സത്യാവസ്ഥ തെളിയുന്നതുവരെ ഉത്തരവാദിത്തബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. കേസ് പത്ത് ദിവസത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.
അതേസമയം, ശബരിമലയിലെ സ്വർണ മോഷണ വിവാദത്തിൽ നിർണായക പരിശോധനയ്ക്ക് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം ജസ്റ്റിസ് കെ ടി ശങ്കരൻ നാളെ സന്നിധാനത്ത് എത്തും. സ്ട്രോങ് റൂമുകൾ തുറന്ന് പരിശോധന നടത്തും. ദേവസ്വം രജിസ്റ്ററിലെ കണക്കുകളും സ്ട്രോങ് റൂമുകളിലെ വസ്തുക്കളും തമ്മിൽ ഒത്തുനോക്കി വിശദമായ പരിശോധന നടത്താനാണ് ഹൈക്കോടതി നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
ദ്വാരപാലക സ്വർണപാളി വിഷയത്തിൽ രജിസ്ട്രിയിൽ ഗുരുതര വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി ദേവസ്വം വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഹൈക്കോടതി ഈ ഉത്തരവിട്ടത്. പരിശോധനയുടെ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി, ജസ്റ്റിസ് കെ ടി ശങ്കരന് വിശ്വാസമുള്ളതും സ്വർണപ്പണിയിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളതുമായ ഒരാളെ കൂടെ കൂട്ടാൻ ഹൈക്കോടതി അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഒരു സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരനും ജസ്റ്റിസിനൊപ്പം പരിശോധനയിൽ പങ്കുചേരും.
ശബരിമലയിലെ 18 സ്ട്രോങ് റൂമുകളും പൂർണമായും തുറന്ന് പരിശോധിക്കാനാണ് നിർദേശം. പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം, സ്വർണമുൾപ്പെടെയുള്ള വിലയേറിയ എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് ഹൈക്കോടതി ദേവസ്വം ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന് സമർപ്പിക്കും. സ്ട്രോങ് റൂമുകളിലെ വസ്തുക്കൾ കൃത്യമായി കണക്ക് തിട്ടപ്പെടുത്തി രജിസ്ട്രി ആയി ഹൈക്കോടതിക്ക് മുൻപാകെ സമർപ്പിക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.
