സ്വർണപ്പാളി വിവാദം: വിഐപി സ്വാധീനമില്ല; പ്ലേറ്റുകൾ ചെന്നൈയിലെത്തിച്ചു, വീട്ടിൽ പൂജ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നടൻ ജയറാം
കാണാതായ പീഠം തൻ്റെ സഹായിയുടെ പക്കൽ അളവ് ശരിയാകാത്തതിനാൽ സൂക്ഷിച്ചതാണെന്ന് പോറ്റി. നടൻ ജയറാം പ്ലേറ്റുകൾ ചെന്നൈയിലെത്തിച്ചെന്നും ശബരിമലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും മുൻപ് വീട്ടിൽ പൂജ നടത്തിയെന്നും സമ്മതിച്ചു.
Published : October 4, 2025 at 1:05 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിലെ ദ്വാരപാലക പ്രതിമകളിൽ സ്വർണം പൂശിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോപണങ്ങൾ നേരിടുന്ന ബെംഗളൂരുആസ്ഥാനമായുള്ള വ്യവസായി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് (ടിഡിബി) നൽകിയ രേഖകളിൽ, പൂശാനായി എടുത്ത പ്ലേറ്റുകൾ ചെമ്പ് ആണെന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി.
ദ്വാരപാലക പ്രതിമകളിൽ സ്വർണം പൂശാനുള്ള ധനസഹായം നൽകിയത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയാണ്. തനിക്ക് ലഭിച്ച രേഖയിലും മഹസ്സർ രേഖകളിലും പ്ലേറ്റുകൾ ചെമ്പാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. രേഖകൾ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ തനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
നേരത്തെ ഈ പ്ലേറ്റുകൾ സ്വർണം പൊതിഞ്ഞതാണെന്ന് താൻ അടുത്തിടെയാണ് അറിഞ്ഞതെന്നും പോറ്റി പറഞ്ഞു. കാലപ്പഴക്കം കാരണം സ്വർണത്തിൻ്റെ ആവരണം നഷ്ടപ്പെട്ടതാകാം. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ടിഡിബി വീണ്ടും പൂശാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. യഥാർഥം എന്താണെന്ന് അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ അറിയാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പീഠം കാണാതായതിനെക്കുറിച്ച്
കാണാതായതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട പീഠം (pedestal) വിഷയത്തിൽ തനിക്ക് യാതൊരു പങ്കുമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പീഠം 2021ൽ ശബരിമലയിൽവച്ച് കൈമാറിയിരുന്നു. എന്നാൽ, അളവിൽ കൃത്യമല്ലാത്തതിനാൽ അത് തിരികെ നൽകി. പിന്നീട് അത് ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലി ചെയ്തിരുന്ന തൻ്റെ സഹായിയായ വാസുദേവനെ ഏൽപ്പിച്ചു.
കൊവിഡ് കാലത്ത് പീഠം വാസുദേവൻ്റെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചു. 2024ൽ പീഠം വീണ്ടും പൂശുന്നതിനായി വാസുദേവൻ തനിക്കുവേണ്ടി ടിഡിബിക്ക് ഇ-മെയിൽ അയച്ചു. എന്നാൽ, പീഠം തൻ്റെ കൈവശം തന്നെയുണ്ടെന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം മറന്നുപോയിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ താൻ ഒരു പരാതിയും നൽകിയിട്ടില്ല; ഹൈക്കോടതി ഇ-മെയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ വിവരം പുറത്തുവന്നതെന്നും പോറ്റി വിശദീകരിച്ചു.
സ്വർണം പൂശാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ
ശബരിമലയിൽവച്ച് സ്വർണം ക്ലാഡിങ് ചെയ്യാം, എന്നാൽ ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിങ് ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ വച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ക്ഷേത്രത്തിലെ ജോലികൾക്ക് ധനസഹായം നൽകാൻ താത്പര്യമുള്ള ഭക്തരെ ഓഫിസർമാർ സമീപിക്കാറുണ്ട്. ആരെങ്കിലും സമ്മതിച്ചാൽ ബോർഡിന് ഇ-മെയിൽ അയക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടും.
അതിനുശേഷം ബോർഡ് അപേക്ഷ പരിഗണിച്ച് അനുമതി നൽകുന്നതാണ് സാധാരണ നടപടിക്രമം. ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് തനിക്കറിയില്ലെങ്കിലും ഇതാണ് രീതിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബോധവത്കരണം നടത്താൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തൻ്റെ പ്രവർത്തിയിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു.
വിഐപി സ്വാധീനമില്ല
ക്ഷേത്രകാര്യങ്ങളിൽ തനിക്ക് വിഐപി സ്വാധീനമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. വർഷത്തിൽ രണ്ടുതവണ മാത്രമാണ് താൻ ശബരിമല സന്ദർശിക്കുന്നത്. ടിഡിബിക്കെതിരെ താൻ ഒരു തെറ്റും ആരോപിച്ചിട്ടില്ല, എന്നിട്ടും കടുത്ത ആരോപണങ്ങളാണ് താൻ നേരിടുന്നതെന്നും പോറ്റി പറഞ്ഞു.
നേരത്തെ താൻ ശ്രീകോവിൽ വാതിലിൻ്റെ സ്വർണം ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിങ് ചെയ്യുന്നതിന് ധനസഹായം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അത് ആദ്യം മരംകൊണ്ടാണ് നിർമിച്ചത്, അതിനുശേഷമാണ് പൂശിയതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. താൻ ആരെയും സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പോറ്റി വ്യക്തമാക്കി.
മറ്റ് ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ച് പോറ്റി
ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിങ്ങിനായി കൊണ്ടുപോയ സമയത്ത് ദ്വാരപാലക പ്ലേറ്റുകൾ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ താൻ നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രദർശിപ്പിച്ചു എന്ന ആരോപണവും അദ്ദേഹം നിഷേധിച്ചു. പ്ലേറ്റുകൾ ഇളമ്പള്ളി ശ്രീ ധർമ്മശാസ്താ ക്ഷേത്ര പ്രസിഡൻ്റിന് കൈമാറിയതിൻ്റെ രേഖ തൻ്റെ പക്കലുണ്ട്. അധികാരികൾ ജില്ലാ കലക്ടറെ അറിയിച്ച ശേഷമാണ് പ്ലേറ്റുകൾ ഒരു റാലിയായി ശബരിമലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഐപിമാർക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്ന ആരോപണത്തെക്കുറിച്ച്, സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനായി താൻ ആ ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് ആരും അവകാശപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും പോറ്റി പ്രതികരിച്ചു. തനിക്കെതിരെ വന്ന ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നടൻ ജയറാമിൻ്റെ പ്രതികരണം
അതേസമയം, നടൻ ജയറാം ഒരു ടെലിവിഷൻ ചാനലിനോട് സംസാരിക്കവെ, ശബരിമല സന്ദർശനങ്ങൾ വഴിയാണ് തനിക്ക് പോറ്റിയെ അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പോറ്റി തന്നോട് പണം ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്ന ആരോപണം അദ്ദേഹം നിഷേധിച്ചു. സത്യം പുറത്തുവരട്ടെ, അയ്യപ്പൻ എല്ലാം കാണുന്നുണ്ടെന്നും ജയറാം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റിങ് ജോലികൾക്ക് ശേഷം പ്ലേറ്റുകൾ ചെന്നൈയിൽ ഉണ്ടെന്ന് പോറ്റി തന്നെ അറിയിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം താൻ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ ഒരു പൂജ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ശബരിമലയിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ, ഈ തിരുശേഷിപ്പുകൾ തൻ്റെ വീട്ടിൽ അൽപസമയം വയ്ക്കാമോ എന്ന് താൻ ചോദിക്കുകയും അവർ അതിന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ അവിടെ പൂജ നടത്തിയെന്നും ജയറാം പറഞ്ഞു.
