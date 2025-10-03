വിജയ് മല്യ സമർപ്പിച്ചത് സ്വർണപാളി തന്നെയെന്ന് കണ്ഠരര് മോഹനരര്; സമഗ്ര അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം
വിജയ് മല്യ സമർപ്പിച്ചത് സ്വർണപാളി തന്നെയെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് കണ്ഠരര് മോഹനരര്. ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിക്ക് കോടികളുടെ ഇടപാടുകളെന്ന് കണ്ടെത്തൽ. സമഗ്ര അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷവും തന്ത്രി മണ്ഡലവും.
Published : October 3, 2025 at 5:04 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയിൽ വ്യവസായി വിജയ് മല്യ സമർപ്പിച്ചത് സ്വർണ്ണപ്പാളി തന്നെയെന്ന് മുൻ തന്ത്രി കണ്ഠരര് മോഹനരര്. "പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയില്ല, അന്ന് 30 കിലോയോളം സ്വർണം ഉപയോഗിച്ചു എന്നാണ് അറിവ്, 1999ൽ സ്വർണം പൊതിഞ്ഞപ്പോൾ സ്വർണത്തിൻ്റെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകണം" എന്നും തന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
"ദ്വാരപാലക ശിൽപപാളികൾ പുറത്തുകൊണ്ടുപോയി പൂജിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ്, അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തേണ്ടത് സന്നിധാനത്ത് വച്ച് തന്നെയാണ്, പുറത്തുകൊണ്ടുപോയി ഉള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് തന്ത്രിമാർ അനുമതി നൽകാറില്ല, വിവാദങ്ങളിൽ സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണം" എന്നും മുൻ തന്ത്രി കണ്ഠരര് മോഹനരര് പറഞ്ഞു.
സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് തന്ത്രി മണ്ഡലം
ശബരിമലയിലെ ദ്വാരപാലക വിഗ്രഹത്തിലെ സ്വർണം പൂശിയതുമായും ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കണമെന്ന് തന്ത്രി മണ്ഡലം കേരള ഹൈക്കോടതിയോട് അഭ്യർഥിച്ചു. 1998 ൽ സ്വർണം പൊതിഞ്ഞതും 2019 മുതൽ വീണ്ടും സ്വർണം പൂശിയതുമായും ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കണമെന്നാണ് അഭ്യർഥന. നടപടികളിലെ വീഴ്ചയും അഴിമതിയും കണ്ടെത്തി ഉത്തരവാദികളെ നിയമത്തിനു മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനു സിബിഐ അന്വേഷണ ഉത്തരവിടണമെന്നാണ് തന്ത്രി മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ആവശ്യം.
"2018 മുതൽ 2025 വരെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ഭരിച്ചിരുന്ന പ്രസിഡൻ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അംഗങ്ങൾ, ദേവസ്വം കമ്മിഷണർമാർ, തിരുവാഭരണ കമ്മീഷണർമാർ, ശബരിമല അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസർമാർ എന്നിവരെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയോടൊപ്പം കൂട്ടു പ്രതികളാക്കി കേസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ ശക്തമായ ശിക്ഷാനടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം" എന്ന് തന്ത്രി മണ്ഡലം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ കാലയളവിലെ ഇവരുടെ അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദ്യം കണ്ട് കെട്ടണമെന്നും ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു.
ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിക്ക് കോടികളുടെ ഇടപാടുകള്
ശബരിമലയിലെ വിവാദ സ്പോണ്സര് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയുടെ കോടികളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ച് പൊലീസ് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പലിശയ്ക്ക് പണം നല്കി പലയിടത്തും ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തുവെന്നാണ് വിവരം. മൂന്നു വര്ഷത്തിനിടെ 30 കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ ഭൂമിക്കച്ചവടം നടത്തിയതായും റിപ്പോര്ട്ടിൽ പറയുന്നു.
സ്വന്തം പേരിലും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പേരിലും ഭൂമി രജിസ്റ്റര് ചെയ്തതിൻ്റെ രേഖകളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.
തലസ്ഥാനത്തു തന്നെ കോടികളുടെ ഇടപാടുകളാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2020 നും 2025 നുമിടയിലാണ് കോടികളുടെ ഇടപാടുകള് നടന്നതെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്. ബംഗളൂരുവിലും ഭൂമി ഇടപാടുകള് നടന്നതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
ഭക്തരിൽ നിന്നും നെയ്ത്തേങ്ങകള് ശേഖരിച്ച് ശബരിമലയിൽ അഭിഷേകം നടത്തി നല്കിയും ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റി ലക്ഷങ്ങളുടെ പണപ്പിരിവ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അഭിഷേകം നടത്തി പ്രസാദം ഭക്തര്ക്ക് നല്കി ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ഇതിലൂടെ പിരിച്ചത്. 2021 മുതല് 2023 വരെ പതിനായിരത്തി ഒന്ന് നെയ്ത്തേങ്ങകളാണ് ഇത്തരത്തില് ശബരിമലയിൽ എത്തിച്ചത്.
വിവിധ ഇടങ്ങളിലെ ഭക്തരില് നിന്ന് നെയ്ത്തേങ്ങകള് ശേഖരിക്കും. ഇത് പമ്പയില് നിന്ന് ട്രാക്ടറുകളില് സന്നിധാനത്ത് എത്തിക്കും. അഭിഷേകം നടത്തി പ്രസാദം ഭക്തര്ക്ക് നല്കും. ഇതുവഴിയാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ പിരിച്ചത്. ആചാരപ്രകാരം ഇരുമുടിക്കെട്ടുകളിലാണ് നെയ്ത്തേങ്ങ എത്തിക്കേണ്ടത്. 2023 ല് ഇത് കണ്ടെത്തുകയും ഇയാൾ നടത്തി വന്ന ഇടപാട് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് വിലക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
എത്തിച്ചത് ചെമ്പുപാളിയെന്ന് സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസ്
ശബരിമലയിലെ സ്വർണപാളി വിവാദത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻ കമ്പനിയുടെ ലീഗൽ അഡ്വൈസർ അഡ്വ കെബി പ്രദീപ്. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കമ്പനിയിൽ എത്തിച്ചത് ചെമ്പ് പാളികളായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ദ്വാരപാലക ശിൽപം കവർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഈ ചെമ്പുപാളിയിൽ സ്വർണം പൂശിയിരുന്നില്ല.
സ്വർണം പൂശിയ ചെമ്പുപാളികളിൽ നിന്ന് സ്വർണം പൂർണമായി നീക്കാൻ കഴിയില്ല. തങ്ങളുടെ കമ്പനിയിലെത്തിച്ച പാളികൾ ശബരിമലയിലെ ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങളിൽ നിന്ന് അഴിച്ചെടുത്തത് ആണോയെന്ന് അറിയില്ലെന്നും പ്രദീപ് പറഞ്ഞു. കമ്പനിയിലെത്തിച്ച ചെമ്പ് പാളി 40.13 കിലോഗ്രാം തൂക്കമുണ്ടായിരുന്നു. ക്ലീൻ ചെയ്ത് ആസിഡ് വാഷ് നടത്തിയതോടെ 38 .5 കിലോഗ്രാമോളമാണ് ചെമ്പുപാളിയുടെ ഭാരമുണ്ടായിരുന്നതെന്ന് അഡ്വ.കെ.ബി പ്രദീപ് വ്യക്തമാക്കി.
"ഇത് കൊണ്ടു വന്നത് ഉണ്ണികൃഷ്ണനുൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ്, ഏതൊരു കസ്റ്റമറെയും പോലെ അദ്ദേഹം നൽകിയ വർക്ക് ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു, ചെമ്പ് പാളികളിൽ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിങ് നടത്താനുളള സ്വർണവും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് കൊണ്ടുവന്നത്" എന്ന് വ്യക്തമാക്കി.
ഭാരം കുറഞ്ഞതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതിയിൽ വിശദീകരണം നൽകും
കമ്പനി നിയമമനുസരിച്ച് മറ്റൊരു കമ്പനി പ്ലേറ്റിംഗ് ചെയ്ത വസ്തു പിന്നീട് എടുക്കില്ല. 25 മുതൽ 40 വർഷം വരെയാണ് കമ്പനി ഗ്യാരൻ്റി നൽകുന്നത്. രാസവസ്തുക്കൾ കൊണ്ടു കഴുകിയാലും മനുഷ്യ സ്പർശമേൽക്കുന്നതും ഗുണനിലവാരത്തെ ബാധിക്കും. ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുമാണ്. ശബരിമലയിൽ വേറെയും പ്ലേറ്റിംഗ് ജോലികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് . ചെമ്പുപാളികളിൽ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് വഴി ശബരിമലയിൽ വച്ച് സ്വർണ്ണം പൂശാൻ കഴിയില്ല. ഇതിനു വേണ്ടി വലിയ അളവിൽ ആസിഡ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവരും.
അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വിജിലൻസ് കമ്പനിയെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം ശബരിമലയിൽ നിന്നും ഇളക്കിയെടുത്ത സ്വർണം പൂശിയ ചെമ്പുപാളികൾ സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻ കമ്പനിയിൽ എത്തിയിരുന്നില്ലന്നാണ് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പകരം പുതിയ ചെമ്പുപാളികൾ എത്തിച്ചതാകാമെന്ന സംശയമാണ് ഇതോടെ ബലപ്പെടുന്നത്.
വിമർശനവുമായി രമേശ് ചെന്നിത്തല
ശബരിമല സ്വര്ണപ്പാളി തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതി ദേവസ്വം ബെഞ്ചിൻ്റെ മേല്നോട്ടത്തില് സമഗ്രാന്വേഷണം നടത്തി മുഴുവന് കുറ്റവാളികളേയും നിയമത്തിന് മുന്നില് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു.
"ദേവസ്വം വിജിലന്സ് അന്വേഷിക്കുന്നത് കള്ളനെ തന്നെ അന്വേഷണം ഏല്പിക്കുന്ന പോലെയാണ്. ശബരിമല കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന നിഗൂഢസംഘത്തിൻ്റെ മുഴുവന് പ്രവര്ത്തനങ്ങളും പുറത്തു കൊണ്ടു വരണം. ഈ വിഷയത്തില് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ദേവസ്വം മന്ത്രിയുടെയും മൗനം ആശങ്കാജനകമാണ്" എന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
സ്വര്ണപ്പാളി വിഷയത്തില് ദേവസ്വം മാനുവലിലെ നിയമ ലംഘനമാണ് ശബരിമലയില് നടന്നത്. ദേവസ്വം വക സ്വര്ണാഭരണങ്ങളോ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളോ ശബരിമലയില് നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാന് പാടില്ല എന്ന് ദേവസ്വം മാനുവലില് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. അറ്റകുറ്റപ്പണികള് നടത്തണമെങ്കില് അവിടെവെച്ച് തന്നെ ആകണം. അതിന് തന്ത്രിയുടെ അനുവാദം വേണം.
ദേവസ്വം കമ്മീഷണര് ഹൈക്കോടതിയിലെ ദേവസ്വം ബെഞ്ചിൻ്റെ അനുവാദം വാങ്ങണം. എന്നാല് ഇതൊന്നും ഇവിടെ സംഭവിച്ചില്ല. അപ്പോള് ആരുടെ നിര്ദേശപ്രകാരമാണ് 42 കിലോ വരുന്ന സ്വര്ണപ്പാളി ചെന്നൈയില് അറ്റകുറ്റപ്പണികള്ക്ക് കൊടുത്തുവിട്ടത്. തിരിച്ചു കിട്ടിയത് 38 കിലോ മാത്രം.
തിരുവാഭരണത്തിന് പ്രത്യേക സമിതിയുണ്ട്, ആരുടെ നിര്ദേശപ്രകാരമാണ് കൊടുത്തുവിട്ടതെന്ന് ഇവർ തന്നെ പറയണം. സര്ക്കാരിന് ഈ വിഷയത്തില് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗുരുതരവീഴ്ചയാണ്. ദേവസ്വം ബോര്ഡ് മെമ്പര്മാരും 2019 മുതലുള്ള മന്ത്രിമാരും ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡൻ്റുമാരും ഭരണകൂടവും ദേവസ്വം തിരുവാഭരണം കമ്മീഷണര് അടക്കമുള്ള ആളുകള് മറുപടി പറയേണ്ട ഗുരുതരമായ ഒരു കേസാണ് ഇത്.
ഭക്തജനങ്ങള് ആശങ്കയിൽ
ഭക്തജനങ്ങള് ആകെ ആശങ്കയിലാണ്. കോടാനുകോടി ഭക്തജനങ്ങളാണ് ശബരിമലയില് വരുന്നത്. ആ ഭക്തജനങ്ങള് അവിടെ അര്പ്പിക്കുന്ന കാണിക്കയാണെങ്കിലും സ്വര്ണ്ണാഭരണങ്ങളാണെങ്കിലും മറ്റ് സ്ഥാപന ജംഗമ വസ്തുക്കളാണെങ്കിലും അതിനൊന്നും യാതൊരു സുരക്ഷിതത്വമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ് അവസ്ഥ?
എന്തുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഇത്രയും ദിവസമായി ഈ കാര്യത്തില് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല? ദേവസ്വം ബോര്ഡ് മന്ത്രി എന്തുകൊണ്ട് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യങ്ങളും രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉന്നയിച്ചു. ദേവസ്വം വിജിലന്സ് അല്ല ആ കേസ് അന്വേഷിക്കേണ്ടത്. ഇത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സമഗ്ര അന്വേഷണം ഈ ശബരിമലയിലെ സ്വര്ണ്ണപ്പാളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാകണം എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിചേർത്തു. കൂടാതെ ഈ കേസുമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു വരുന്ന നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നു.
"ആരാണ് ഈ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്പോറ്റി? ഈ പോറ്റി ആരുടെ ബിനാമിയാണ്? എന്തെല്ലാമാണ് ആ നിഗൂഢസംഘം ചെയ്തത്? പ്രശസ്ത സിനിമാതാരം ജയറാമിനെ കബളിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടില് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ പൂജ നടത്തിയെന്നു വാര്ത്ത വരുന്നു" എന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
ഇതിൻ്റെ പിന്നില് കോടാനുകോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പുണ്ട്. കോടാനുകോടി ഭക്തജനങ്ങള് വരുന്ന അയ്യപ്പ സന്നിധിയില് ഇത്രയും വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയിട്ട് രണ്ട് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡൻ്റുമാര് അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആരെ കബളിപ്പിക്കാനാണ്? ദേവസ്വം ബോര്ഡിൻ്റെ വിജിലന്സ് അന്വേഷണം കൊണ്ട് ഇതൊന്നും പുറത്തുവരാന് പോകുന്നില്ല.
നമ്മളെല്ലാവരും നേരത്തേ കേട്ടത് വിജയ് മല്യ ശബരിമലയില് സ്വര്ണം പൂശി എന്നാണ്. ഇപ്പോള് പറയുന്നു മല്യ പൂശിയത് ചെമ്പാണെന്ന്. അവിടെ ഭക്തജനങ്ങള് എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങള് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടോ? എല്ലാം അടിച്ചുമാറ്റുകയാണോ.. ആര് മറുപടി പറയും? ഭക്തജനങ്ങളുടെ വികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന നടപടിയാണ് ഇപ്പോള് ഗവണ്മെൻ്റിൻ്റെയും ബോര്ഡിൻ്റെയും ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
ഇന്ന് ഇന്ത്യയില് ഒട്ടാകെ അയ്യപ്പ ഭക്തരായവരെ കബളിപ്പിക്കാന് ഒരു ഗൂഢസംഘം പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് മനസിലാകുന്നത്. സമഗ്രാന്വേഷണം വേണം, ഹൈക്കോടതി ബെഞ്ച് ഇതിന് മേല്നോട്ടം വഹിക്കണമെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
