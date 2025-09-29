ETV Bharat / state

ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി കാണാതായ കേസ്: സമഗ്രാന്വേഷണത്തിന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ്, മേൽനോട്ടം വിരമിച്ച ജഡ്ജിക്ക്

സ്വർണപ്പാളികൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്‌ട്രോങ് റൂമിലെ എല്ലാ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളുടെയും കണക്കെടുക്കാൻ കോടതി നിർദേശിച്ചു. കാണാതായ ദ്വാരപാലക പീഠം പരാതിക്കാരൻ്റെ ബന്ധുവീട്ടിൽനിന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

High Court Judge Supervision Temple Strong Room Audit Devaswom Vigilance Investigation Official Register Malpractice
Comprehensive Probe Ordered by High Court into Missing Sabarimala Gold Plates (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 29, 2025 at 11:43 AM IST

എറണാകുളം: ശബരിമലയിലെ സ്വർണപ്പാളി കാണാതായ സംഭവത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. വിരമിച്ച ജഡ്ജിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരിക്കും അന്വേഷണം നടക്കുക. സ്വർണപ്പാളികൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്‌ട്രോങ് റൂമിൽ വിശദമായ പരിശോധന നടത്തണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.

ഗുരുതര വീഴ്‌ചയും പരിശോധനയും

രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. വിരമിച്ച ജില്ലാ ജഡ്ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. രജിസ്റ്ററുകൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കാത്തത് ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള വീഴ്ചയാണോയെന്നും പരിശോധിക്കണം.

സ്‌ട്രോങ് റൂമിലെ എല്ലാ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളുടെയും കണക്കെടുക്കണം. തിരുവാഭരണം രജിസ്റ്റർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കണം. 1999 മുതൽ രേഖകളിൽ അവ്യക്തതയുണ്ട് എന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. അന്വേഷണം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചാകരുത്. എല്ലാ വശങ്ങളും പരിശോധിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശം നൽകി.

വിരമിച്ച ജില്ലാ ജഡ്ജിയാണ് സ്‌ട്രോങ് റൂം കണക്കെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടത്. അറ്റകുറ്റപ്പണി പൂർത്തിയാക്കിയ ദ്വാരപാലക സ്വർണപ്പാളികൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ശബരിമല എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസറുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഇത് നടപ്പാക്കാം. മുഴുവൻ സ്വർണാഭരണങ്ങളുടെയും കണക്കെടുക്കുകയും സ്വർണത്തിൻ്റെ മൂല്യവും അളവും പരിശോധിക്കുകയും വേണം.

രഹസ്യസ്വഭാവം ഉറപ്പാക്കാൻ നിർദേശം

ഹൈക്കോടതിയുടെ ദേവസ്വം ബെഞ്ചിനെയും ശബരിമല തന്ത്രിയെയും അറിയിക്കാതെ ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പങ്ങളിലെ സ്വർണപ്പാളി ഇളക്കി കൊണ്ടുപോയ സംഭവത്തിലാണ് കോടതി അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടത്. ഈ വിഷയത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണെന്നും അതിനായി വിരമിച്ച ജില്ലാ ജഡ്ജി അന്വേഷിക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചു.

ജസ്റ്റിസുമാരായ കെവി ജയകുമാർ, രാജ വിജയരാഘവൻ എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട ബെഞ്ചാണ് കേസ് ഇന്ന് പരിഗണിച്ചത്. അന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ രഹസ്യമായിരിക്കണം. വിശദാംശങ്ങൾ ആരെയും അറിയിക്കരുതെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പത്തിൻ്റെ സ്വർണപ്പാളികൾ ഇളക്കി കൊണ്ടുപോയത് വിവാദമായതോടെയാണ് താൻ നൽകിയ സ്വർണപീഠവും കാണാനില്ലെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി രംഗത്തെത്തിയത്.

പോറ്റിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ

ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന പീഠങ്ങളുടെ നിറം മങ്ങിയപ്പോൾ മൂന്ന് പവൻ സ്വർണം പൂശിയ പീഠം നിർമിച്ചു നൽകി എന്നായിരുന്നു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. എന്നാൽ ശിൽപ്പവും പീഠവും തമ്മിൽ അളവിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് അറിയിച്ചെന്നും, വഴിപാടായി സമർപ്പിച്ചതിനാൽ പീഠം തിരികെ ചോദിച്ചില്ലെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്.

ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പത്തിൻ്റെ സ്വർണപ്പാളികൾ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ പീഠത്തെക്കുറിച്ച് ദേവസ്വത്തിൽ തിരക്കിയെങ്കിലും മറുപടി ലഭിച്ചില്ലെന്നും അന്ന് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു. 2019ൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ സ്പോൺസർഷിപ്പിലാണ് ചെന്നൈയിലെ സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസിൽ ചെമ്പ് പാളികൾക്ക് സ്വർണം പൂശിയത്.

ആ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പീഠത്തിൻ്റെ നിർമാണവും ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ചെന്നൈയിലെ സ്ഥാപനം തന്നെയാണ് പീഠവും നിർമിച്ചത്. മൂന്ന് പവൻ സ്വർണവും മറ്റു ലോഹങ്ങളും കൂട്ടിച്ചേർത്തായിരുന്നു നിർമാണം. കൊവിഡ് നിയന്ത്രണമുള്ള സമയമായതിനാൽ പീഠം ഒരു കൂട്ടം ഭക്തരെ ഏൽപിച്ച് സന്നിധാനത്ത് എത്തിച്ചെന്നും, പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചുവെന്ന് അറിയില്ലെന്നുമായിരുന്നു സ്പോൺസറുടെ നിലപാട്.

