ശബരിമല സ്വര്‍ണപ്പാളി വിവാദം; ദേവസ്വം മുന്‍ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസര്‍ ബി മുരാരി ബാബുവിന് സസ്പെന്‍ഷന്‍

2019 ജൂൺ 17-ന് ശബരിമല അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസറായിരിക്കെ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസര്‍ക്ക് നല്‍കിയ റിപ്പോര്‍ട്ടിലാണ് മുരാരി ബാബുവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഗുരുതരമായ പിഴവുണ്ടായത്.

Murari Babu, Sabarimala Controversy , Devaswom Board
ബി മുരാരി ബാബു (ETV Bharat)
തിരുവനന്തപുരം/ പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയിലെ ദ്വാരപാലക ശില്‍പത്തിലെ സ്വര്‍ണപ്പാളി ചെമ്പുപാളി എന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. മുന്‍ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസര്‍ ബി മുരാരി ബാബുവിനെയാണ് അന്വേഷണ വിധേയമായി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് സർവീസില്‍ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. നിലവില്‍ ഹരിപ്പാട് ഡെപ്യൂട്ടി ദേവസ്വം കമ്മീഷണറാണ് മുരാരി ബാബു.

സ്വര്‍ണം പൂശിയ ശില്‍പ്പങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മഹസറില്‍ ഇദ്ദേഹം 'ചെമ്പ് തകിട്' എന്ന് തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തി. ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദ്വാരപാലക ശില്‍പ്പങ്ങളിലെ സ്വര്‍ണം നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള തുടര്‍നടപടികള്‍ക്ക് വഴിയൊരുങ്ങിയതെന്നാണ് ആരോപണം. മുരാരി ബാബുവിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരമുള്ള ഈ തെറ്റായ രേഖപ്പെടുത്തൽ ഗുരുതര വീഴ്ചയായി കണക്കാക്കിയാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഇപ്പോൾ സസ്പെൻഷൻ നടപടിയിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നത്.

അതേസമയം ശബരിമല ദ്വാരപാലക ശില്‍പങ്ങളില്‍ സര്‍ണപ്പാളിയല്ല, പകരം സ്വര്‍ണം പൂശുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് മുന്‍ ദേവസ്വം എക്സി. ഓഫിസര്‍ മുരാരി ബാബു രാവിലെ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. മേല്‍ക്കൂര മാത്രമാണ് സ്വര്‍ണപ്പാളി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ശ്രീകോവിലിന് ചുറ്റുമുള്ള തൂണുകള്‍, ദ്വാരപാലക ശില്‍പങ്ങള്‍, ശ്രീകോവിലിനെയും മണ്ഡപത്തെയും ബന്ധിക്കുന്ന പാത്തി, പഞ്ചവര്‍ഗത്തെയും ഭിത്തിയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇടയിലുള്ള വേദിക ഇതെല്ലാം സ്വര്‍ണം പൂശുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും മേല്‍ക്കൂരയ്ക്ക് മാത്രം മങ്ങള്‍ സംഭവിക്കാത്തതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

വർക്ക് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്ത്രിയുടെ അഭിപ്രായം ഉൾപ്പെടുത്തി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ചും മുരാരി ബാബു വിശദീകരിച്ചു. സ്വര്‍ണം പൂശിയത് തെളിഞ്ഞ് ചെമ്പായിരിക്കുന്നു, അത് വീണ്ടും ചെയ്യണം എന്ന് തന്ത്രി രേഖപ്പെടുത്തിയതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 2018-ലെ ശബരിമല സീസണിന് ശേഷമാണ് താൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസറായിരിക്കെ ഈ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത്. സ്വര്‍ണം പൂശിയത് തെളിഞ്ഞ് ചെമ്പായിട്ടുള്ളത് വീണ്ടും പൂശാന്‍ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. അതില്‍ ചെമ്പ് പാളികള്‍ പൂശണം എന്നാണ് തന്ത്രി എഴുതിതന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് താൻ നൽകിയ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ 'ചെമ്പ് പാളികള്‍' എന്ന് എഴുതാന്‍ കാരണം," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. താൻ നൽകിയത് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് മാത്രമാണെന്നും പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം അനുമതി നൽകുന്നത് തനിക്ക് മുകളിൽ ഉള്ളവരാണ്.

വര്‍ക് തുടങ്ങുന്ന സമയത്തുള്ള പ്രിലിമിനറി റിപ്പോര്‍ട്ടിന് സ്പോണ്‍സര്‍ ഉണ്ടാകുന്നു. സ്പോണ്‍സര്‍ വര്‍ക് ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പ് ഇത് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. ആ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പ്രധാനമായും ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം വരുന്നത് തന്ത്രിയുടെ അഭിപ്രായമുണ്ട്. അത് വാങ്ങിച്ച് താന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. അതിനകത്ത് കൃത്യമായി തന്ത്രി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്വര്‍ണം പൂശിയിരുന്നത് തെളിഞ്ഞ് ചെമ്പായിരിക്കുന്നു അത് വീണ്ടും ചെയ്യണം എന്ന്. അതാണ് താന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്.

തന്ത്രിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് സഹിതം ഇത് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അപേക്ഷ കൊടുക്കുന്നു. ആ ലോഹം ചെമ്പാണെന്ന് തെളിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യാന്‍ തയാറാകുന്നത്. നേരത്തെ വന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട് പോലെ അത് സ്വര്‍ണപ്പാളി അല്ലെന്ന് മുരാരി ബാബു പറയുന്നു. അതില്‍ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്. അത് നടക്കട്ടെ. പ്രിലിമിനറി റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നു പറഞ്ഞാലും ഇതിനു ശേഷം ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പരിശോധന ഉണ്ടാകും. അവര്‍ പരിശോധിച്ചാണ് ഇത് ചെമ്പാണോ പൂശേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ നടക്കുന്നത് തിരുവാഭരണം കമ്മീഷണുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അവരുടെ പരിശോധനയ്ക്കുശേഷമാണ് 2019 ജൂലൈയില്‍ ഇളക്കി എടുത്തുകൊണ്ടു പോകുന്നത്. ആ സമയത്ത് താന്‍ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നെന്നും ചാര്‍ജ് മാറിയിരുന്നെന്നും മുരാരി ബാബു രാവിലെ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു.

Also Read: ദ്വാരപാലക ശില്‍പങ്ങളില്‍ സ്വര്‍ണപ്പാളിയല്ല, ചെമ്പിന് പുറത്ത് സ്വര്‍ണം പൂശിയതാണെന്ന് മുന്‍ ദേവസ്വം എക്സി. ഓഫിസര്‍ മുരാരി ബാബു

