ശബരിമലയിലേത് മോഷണം മാത്രമല്ല, ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ലംഘനം കൂടിയെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ്; സംരക്ഷണ ജാഥയുമായി കോണ്‍ഗ്രസ്

ഒക്ടോബര്‍ 9ന് പത്തനംതിട്ടയില്‍ നൂറുകണക്കിന് പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരെയും വിശ്വാസികളെയും ഉള്‍പ്പെടുത്തി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസ സംഗമം എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെസി വേണുഗോപാല്‍ എംപി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും

Sunny Joseph, Sabarimala Controversy
സണ്ണി ജോസഫ് (ETV Bharat)
ETV Bharat Kerala Team

October 7, 2025

Updated : October 7, 2025 at 6:16 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വര്‍ണപ്പാളികള്‍ കാണാതായ സംഭവത്തെ സര്‍ക്കാരിനും ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിനുമെതിരെ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കാനൊരുങ്ങി കോണ്‍ഗ്രസ്. ശബരിമലയിലെ സ്വര്‍ണ്ണപാളികള്‍ എടുത്തു കൊണ്ടു പോയ ശേഷം ചെമ്പുപാളികളാക്കി തിരികെ കൊണ്ടു വന്ന സംഭവത്തില്‍ മോഷണം നടന്നുവെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ച സാഹചര്യം അതീവ ഗൗരവതരമാണെന്നും ഇത് കേവലം സ്വര്‍ണം നഷ്ടപ്പെട്ട കേസു മാത്രമല്ല, ശബരിമലയിലെ ആചാരങ്ങളുടെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയും ലംഘനം കൂടിയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയുള്ള പ്രചാരണ പരിപാടികള്‍ക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന കെപിസിസി രാഷ്ട്രീയ കാര്യ സമിതി രൂപം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ആദ്യ പടിയായി ഒക്ടോബര്‍ 9ന് പത്തനംതിട്ടയില്‍ നൂറുകണക്കിന് പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരെയും വിശ്വാസികളെയും ഉള്‍പ്പെടുത്തി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസ സംഗമം എഐസിസി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെസി വേണുഗോപാല്‍ എംപി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫ് വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

ഒക്ടോബര്‍ 14 നും 15നും നാലു കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നിന്നായി ആരംഭിക്കുന്ന മേഖലാ ജാഥകള്‍ 18 ന് പന്തളത്ത് സമാപിക്കും. ഒകേടോബര്‍ 14ന് കാസര്‍കോട് നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ജാഥയ്ക്ക് കെ മുരളീധരനും പാലക്കാട് നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ജാഥയ്ക്ക് കൊടിക്കുന്നില്‍ സുരേഷ് എംപിയും തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നാരംഭിക്കുന്ന ജാഥയ്ക്ക് അടൂര്‍ പ്രകാശ് എംപിയും 15ന് മൂവാറ്റുപുഴ നിന്നാരംഭിക്കുന്ന ജാഥയ്ക്ക് ബെന്നി ബഹനാന്‍ എംപിയും നേതൃത്വം നല്‍കും. കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരെയും ശബരിമല ഭക്തരെയും വിശ്വാസികളെയും ഉള്‍പ്പെടുത്തിയായിരിക്കും ജാഥ.

സണ്ണി ജോസഫ് (ETV Bharat)

ശബരിമലയില്‍ സ്വര്‍ണപ്പാളികള്‍ കൊണ്ടുപോയി തിരികെ ചെമ്പുപാളികള്‍ കൊണ്ടു വന്നതിനെ കോണ്‍ഗ്രസ് ഗൗരവമയാണ് കാണുന്നതെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു. ഇത് സ്വര്‍ണം നഷ്ടപ്പെട്ട കേസെന്നതിനുമുപരി ശബരിമലയിലെ ആചാരങ്ങളുടെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയും ലംഘനമാണ്. ഇത് കോടിക്കണക്കിനു വരുന്ന വിശ്വാസികളുടെ വികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ദേവസ്വം മന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ശബരിമലയില്‍ കോടതി മേല്‍ നോട്ടത്തില്‍ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത് കേരളത്തില്‍ മാത്രമൊതുങ്ങുന്ന കേസല്ല. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ കോടതി മേല്‍ നോട്ടത്തില്‍ ഒരു സിബിഐ അന്വേഷണം പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആവശ്യം എന്ന നിലയില്‍ സര്‍ക്കാരിന് ഇക്കാര്യം കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണെന്നും സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു.

സിബിഐ അന്വേഷണം നടത്തിയാല്‍ അതില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിൻ്റെ ഇടപെടലുണ്ടാകുമെന്ന് സിപിഎം വാദിക്കുന്നതു കൊണ്ടാണ് കോടതി മേല്‍ നോട്ടത്തില്‍ സിബിഐ അന്വേഷണം എന്ന ആവശ്യം മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന ഏജന്‍സി നടത്തുന്ന അന്വേഷണത്തില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ നിരവധി അനുഭവങ്ങള്‍ നമുക്കുണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ കോടതിയുടെ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച അന്വേഷണം സ്വാഗതാര്‍ഹമെങ്കിലും കേസിന് സംസ്ഥാനത്തിനു പുറത്തേക്കുള്ള വ്യാപ്തി കണക്കിലെടുത്ത് കോടതി മേല്‍നോട്ടത്തിലുള്ള സിബിഐ അന്വേഷണമാണ് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

ശബരിമലയിലെ ഇപ്പോള്‍ പുറത്തു വരുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ തലയില്‍ കെട്ടിവച്ച് രക്ഷപ്പെടാന്‍ സര്‍ക്കാരിനു കഴിയില്ല. ഉത്തരവാദികള്‍ പലരാണ്. 2019ലെ സംഭവങ്ങള്‍ക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ദേവസ്വം മന്ത്രി എങ്ങനെ ഉത്തരവാദിയാകുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് എത്ര കൊല്ലമായി ഈ മന്ത്രി ദേവസ്വത്തിൻ്റെ ചുമതലയില്‍ തുടരുന്നുവെന്നും അറിഞ്ഞിട്ടും ഒന്നും അറിയില്ലെന്നു നടിക്കുകയായിരുന്നില്ലേ എന്നും സണ്ണി ജോസഫ് ചോദിച്ചു. 2019 ല്‍ ദേവസ്വം മന്ത്രിയായിരുന്ന കടകംപള്ളി ഇപ്പോള്‍ കടകം മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ശബരിമലയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട പാവനതയും പവിത്രതയും തിരികെ കൊണ്ടു വരണം. ഇത്ര ഗുരുതരമായ സംഭവമായിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രി മൗനം പുലര്‍ത്തുന്നത് കുറ്റവാളികളെ സംരക്ഷിക്കാനാണ്.

ശബരിമല സംഭവം ഒരു സുവര്‍ണാവസരമയാണോ കോണ്‍ഗ്രസ് കാണുന്നതെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇത് ശബരിമലയിലെ ആചാരങ്ങളുടെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രശ്‌നമാണെന്നും എല്ലാക്കാലത്തും കോണ്‍ഗ്രസ് ആചാരാനുഷ്ഠനാങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനാണ് നില കൊണ്ടിട്ടുള്ളതെന്നുമായിരുന്നു മറുപടി. ശബരിമല സംരക്ഷണ ജഥയില്‍ എന്‍എസ്എസിനെയും എസ്എന്‍ഡിപിയെയും ക്ഷണിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് വിശ്വാസികളായി മുഴുവന്‍ ആളുകളെയും ക്ഷണിക്കുമെന്നായിരുന്നു മറുപടി. ഇത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടി നടത്തുന്ന പരിപാടിയാണെന്നും സാമുദായിക സംഘടനകളാണ് എന്‍എസ്എസും എസ്എന്‍ഡിപിയുമെന്നായിരുന്നു മറുപടി. നിയമസഭയില്‍ ചര്‍ച്ചയ്ക്കു തയ്യാറാകാതെ പ്രതിപക്ഷം ഒളിച്ചോടുകയാണെന്ന ഭരണ പക്ഷ ആരാപണത്തെയും സണ്ണി ജോസഫ് ഖണ്ഡിച്ചു. സര്‍ക്കാര്‍ ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായിരുന്നെങ്കില്‍ തിരുവഞ്ചൂര്‍ രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ അടിയന്തര നോട്ടീസ് എന്തുകൊണ്ട് പരിഗണനയ്‌ക്കെടുക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ സ്പീക്കര്‍ തള്ളിയെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. മോഷണത്തിന് വേണ്ടത് ചര്‍ച്ചയല്ലെന്നും നടപടിയാണെന്നും കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് പറഞ്ഞു.

