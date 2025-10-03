ശബരിമല സ്വര്ണപ്പാളി വിവാദം; അന്വേഷണം തുടര്ന്ന് ദേവസ്വം വിജിലന്സ്, ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയെ ചോദ്യം ചെയ്യും
ശബരിമല സ്വര്ണപ്പാളി വിവാദത്തില് അന്വേഷണവുമായി ദേവസ്വം വിജിലന്സ്. നാളെ രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയെ ചോദ്യം ചെയ്യും. തിരുവിതാകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡിന്റെ അനൗദ്യോഗിക യോഗം ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത്.
Published : October 3, 2025 at 7:15 AM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സ്വര്ണ്ണപ്പാളി വിവാദത്തില് അന്വേഷണം തുടര്ന്ന് ദേവസ്വം വിജിലന്സ്. സ്പോണ്സര് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയെ നാളെ (ഒക്ടോബര് 04) ചോദ്യം ചെയ്യും. ബെംഗളൂരൂവില് നിന്നും തലസ്ഥാനത്തെ പുളിമാത്തിലെ വീട്ടിലെത്തിയ ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റി രാവിലെ 10 മണിക്ക് എസ്പി സുനില് കുമാറിന്റെ മുമ്പില് ഹാജരാകും. പോറ്റിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതോടെ കേസില് കൂടുതല് വ്യക്തത വരുമെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ.
ബെംഗളൂരുവിലായിരുന്ന വിജിലന്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും വിവര ശേഖരണത്തിന് ശേഷം കേരളത്തില് തിരിച്ചെത്തി. ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിക്ക് ദ്വാരപാലക ശില്പ്പത്തിന്റെ പാളികള് കൈമാറുമ്പോള് സ്വര്ണം പൊതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് വിജിലന്സ് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് ചെന്നൈയില് എത്തിച്ചപ്പോള് ചെമ്പ് മാത്രമെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂവെന്നും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി.
കേസില് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കവേ തിരുവിതാകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡിന്റെ അനൗദ്യോഗിക യോഗം ഇന്ന് (ഒക്ടോബര് 03) ചേരും. തലസ്ഥാനത്തെ ദേവസ്വം ആസ്ഥാനത്താണ് യോഗം.
പരാതിയുമായെത്തി ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റി: ശബരിമലയിലെ സ്വര്ണപ്പാളി ബെംഗളൂരുവില് എത്തിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങള് ഉയരുന്നപ്പോഴാണ് സ്പോണ്സറായ ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റി പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. ദ്വാരപാലക ശില്പ്പങ്ങള് എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ലെന്നായിരുന്നു പോറ്റിയുടെ പരാതി. ശില്പ്പങ്ങള്ക്കൊപ്പം നല്കിയ സ്വര്ണം പൂശിയ പീഠങ്ങള്ക്ക് അളവ് ശരിയാകാത്തതിനാല് അവ സ്ഥാപിച്ചില്ലെന്നും അത് തിരികെ നല്കിയിട്ടില്ലെന്നും നിലവില് അവ എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ലെന്നുമായിരുന്നു ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയുടെ പരാതി. പരാതിക്ക് പിന്നാലെ ഹൈക്കോടതി നിര്ദേശപ്രകാരം ദേവസ്വം വിജിലന്സ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കവേയാണ് പരാതിക്കാരനായ ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയുടെ ബന്ധുവീട്ടില് നിന്നും അവ കണ്ടെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ മാസം 13നാണ് ബന്ധുവീട്ടിലേക്ക് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റി പീഠം മാറ്റിയത്.
നേരത്തെ ജോലിക്കാരന്റെ പക്കല്: നേരത്തെ പോറ്റിയുടെ ജോലിക്കാരനായ വാസുദേവന്റെ പക്കലായിരുന്നു പീഠങ്ങളെന്നും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി. ശബരിമലയിലെ കേസ് സംബന്ധിച്ചുള്ള വാര്ത്തകള് പുറത്ത് വന്നതോടെ വാസുദേവന് പീഠങ്ങള് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിക്ക് തിരികെ നല്കുകയായിരുന്നു. 2021 മുതല് പീഠങ്ങള് വാസുദേവന്റെ വീട്ടിലെ സ്വീകരണ മുറിയില് ഉണ്ടായിരുന്നതായാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.
38,258 ഗ്രാം ചെമ്പ് പാളികളായിരുന്നു: 2019 ഓഗസ്റ്റ് 29നാണ് ദ്വാരപാലക ശിൽപ പാളികൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി ചെന്നൈയിലെ 'സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസ്' എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ എത്തിച്ചത്. അന്ന് തിരുവാഭരണം കമ്മിഷണർ ആർജി രാധാകൃഷ്ണൻ തയ്യാറാക്കിയ മഹസറില് സ്വർണം പൂശുന്നതിന് മുമ്പ് 38,258 ഗ്രാം ചെമ്പ് പാളികളാണ് നേരിൽ കണ്ടതെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
1999ല് വിജയ് മല്യ സ്വര്ണം പൂശിയപ്പോള് ശ്രീകോവിലിനൊപ്പം ദ്വാരപാലകരെയും സ്വര്ണം പൂശിയെന്ന് ദേവസ്വം മുന് പ്രസിഡൻ്റ് കെ.അനന്തഗോപന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ദ്വാരപാലക ശിൽപ പാളികൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉത്തരവിലും ചെമ്പ് പാളിയെന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഈ വിഷയത്തിലും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്കെതിരെ ദേവസ്വം വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ഉണ്ടാകും.
