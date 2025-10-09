ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി വിവാദം: ജസ്റ്റിസ് കെ ടി ശങ്കരൻ സന്നിധാനത്തേക്ക്; സ്ട്രോങ് റൂമുകളിൽ ശനിയാഴ്ച നിർണായക പരിശോധന
ദേവസ്വം രജിസ്റ്ററിലെ കണക്കുകളും സ്ട്രോങ് റൂമുകളിലെ വസ്തുക്കളും തമ്മിൽ ഒത്തുനോക്കി വിശദമായ പരിശോധന നടത്താനാണ് ഹൈക്കോടതി നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്
Published : October 9, 2025 at 3:08 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയിലെ സ്വർണ മോഷണ വിവാദത്തിൽ നിർണായക പരിശോധനയ്ക്ക് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം ജസ്റ്റിസ് കെ ടി ശങ്കരൻ ശനിയാഴ്ച സന്നിധാനത്ത് എത്തും. സ്ട്രോങ് റൂമുകൾ തുറന്ന് പരിശോധന നടത്തും. ദേവസ്വം രജിസ്റ്ററിലെ കണക്കുകളും സ്ട്രോങ് റൂമുകളിലെ വസ്തുക്കളും തമ്മിൽ ഒത്തുനോക്കി വിശദമായ പരിശോധന നടത്താനാണ് ഹൈക്കോടതി നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
ദ്വാരപാലക സ്വർണപാളി വിഷയത്തിൽ രജിസ്ട്രിയിൽ ഗുരുതര വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി ദേവസ്വം വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഹൈക്കോടതി ഈ ഉത്തരവിട്ടത്. പരിശോധനയുടെ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി, ജസ്റ്റിസ് കെ ടി ശങ്കരന് വിശ്വാസമുള്ളതും സ്വർണപ്പണിയിൽ വൈദഗ്ധ്യമുള്ളതുമായ ഒരാളെ കൂടെ കൂട്ടാൻ ഹൈക്കോടതി അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഒരു സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരനും ജസ്റ്റിസിനൊപ്പം പരിശോധനയിൽ പങ്കുചേരും.
ശബരിമലയിലെ 18 സ്ട്രോങ് റൂമുകളും പൂർണമായും തുറന്ന് പരിശോധിക്കാനാണ് നിർദേശം. പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം, സ്വർണമുൾപ്പെടെയുള്ള വിലയേറിയ എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് ഹൈക്കോടതി ദേവസ്വം ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന് സമർപ്പിക്കും. സ്ട്രോങ് റൂമുകളിലെ വസ്തുക്കൾ കൃത്യമായി കണക്ക് തിട്ടപ്പെടുത്തി രജിസ്ട്രി ആയി ഹൈക്കോടതിക്ക് മുൻപാകെ സമർപ്പിക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.
സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസ് സിഇഒയുടെ മൊഴിയെടുത്തു; എസ്ഐടി അന്വേഷണം തുടങ്ങി
വിവാദമായ ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പത്തിലെ സ്വർണം പൂശൽ വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (SIT) പ്രാഥമിക അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻ സിഇഒയുടെ മൊഴി അന്വേഷണ സംഘം രേഖപ്പെടുത്തി. ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് കോടതി എസ്ഐടിക്ക് നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം ശബരിമല ശ്രീ കോവിലിന് മുന്നിലെ ദ്വാരപാലക ശില്പങ്ങളിലെ സ്വർണം പൂശിയ പാളികൾ ഒക്ടോബർ 17ന് പുനഃസ്ഥാപിക്കും. പുനഃസ്ഥാപിക്കാനായുള്ള താന്ത്രിക അനുമതിയും ഹൈക്കോടതി അനുമതിയും ലഭിച്ചതോടെ പാളികൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ശ്രീ കോവിലിൻ്റെ വാതിലുകളുടെയും കമാനത്തിൻ്റെയും അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾക്കും ഹൈക്കോടതി അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
സെപ്റ്റംബർ എട്ടിനാണ് ദ്വാരപാലക ശില്പങ്ങളിലെ സ്വർണം പൂശിയ പാളികൾ അറ്റകുറ്റപടികൾക്കായി ചെന്നൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. കോടതിയുടെ അനുമതി ഇല്ലാതെയാണ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി സ്വർണപ്പാളികൾ മാറ്റിയതെന്നത് വലിയ വിവാദത്തിനാണ് വഴിവെച്ചത്. ഇതിനിടെ, പാളികളുടെ ഭാരത്തിൽ കുറവ് വന്നതായി ഹൈക്കോടതി കണ്ടെത്തി. 2019-ൽ ചെന്നൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ 42 കിലോഗ്രാമായിരുന്ന സ്വർണപ്പാളികളുടെ ഭാരം തിരികെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ നാല് കിലോഗ്രാം കുറഞ്ഞതായി കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. പെട്രോളാണെങ്കില് കുറവുവരാം, സ്വര്ണം എങ്ങനെ ചെന്നൈയില് കൊണ്ടുപോയി തിരികെ എത്തിച്ചപ്പോള് കുറവുവന്നു എന്നായിരുന്നു കോടതി സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചത്.
