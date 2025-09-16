ETV Bharat / state

ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം; 19, 20 തീയതികളില്‍ വെർച്വല്‍ ക്യൂ ബുക്കിങിന് നിയന്ത്രണം, ഇന്ന് നട തുറക്കും

ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം വെർച്വല്‍ ക്യൂ ബുക്കിങിന് നിയന്ത്രണം. കന്നിമാസ പൂജകള്‍ക്കായി ഇന്ന് നട തുറക്കും.

Sabarimala (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 16, 2025 at 7:20 AM IST

പത്തനംതിട്ട: ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തോടനുബന്ധിച്ച്‌ ശബരിമലയില്‍ 19, 20 തീയതികളില്‍ ഭക്തർക്ക് വെർച്വല്‍ ക്യൂ ബുക്കിംഗിന് നിയന്ത്രണം. ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ വെർച്വല്‍ ക്യൂ വഴി 10000 പേർക്കേ ബുക്കിങ് ചെയ്യാനാകൂ എന്ന് ദേവസ്വം അറിയിച്ചു. പമ്പയിലെ സ്പോട്ട് ബുക്കിങില്‍ ഇതുവരെ നിയന്ത്രണമില്ല.

20ന് നടക്കുന്ന അയ്യപ്പസംഗമം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. വി വി ഐ പി, വി ഐ പി വാഹനങ്ങള്‍ക്ക് നാലിടത്തായി പ്രത്യേക പാർക്കിംഗ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചാലക്കയം -ത്രിവേണി ദേവസ്വം റോഡിലെ കുഴികള്‍ അടച്ചു തുടങ്ങി.

ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം (ETV Bharat)

നിയന്ത്രണം പ്രതിഷേധാർഹമെന്ന് കുമ്മനം

പമ്പയിൽ സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡും ചേർന്ന് അയ്യപ്പ സംഗമം നടത്തുന്നതിനാൽ ശമ്പരിമലയിൽ സെപ്‌തംബര്‍ 19, 20 തീയതികളിൽ 10,000 പേർക്ക് മാത്രമായി ദർശന സൗകര്യം പരിമിതപ്പെടുത്തിയത് പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്ന് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ. അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ പൂർണ രൂപം

പമ്പയിൽ സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡും ചേർന്ന് അയ്യപ്പ സംഗമം നടത്തുന്നതിനാൽ ശബരിമലയിൽ സെപ്‌തംബർ 19, 20 തീയതികളിൽ 10,000 പേർക്ക് മാത്രമായി ദർശന സൗകര്യം പരിമിതപ്പെടുത്തിയത് പ്രതിഷേധാർഹമാണ്. ക്ഷേത്രാരാധന നടത്തുവാനുള്ള ഭക്തൻ്റെ അവകാശവും സ്വാതന്ത്ര്യവും അധികാരികൾ ധ്വംസിക്കുന്നത് സാമൂഹ്യ നീതിയുടെ നിഷേധമാണ്. അയ്യപ്പ സംഗമം ക്ഷേത്രാചാരത്തിൻ്റെയോ ഉത്സവാദി അടിയന്തിരങ്ങളുടെ ഭാഗമായോ നടത്തുന്നതല്ല.

തികച്ചും ഭൗതിക താത്‌പര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതിന് പിന്നിലുള്ളത്. ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ദൈനം ദിന ചടങ്ങുകളുമായി സംഗമത്തിന് ബന്ധമില്ല. ക്ഷേത്ര സംബന്ധമായ വിശേഷദിവസങ്ങളിൽ ഭക്തജനത്തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ധനസമ്പാദനം മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ട് പണക്കാരുടെ മേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് ഭക്തജനങ്ങളുടെ ദർശന സൗകര്യം മുടക്കുന്നത് ന്യായീകരിക്കാനാവില്ല.

സംഗമത്തിന് 5000 പേരുടെ രജിസ്ടേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. അവർക്കായിരിക്കും ആ ദിവസങ്ങളിൽ മുൻഗണന. ആചാര സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കരുതെന്ന് ഹൈക്കോടതി ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ഇത്തരത്തിൽ നിഷ്‌കരുണം ഭക്തർക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തുന്നത് ഉത്‌കണ്‌ഠാജനകമാണ്.

ഇതുവരെ ബുക്ക്‌ ചെയ്‌തത് 4500 പേർ

ആഗോള അയ്യപ്പസംഗമത്തില്‍ പ്രതിനിധികളായി പങ്കെടുക്കാൻ ഇതുവരെ ബുക്ക്‌ ചെയ്‌തത് 4500 പേർ. നിലവിലെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം എണ്ണം ഇനിയും കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. വിദേശത്ത് നിന്നും ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത പ്രതിനിധികള്‍ക്കാണ് സംഗമത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാനാവുക. 4500 പേരില്‍ ശബരിമല പോർട്ടലില്‍ ആദ്യം രജിസ്ട്രർ ചെയ്‌തവർക്കായിരിക്കും മുൻഗണന.

ജര്‍മന്‍ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ കൂറ്റൻ പന്തല്‍

സംഗമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പമ്പയില്‍ കുറ്റൻ പന്തല്‍ നിർമാണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. 3000 പേര്‍ക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിനായി ജര്‍മന്‍ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലുള്ള പന്തലാണ് നിര്‍മിക്കുന്നത്. പമ്പയിൽ സ്ഥിരമായ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തരുത് എന്ന കോടതിയുടെ നിർദേശം കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് പന്തൽ നിർമാണം.

German model stage for global ayyappa gathering (ETV Bharat)
German model stage for global ayyappa gathering (ETV Bharat)

2018 ലെ പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന രാമമൂർത്തി മണ്ഡപത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തായി ജർമൻ സങ്കേതിക വിദ്യയിൽ നിർമിക്കുന്ന പന്തലിന് മുകളിൽ ചൂടിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഷീറ്റുകൾ വിരിച്ചു തറയിൽ പ്ലൈവുഡ് പാളികൾ പാകും. പ്രത്യേക ലോഞ്ച്, കോൺഫറൻസ് ഹാളുകൾ, ഡൈനിങ് ഹാൾ, വിശ്രമ മുറികൾ, എക്‌സിബിഷൻ ഹാൾ എന്നിവയും ക്രമീകരിക്കും.

പ്രതിനിധികളെ സ്വീകരിക്കാന്‍ കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി സൗകര്യം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. താമസസൗകര്യം, പ്രതിനിധികള്‍ക്ക് ദര്‍ശനത്തിനുള്ള അവസരം എന്നിവ ഒരുക്കുന്ന നടപടികളും പൂർത്തിയാകുന്നു. പമ്പയിലടക്കമുള്ള ആശുപത്രികളില്‍ ആധുനിക ചികിത്സാ സൗകര്യവും ഏർപ്പെടുത്തും.

ഇന്ന് നട തുറക്കും

കന്നിമാസ പൂജകള്‍ക്കായി ഇന്ന് നട തുറക്കും. വൈകിട്ട് 5ന് തന്ത്രി കണ്‌ഠര് മഹേഷ് മോഹനരുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ മേല്‍ശാന്തി അരുണ്‍ കുമാർ നമ്പൂതിരി നടതുറന്ന് ശ്രീലകത്ത് ദീപം തെളിക്കും. തുടർന്ന് പതിനെട്ടാം പടിയിറങ്ങി ആഴിയില്‍ അഗ്നിയേകും. 17ന് രാവിലെ 5 മുതലാണ് കന്നിമാസപൂജകള്‍ ആരംഭിക്കുക. പൂജകള്‍ പൂർത്തിയാക്കി 21 ന് രാത്രി 10 ന് നട അടയ്ക്കും.

