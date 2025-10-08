ETV Bharat / state

"ഉണ്ടായിരുന്നത് സ്വര്‍ണപ്പാളികൾ, സ്വർണം പൂശാൻ കൊണ്ടുപോയത് എൻ്റെ അനുമതിയോടെയല്ല": മുൻ തന്ത്രി കണ്‌ഠരര് രാജീവര്

ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങൾ ശബരിമലയിൽ വച്ച് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താനാണ് താൻ അനുമതി നൽകിയത്. ശിൽപങ്ങൾ ചെന്നൈയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ അനുമതി നൽകിയിരുന്നില്ലെന്നും തന്ത്രി കണ്‌ഠരര് രാജീവര്.

SABARIMALA UPDATES ശബരിമല TANTRI KANDARARU RAJEEVARU SABARIMALA CONTROVERSY
Former Sabarimala Thantri Kantharar Rajeevaru (ETV Bharat)
Published : October 8, 2025 at 3:01 PM IST

പത്തനംതിട്ട: സ്വര്‍ണപ്പാളി വിവാദത്തിൽ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ശബരിമല മുൻ തന്ത്രി കണ്‌ഠരര് രാജീവര്. ശബരിമലയിലെ ദ്വാരപാലക ശിൽപത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് സ്വർണം ആയിരുന്നെന്ന് തന്ത്രി കണ്‌ഠരര് രാജീവര് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

"ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങൾ ശബരിമലയിൽ വച്ച് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താനാണ് താൻ അനുമതി നൽകിയത്. ശിൽപങ്ങൾ ചെന്നൈയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ അനുമതി നൽകിയിരുന്നില്ല. ചെന്നൈയിലേക്ക് സ്വർണം പൂശാൻ കൊണ്ടുപോയത് എൻ്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെയാണ് " - കണ്‌ഠരര് രാജീവര് പറഞ്ഞു. താൻ നൽകിയ കത്തുകളിൽ എല്ലാം സ്വർണം എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്നും ചെമ്പ് മാത്രമായി ഒരിടത്തും സ്ഥാപിക്കാറില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

സ്വർണം പൂശിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സസ്പെൻഷനിലായ മുന്‍ അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസര്‍ മുരാരി ബാബു കള്ളം പറയുകയാണെന്നും തന്ത്രി കണ്‌ഠരര് രാജീവര് പറഞ്ഞു. ദ്വാരപാലക ശിൽപങ്ങളുടെ കുറച്ച് ഭാഗം നിറം മങ്ങിയെന്നും അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താൻ അനുമതി വേണമെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിൻ്റെ കേടുപാടുകൾ പരിഹരിക്കാൻ മാത്രമാണ് അനുമതി നൽകിയത്. പുറത്തുകൊണ്ടുപോയത് തൻ്റെ അറിവോടെയല്ലെന്നും കണ്‌ഠരര് രാജീവര് പറഞ്ഞു. കോടതി അന്വേഷത്തിന് ഉത്തരവിട്ടുണ്ടെന്നും തനിക്ക് കോടതിയെ വിശ്വാസമാണെന്നും തന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ശബരിമല മുൻ തന്ത്രി കണ്‌ഠരര് രാജീവര് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

ദ്വാരപാലക ശില്‍പങ്ങളില്‍ സ്വര്‍ണം മങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞ് മുരാരി ബാബു തന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചെന്ന് ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന് സ്വമേധയാ നല്‍കിയ വിശദീകരണത്തിൽ കണ്‌ഠരര് രാജീവര് പറഞ്ഞിരുന്നു. 1999ല്‍ വിജയ് മല്യ ഭംഗിയായി സ്വര്‍ണം പൂശിയതാണല്ലോ എന്ന് താൻ തുടർച്ചയായി സംശയം ഉന്നയിച്ചപ്പോൾ ഗോള്‍ഡ് സ്‌മിത്തിൻ്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അതിനു അനുമതി വാങ്ങിയെടുത്തത്. അയ്യപ്പൻ്റെ നടയിലെ ഉപവിഗ്രഹങ്ങള്‍ക്ക് മങ്ങലുണ്ടെങ്കില്‍ പരിഹരിക്കട്ടെയെന്ന് കരുതിയാണ് സ്വര്‍ണം പൂശാന്‍ അനുമതി നല്‍കിയതെന്നും തന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു.

സെപ്റ്റംബർ എട്ടിനാണ് ദ്വാരപാലക ശില്‍പങ്ങളിലെ സ്വർണം പൂശിയ പാളികൾ അറ്റകുറ്റപണികൾക്കായി ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ പോറ്റി ചെന്നൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. കോടതിയുടെ അനുമതി ഇല്ലാതെയാണ് സ്വർണപ്പാളികൾ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി കൊണ്ട് പോയത്. ഇതിനിടെ പാളികളുടെ ഭാരത്തിൽ കുറവ് വന്നതായി ഹൈക്കോടതി കണ്ടെത്തി.

2019ൽ അറ്റകുറ്റപ്പാണിക്കായി പാളികൾ ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ പോറ്റി സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. ഒരു മാസത്തോളം കൈവശം വച്ച ശേഷമാണ് സ്വർണം പൂശി തിരികെ എത്തിച്ചത്. 2025ലും സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് സ്വർണപ്പാളി കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ പോറ്റി അറിയിച്ചെങ്കിലും അന്ന് അനുമതി നൽകിയിരുന്നില്ല.

SABARIMALA NEWSശബരിമല സ്വര്‍ണപ്പാളി വിവാദംKANDARARU RAJEEVARUSABARIMALA CONTROVERSYSABARIMALA GOLD PLATE CONTROVERSY

