ETV Bharat / state

ശബരിമല തീര്‍ഥാടക ബസ് താഴ്‌ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു; ഒരു മരണം, നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക് - SABARIMALA PILGRIMS BUS ACCIDENT

SABARIMALA PILGRIMS BUS ACCIDENT ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Kerala Team Published : April 16, 2025 at 10:09 AM IST | Updated : April 16, 2025 at 10:26 AM IST 1 Min Read

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയിലേക്കുള്ള തീര്‍ഥാടക സംഘത്തിന്‍റെ ബസ് മറിഞ്ഞ് അപകടം. ഒരാള്‍ മരിച്ചു. നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരിക്ക്. കർണാടക സ്വദേശിയായ മാരുതി ഹരിഹരനാണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 16) പുലര്‍ച്ചെ 6.30ഓടെയാണ് സംഭവം. എരുമേലി കാണാമല അട്ടിവളവിൽ വച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. കർണാടകയിൽ നിന്നും ശബരിമലയിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു 35 അംഗസംഘം സഞ്ചരിച്ച ബസാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. വളവിൽ വച്ച് നിയന്ത്രണം വിട്ട ബസ് താഴ്‌ചയിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു. ശബരിമലയിൽ ബസ് മറിഞ്ഞ് അപകടം (ETV Bharat)

Last Updated : April 16, 2025 at 10:26 AM IST