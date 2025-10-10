ETV Bharat / state

ശബരിമല വിവാദങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നില്‍ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയും; എട്ടുമുക്കാലട്ടി പ്രയോഗം നജീബ് കാന്തപുരത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി

ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം നടന്നുകൂടാ എന്നു നിര്‍ബന്ധമുള്ള ചിലയാളുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവര്‍ ബദല്‍ സംഗമം നടത്താന്‍ ആലോചിച്ചിരുന്നു. അത്തരം ശക്തികള്‍ക്ക് ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള പങ്ക് അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ദില്ലിയില്‍ നടത്തിയ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു

CM PINARAYI VIJAYAN (PTI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 10, 2025 at 3:17 PM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: ശബരിമലയില്‍ ഇപ്പോള്‍ ഉയര്‍ന്നു വന്ന വിവാദങ്ങള്‍ ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം തകര്‍ക്കാനുദ്ദേശിച്ചു നടന്ന ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. ഈ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ദ്വാരപാലക പീഠം കാണാനില്ലെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റി രംഗത്തു വന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആരോപിച്ചു.

ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ദേവസ്വം വിജിലന്‍സ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ബന്ധുവിന്റെ വീട്ടില്‍ നിന്ന് പീഠം കണ്ടെത്തിയത്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തമായ ഗൂഢാലോചന നടന്നു എന്നു വരികയാണ്. ഈ ഗൂഢാലോചനയിലൂടെ ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തെ മറ്റൊരു തരത്തിലെത്തിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശമാണുണ്ടായിരുന്നത്.

ഈ ഗൂഢാലോചന രാഷ്ട്രീയ തലത്തിലാണ് നടന്നത്. ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം നടന്നുകൂടാ എന്നു നിര്‍ബന്ധമുള്ള ചിലയാളുകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവര്‍ ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തെ തകര്‍ത്ത് ബദല്‍ സംഗമം നടത്താന്‍ ആലോചിച്ചിരുന്നു. അത്തരം ശക്തികള്‍ക്ക് ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള പങ്ക് അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ദില്ലിയില്‍ നടത്തിയ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു.

ശബരിമലയിലെ ക്രമക്കേട് അന്വേഷിക്കാനാണ് ഒരു പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ ഹൈക്കോടതി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിന്‍റെ ഭാഗമായുള്ള അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കുറ്റവാളികളാരായാലും അവര്‍ നിയമത്തിന്‍റെ കരങ്ങളില്‍ പെടുമെന്ന കാര്യത്തില്‍ സംശയം വേണ്ട. ഹൈക്കോടതി ഇതു സംബന്ധിച്ച നിലപാടെടുത്തപ്പോള്‍ തന്നെ ഗവണ്‍മെന്‍റ് എല്ലാ പിന്തുണയും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

ഹൈക്കോടതിയില്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡും സര്‍ക്കാരും വ്യക്തമായ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ സര്‍ക്കാരും ഹൈക്കോടതിയും രണ്ടു ഭാഗത്തല്ലാത്തതിനാല്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ മറ്റു പ്രശ്‌നങ്ങളില്ല. കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്തി അവരെ നിയമത്തിന്‍റെ മുന്നില്‍ കൊണ്ടു വന്ന് ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കണം എന്ന ഒറ്റ നിലപാടേ സര്‍ക്കാരിനുള്ളൂ.

സ്വര്‍ണപ്പാളികള്‍ കാണാതായ സംഭവത്തില്‍ ബോര്‍ഡിന് ഇതുവരെയും വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ആര്‍ക്കു വീഴ്ചയുണ്ട്, ആര്‍ക്കു വീഴ്ചയില്ല എന്നത് ഇപ്പോള്‍ ഒരു പ്രസ്താവനയിലൂടെ വ്യക്തമാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദമായ പരിശോധന നടക്കുകയാണ്. ആ പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി ആര്‍ക്കെല്ലാം വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നത് കണ്ടെത്തുക തന്നെ ചെയ്യും. ആ കണ്ടെത്തലിനനുസരിച്ച് നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും.

എന്നാല്‍ നിലവില്‍ ബോര്‍ഡിനെ സംബന്ധിച്ച് കോടതിയില്‍ നിന്ന് പ്രതികൂലമായ പരാമര്‍ശവുമില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ട ഉടന്‍ നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചു. ശബരിമലയിലെ ചില വസ്തുക്കള്‍ കാണാനില്ലെന്ന് ഒരു പോറ്റി ഒരു ദിവസം ഒരു വെളിപ്പെടുത്തല്‍ നടത്തിയപ്പോഴാണ് ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധയില്‍ വന്നത്. ഈ വെളിപ്പെടുത്തലിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദേവസ്വം വിജിലന്‍സ് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുന്നത്. ആ അന്വേഷണത്തിലാണ് ദ്വാരപാലക ശില്‍പ്പം സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന പീഠം അവിടെ നിന്നു മാറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്നു കണ്ടെത്താനായത്. അത് ഈ പറയുന്ന പോറ്റിയുടെ ബന്ധുവീട്ടില്‍ എത്തിയിരിക്കുന്നു. വ്യക്തമായ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതെന്നു വരികയാണ്.

ശബരിമലയില്‍ പല തരത്തില്‍ബന്ധപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഈ പോറ്റിയെന്ന് ഇപ്പോള്‍ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഗൂഢാലോചനയില്‍ പങ്കാളികളായവരെ കുറിച്ച് പുറത്തറിയരുതെന്ന് പലര്‍ക്കും നിര്‍ബന്ധമുള്ളതു കൊണ്ട് അതങ്ങനെവന്നില്ല. അയ്യപ്പ സംഗമത്തിനു മുന്‍പു തന്നെ ദേവസ്വം വിജിലന്‍സ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചല്ലോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അയ്യപ്പ സംഗമത്തെ തകര്‍ക്കുന്നതിനുള്ള ചില കാര്യങ്ങള്‍ കാണുമല്ലോ എന്നായിരുന്നു മറുപടി

എട്ടുമുക്കാലട്ടി എന്ന പ്രയോഗം നജീബ് കാന്തപുരത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല

എട്ടുമുക്കാലട്ടി എന്നത് ബോഡി ഷേമിംഗ് അല്ലെന്നും നിയമസഭയുടെ പരിരക്ഷ വച്ച് തീരെ ആരോഗ്യമില്ലാത്ത ഒരാള്‍ വനിതാ വാച്ച് ആന്‍ഡ് വാര്‍ഡിനെ ആക്രമിക്കുന്നത് താന്‍ കണ്ടതു കൊണ്ട് നടത്തിയ പരാമര്‍ശമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. എട്ടുമുക്കാലട്ടി എന്നത് ഒരു നാടന്‍ പ്രയോഗമാണ്. എന്നു വച്ചാല്‍ ഒരു കാറ്റു വന്നാല്‍തന്നെ വീണുപോകും എന്നര്‍ത്ഥം.

നിയമസഭയില്‍ ഒരു പ്രതിപക്ഷാംഗം ഭരണ പക്ഷ ഭാഗത്ത് പോയി ഒരു വനിതാ വാച്ച് ആന്‍ഡ് വാര്‍ഡിനെ തള്ളുകയാണ്. ഇതേ വാച്ച് ആന്‍ഡ് വാര്‍ഡിനെ അമര്‍ന്നിരുന്നു കൊണ്ട് പിടിച്ചു വലിക്കുകയാണ്. നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ആളാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ചെയ്യുന്നൊരാള് ആരോഗ്യം തീരെയില്ലാത്തൊരാളാണ്. അയാള്‍ ഒന്ന് ഊതിയാല്‍ വീണുപോകുന്ന ആളാണ്. അങ്ങനെയുള്ളൊരാള്‍ ആക്രമിക്കാന്‍ പോകുന്നത് നിയമസഭാംഗം എന്ന നിലയില്‍ നിയമസഭയുടെ പരിരക്ഷയുള്ളതു കൊണ്ടാണ്.

വേണ്ടത്ര ആരോഗ്യമില്ലാത്ത ആളടക്കം അക്രമത്തിനു മുന്നിട്ടിറങ്ങുകയാണ്. ഇതാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുള്‍. നജീബ് കാന്തപുരം ഉയരമില്ലെങ്കിലും നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളയാളല്ലേ. ആരോഗ്യമില്ലാത്ത ഒരാളെയാണ് താന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

