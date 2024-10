ETV Bharat / state

'ഇന്ത്യ- റഷ്യ സൗഹൃദത്തിന്‍റെ പ്രതീകം'; 'ഉഫ'യ്‌ക്ക് കൊച്ചിയില്‍ ഗംഭീര സ്വീകരണം നൽകി നാവികസേന

Indian Naval officers welcome a Russian Naval officer as Russian Naval Submarine 'Ufa' arrives in Kochi. ( PTI )