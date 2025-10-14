തെങ്ങ് ചെത്താൻ ഇനി റോബോട്ടുകൾ! 'സാപെർ' എന്ന കള്ള് ചെത്ത് റോബോട്ടിനെ നിയന്ത്രിക്കാന് മൊബൈല് ആപ്
ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആലുവയിലെ തെങ്ങിൻപറമ്പിൽ കള്ള് ചെത്തിനായി 100 യൂണിറ്റ് റോബോട്ടുകളെ വിന്യസിക്കാനാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപകനും സിഇഒയുമായ ചാൾസ് വർഗീസ്
Published : October 14, 2025 at 4:43 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: റോബോട്ടുകളും നിർമിത ബുദ്ധിയും (AI) സകല മേഖലകളിലും മനുഷ്യന് പകരക്കാരാകുന്ന കാലത്ത്, കേരളത്തിൻ്റെ തനത് തൊഴിലായ കള്ള് ചെത്തിലേക്കും സാങ്കേതികവിദ്യ എത്തുന്നു. എറണാകുളം ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നവ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ എന്ന കമ്പനിയാണ് 'ചെത്ത് റോബോട്ടുകളെ' കളത്തിലിറക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആലുവയിലെ തെങ്ങിൻപറമ്പിൽ കള്ള് ചെത്തിനായി 100 യൂണിറ്റ് റോബോട്ടുകളെ വിന്യസിക്കാനാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപകനും സിഇഒയുമായ ചാൾസ് വർഗീസ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
രണ്ട് വർഷത്തെ പരീക്ഷണത്തിനൊടുവിൽ 'സാപെർ'
ഇന്ത്യക്ക് പുറമെ ഇന്തോനേഷ്യ, മലേഷ്യ, ശ്രീലങ്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ രണ്ട് വർഷത്തോളം നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കൊടുവിലാണ് 'സാപെർ' (SAPER) എന്ന് പേരിട്ടിട്ടുള്ള കള്ള് ചെത്ത് റോബോട്ടിനെ തെങ്ങുകയറ്റത്തിന് സജ്ജമാക്കുന്നത്.
ഏകദേശം 25,000 രൂപ വില വരുന്ന റോബോട്ടിനെ തെങ്ങിൻകുലയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആദ്യഘട്ടം. തുടർന്ന് ട്യൂബ് വഴി ചെത്തുന്ന കള്ള് 'സാപെർ' തന്നെ താഴെ എത്തിക്കും. ഒരു തെങ്ങിൻകുല ചെത്തി തീരുന്നതുവരെ പിന്നീട് തൊഴിലാളിയുടെ ഇടപെടൽ ആവശ്യമില്ല.
പ്രവർത്തനം മൊബൈൽ ആപ്പിൽ
സോളാറിലും ബാറ്ററിയിലും പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സാപ്പര് റോബോട്ടിൻ്റെ പ്രവര്ത്തനം മൊബൈല് ആപ്ലിക്കേഷന് വഴി നിരീക്ഷിക്കാമെന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. ഒരു യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് 10 റോബോട്ടുകളെ ഒരു മാസത്തോളം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും.
തെങ്ങില്നിന്ന് കള്ളും നീരയും റോബോട്ട് ചെത്തിയെടുക്കും. കള്ള് ചെത്തിനാണെങ്കില് ദിവസേന ചൂടുവെള്ളമുപയോഗിച്ചു ട്യൂബ് വൃത്തിയാക്കണം. നീര ചെത്താന് മൂന്ന് തവണ ട്യൂബ് വൃത്തിയാക്കണം. കള്ള് ചെത്തിന് ദിവസേന മൂന്ന് തവണയാണ് ഒരു തൊഴിലാളി തെങ്ങില് കയറേണ്ടത്. ഒരു തവണ കയില് സാപെറിനെ ഘടിപ്പിച്ചാല് പിന്നെ ചെത്ത് പൂര്ത്തിയാക്കിയ ശേഷം സാപെറിനെ താഴെയിറക്കാന് വേണ്ടി തെങ്ങിന് കയറിയാല് മതിയെന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത.
കാര്ഷിക മേഖലയുടെ ആധുനികവത്കരണത്തിന് ചെത്ത് റോബോട്ടുകള് വലിയ പിന്തുണ നല്കുമെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ പ്രതീക്ഷ. 2016 ലാണ് കമ്പനി സ്ഥാപിക്കുന്നത്. തെങ്ങില്നിന്ന് നീര വേര്തിരിച്ചെടുക്കാനാണ് റോബോട്ടിനെ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിന് ശേഷം നീര പുളിപ്പിച്ചു കള്ളാക്കും. തെങ്ങിൻ്റെ താഴെ സ്ഥാപിക്കുന്ന ടാങ്കിലേക്ക് എത്തുന്ന നീര കര്ഷകര്ക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം ഉപയോഗിക്കാം.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2020 ലെ മികച്ച സ്റ്റാര്ട്ടപ്പിനുള്ള കേന്ദ്ര വ്യവസായ വകുപ്പിൻ്റെ അംഗീകാരവും സ്ഥാപനത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കളമശ്ശേരിയിലെ മേക്കര് വില്ലേജില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ഡിപ്പാര്ട്ട്മെൻ്റ് ഫോര് പ്രമോഷന് ഓഫ് ഇന്ഡസ്ട്രീ ആന്ഡ് ഇൻ്റേണല് ട്രേഡ് (DPIIT) ൻ്റെ സാമ്പത്തിക പിന്തുണയും ലഭിച്ചു വരുന്നുണ്ട്.
Also Read: മുനമ്പം ഫാറൂഖ് കോളജ് ഭൂമി വഖഫ് ഭൂമിയല്ലെന്ന ഹൈക്കോടതി വിധി; നിയമോപദേശം ലഭിച്ച ശേഷം തീരുമാനമെന്ന് ബോർഡ് ചെയർമാൻ