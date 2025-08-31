കോഴിക്കോട്: മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പോകേണ്ട റോഡിൽ കാറിന് മുകളില് മരക്കൊമ്പ് വീണത് ആശങ്ക പരത്തി. കോഴിക്കോട് ചാത്തമംഗലത്തിന് സമീപം ചെത്ത് കടവിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പോകുന്നതിന് മുക്കാൽ മണിക്കൂറു മുൻപ് റോഡിന് കുറുകെ മരക്കൊമ്പ് വീണത്.
ഇന്ന് ഉച്ചക്കുശേഷം മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് കോഴിക്കോട് നിന്നും മുക്കത്തേക്ക് പോകുന്ന പ്രധാന റോഡിന് കുറുകെ മരക്കൊമ്പ് മുറിഞ്ഞു വീണത്. അതോടെ ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതം പൂർണമായി തടസപ്പെട്ടു. മരക്കൊമ്പ് വീഴുന്ന സമയത്ത് ഇതുവഴി പോവുകയായിരുന്ന കാറിനു മുകളിലേക്കാണ് വീണത്.
ഇതോടെ കാറിന് ഭാഗികമായി കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. വെസ്റ്റ്ഹിൽ സ്വദേശിയായ അരുണും ഭാര്യ രേഷ്മയും രണ്ടുവയസുള്ള ഇവരുടെ കുട്ടി അതിയുക്തയുമാണ് കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവർ പരിക്കേൽക്കാതെ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. വിവരമറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ കുന്ദമംഗലം പൊലീസ് ഉടൻ തന്നെ മുക്കം ഫയർ യൂണിറ്റിൽ വിവരമറിയിച്ചു.
ഫയർ യൂണിറ്റ് സ്ഥലത്തെത്തി ദ്രുതഗതിയിൽ മരക്കൊമ്പ് മുറിച്ചു മാറ്റി ഗതാഗത തടസം നീക്കി. എന്നാൽ അപ്പോഴേക്കും തുരങ്ക പാത ഉദ്ഘാടനത്തിനു വേണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹനം കുന്ദമംഗലം വഴി എത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ചാത്തമംഗലം വഴി പോകേണ്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹന വ്യൂഹം ചെത്ത് കടവിൽ നിന്നും പിലാശേരി റോഡ് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു.
അതേസമയം മരക്കൊമ്പ് റോഡിലേക്ക് മുറിഞ്ഞു വീഴുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ ഏറെ വാഹനത്തിരക്കും ജനത്തിരക്കും അനുഭവപ്പെടുന്ന റോഡിൽ തിരക്ക് ഇല്ലാതിരുന്നത് സംഭവിക്കാമായിരുന്ന വലിയ അപകടമാണ് ഒഴിവാക്കിയത്. കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന
നിരവധി മരങ്ങളാണ് ഈ ഭാഗത്ത് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തി റോഡരികിൽ നിൽക്കുന്നത്.
എന്നാൽ അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന മരങ്ങൾ മുറിച്ചു നീക്കാൻ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് ആക്ഷേപം ഉണ്ട്.
അതിനിടയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹനവ്യൂഹം കടന്നു പോകുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് മരക്കൊമ്പ് റോഡിന് കുറുകെ കടപുഴകി വീണത്. മലബാറിൻ്റെ വാണിജ്യ, വ്യവസായ, ടൂറിസം മേഖലകൾക്ക് കുതിപ്പ് നൽകുന്നതാണ് കോഴിക്കോട്-വയനാട് തുരങ്കപാത ഉദ്ഘാടനത്തിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പോയത്.
നഗരത്തോട് ചേര്ന്ന പല പ്രദേശങ്ങളിലും കനത്ത മഴയില് മരം കടപുഴകി വീഴുന്നത് പതിവായ കാഴ്ചയാണ്. ഈയിടെ എകെജി നഗറില് താമസിക്കുന്ന ഷിബുവിൻ്റെ വീടിനു മുകളിലേക്ക് മരം കടപുഴകി വീണ് മേല്ക്കൂര ഭാഗീകമായി തകര്ന്നിരുന്നു. കനത്തമഴയില് റോഡിലേക്ക് മരം വീണ് തലനാഴിടയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടവരും ഏറെയാണ്. കാടാങ്കോട് മരങ്ങൾ വീണ് ആറ് വൈദ്യുത തൂണുകൾ തകർന്നിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കേനാത്ത്പറമ്പിലും വൈദ്യുത കമ്പിയിലേക്കു മരക്കൊമ്പുകൾ വീണ് വൈദ്യുത തടസങ്ങള് നേരിട്ടിരുന്നു.
