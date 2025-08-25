ETV Bharat / state

പൂക്കളം അറിഞ്ഞിടണം; അത്തം മുതല്‍ പൂക്കളം ഒരുക്കേണ്ടതിങ്ങനെ - RITUALS BEHIND TRADITIONAL POOKALAM

നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി ഗണപതിക്ക് വച്ചാണ് തറയില്‍ പൂക്കളം ഇടാന്‍ തുടങ്ങുക.

ONAM 2025 ONAM FESTIVAL 2025 ONAM POOKALAM DESIGNS ഓണ പൂക്കളം
Onam Flower Carpet. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 25, 2025 at 12:34 PM IST

2 Min Read

ശ്വര്യവും സമ്പല്‍ സമൃദ്ധിയും നിറഞ്ഞ നല്ല നാളുകളുടെ ഓര്‍മപ്പെടുത്തലാണ് ഓണം. പഞ്ഞകര്‍ക്കിടകം കഴിഞ്ഞ് പിറക്കുന്ന ചിങ്ങപ്പുലരി മലയാളികള്‍ക്ക് പ്രതീക്ഷയുടെ പുതുവര്‍ഷമാണ്. മുന്‍കാലങ്ങളില്‍ സമൃദ്ധിയുടെ വിളവെടുപ്പ് കാലമായിരുന്നു ചിങ്ങപ്പുലരി. അതിന്‍റെ ഓര്‍മകള്‍ക്കായാണ് ഇന്നും ഇല്ലം നിറ നടക്കുന്നത്.

കാറും കോളും നിറയുന്ന കര്‍ക്കടകം വേണ്ടുവോളം ദാരിദ്ര്യം നല്‍കിയിരുന്നെങ്കിലും ചിങ്ങം ഉണ്ണാനും ഉടക്കാനുമുള്ള സമ്പന്നതയും നല്‍കിയിരുന്നു. അതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് അത്തച്ചമയവും പുലികളിയും പൂക്കളവുമെല്ലാം. കര്‍ക്കടകം കഴിഞ്ഞെത്തുന്ന ചിങ്ങത്തിലാണ് ഓണം. ഇത് ഒരു കൊയ്‌തുത്സവം കൂടിയാണ്.

ONAM 2025 Onam Festival 2025 Onam Pookalam Designs ഓണ പൂക്കളം
Onam Flower Carpet. (Canva)

ചാണകം മെഴുകിയ മുറ്റത്ത് പൂക്കളം ഇടുന്നതോടുകൂടിയാണ് ഓണാഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുക. മുമ്പെല്ലാം പിള്ളേരോണം മുതലായിരുന്നു പൂക്കളം ഇട്ടിരുന്നത്. എന്നാലിന്ന് അത്തം മുതലാണ് പൂക്കളം ഇട്ട് തുടങ്ങുക. തുമ്പ, തുളസി, മുക്കുറ്റി, കൊങ്ങിണി, തൊട്ടാവാടി, വിവിധ തരം ഇലകള്‍ ഫലവര്‍ഗങ്ങള്‍ എന്നിവയാണ് പൂക്കളത്തില്‍ അണിനിരക്കുക.

ONAM 2025 Onam Festival 2025 Onam Pookalam Designs ഓണ പൂക്കളം
Onam Flower Carpet. (Canva.)

നമ്മുക്ക് ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഡിസൈന്‍ വരച്ച് അതില്‍ നിറയെ പൂക്കള്‍ വാരിയിടുന്നതല്ല പൂക്കളം. അതിനുമുണ്ട് നിരവധി ചിട്ടവട്ടങ്ങള്‍. നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി ഗണപതിക്ക് വച്ചാണ് തറയില്‍ പൂക്കളം ഇടാന്‍ തുടങ്ങുക. ആദ്യം തുമ്പപ്പൂവാണ് ഇടേണ്ടത്. ആദ്യ രണ്ട് ദിനങ്ങള്‍ തുമ്പപ്പൂവും തുളസിയുമാണ് ഇടേണ്ടത്. മൂന്നാം നാള്‍ മുതല്‍ നിറങ്ങളുള്ള പൂക്കളുകള്‍ ഇട്ട് തുടങ്ങാം. അഞ്ചാം ദിവസം മുതല്‍ കുട കുത്തും. വാഴപ്പിണ്ടി, വാഴത്തടം എന്നിവയിലാണ് കുട കുത്തേണ്ടത്.

ONAM 2025 Onam Festival 2025 Onam Pookalam Designs ഓണ പൂക്കളം
Onam Flower Carpet. (Getty.)

ഈര്‍ക്കിലിയില്‍ പൂക്കള്‍ കോര്‍ത്ത് വയ്‌ക്കുന്നതാണ് കുട. ആറാം ദിനം പൂക്കളത്തിന്‍റെ നാല് ഭാഗത്തേക്കും കാലുനീട്ടും. ഉത്രാട ദിനത്തിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ പൂക്കളം ഒരുക്കേണ്ടത്. അന്ന് മണ്ണ് കൊണ്ട് തൃക്കാക്കര അപ്പന്‍റെ രൂപവും ഉണ്ടാക്കും. അന്നേ ദിവസം വൈകുന്നേരം പൂക്കളത്തിലെ പൂക്കളെല്ലാം മാറ്റി പടിക്കല്‍ വയ്‌ക്കും. ശേഷം തറയില്‍ ചാണകം മെഴുകി തുമ്പക്കുടം വയ്‌ക്കും. ചിലയിടങ്ങളില്‍ അരകല്ല് വയ്‌ക്കുന്നവരുമുണ്ട്.

ONAM 2025 Onam Festival 2025 Onam Pookalam Designs ഓണ പൂക്കളം
Onam Flower Carpet (Canva.)

തിരുവോണ നാളില്‍ രാവിലെ നിലവിളക്ക് കത്തിച്ച് മുറ്റത്ത് അരിമാവ് കൊണ്ട് കോലം വരയ്‌ക്കും. നക്ഷത്രം, സ്വസ്‌തി എന്നീ ചിഹ്നങ്ങളും അതോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും. അതിന് ശേഷം പൂക്കളത്തില്‍ അട നിവേദിക്കും. പൂവട എന്നാണിതിനെ പറയുക.

ONAM 2025 Onam Festival 2025 Onam Pookalam Designs ഓണ പൂക്കളം
Onam Flower Carpet. (Canva)

തിരുവോണ ദിനം തേങ്ങാപ്പീരയും ശര്‍ക്കരയും കുഴച്ച് വീടിന്‍റെ നാല് വശങ്ങളില്‍ വയ്‌ക്കുന്നവരുമുണ്ട്. ഉറുമ്പുകള്‍ക്ക് ഓണം കൊടുക്കുക എന്ന സങ്കല്‍പ്പത്തിലാണ്. എന്നാലിന്ന് ഇതെല്ലാം അപൂര്‍വ്വങ്ങളില്‍ അപൂര്‍വ്വമായി മാത്രമെ കാണാനാകൂ.

ONAM 2025 Onam Festival 2025 Onam Pookalam Designs ഓണ പൂക്കളം
Onam Flower Carpet. (Getty.)
ONAM 2025 Onam Festival 2025 Onam Pookalam Designs ഓണ പൂക്കളം
Onam Flower Carpet. (Getty.)
ONAM 2025 Onam Festival 2025 Onam Pookalam Designs ഓണ പൂക്കളം
Onam Flower Carpet. (Getty)

Also Read: തിരുവോണമുണ്ണാൻ പതിനൊന്ന് പൂവിടണം; അത്തം പതിനൊന്നിന് പൊന്നോണം; പഞ്ചാംഗം പറയുന്നതിങ്ങനെ...

ശ്വര്യവും സമ്പല്‍ സമൃദ്ധിയും നിറഞ്ഞ നല്ല നാളുകളുടെ ഓര്‍മപ്പെടുത്തലാണ് ഓണം. പഞ്ഞകര്‍ക്കിടകം കഴിഞ്ഞ് പിറക്കുന്ന ചിങ്ങപ്പുലരി മലയാളികള്‍ക്ക് പ്രതീക്ഷയുടെ പുതുവര്‍ഷമാണ്. മുന്‍കാലങ്ങളില്‍ സമൃദ്ധിയുടെ വിളവെടുപ്പ് കാലമായിരുന്നു ചിങ്ങപ്പുലരി. അതിന്‍റെ ഓര്‍മകള്‍ക്കായാണ് ഇന്നും ഇല്ലം നിറ നടക്കുന്നത്.

കാറും കോളും നിറയുന്ന കര്‍ക്കടകം വേണ്ടുവോളം ദാരിദ്ര്യം നല്‍കിയിരുന്നെങ്കിലും ചിങ്ങം ഉണ്ണാനും ഉടക്കാനുമുള്ള സമ്പന്നതയും നല്‍കിയിരുന്നു. അതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് അത്തച്ചമയവും പുലികളിയും പൂക്കളവുമെല്ലാം. കര്‍ക്കടകം കഴിഞ്ഞെത്തുന്ന ചിങ്ങത്തിലാണ് ഓണം. ഇത് ഒരു കൊയ്‌തുത്സവം കൂടിയാണ്.

ONAM 2025 Onam Festival 2025 Onam Pookalam Designs ഓണ പൂക്കളം
Onam Flower Carpet. (Canva)

ചാണകം മെഴുകിയ മുറ്റത്ത് പൂക്കളം ഇടുന്നതോടുകൂടിയാണ് ഓണാഘോഷങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുക. മുമ്പെല്ലാം പിള്ളേരോണം മുതലായിരുന്നു പൂക്കളം ഇട്ടിരുന്നത്. എന്നാലിന്ന് അത്തം മുതലാണ് പൂക്കളം ഇട്ട് തുടങ്ങുക. തുമ്പ, തുളസി, മുക്കുറ്റി, കൊങ്ങിണി, തൊട്ടാവാടി, വിവിധ തരം ഇലകള്‍ ഫലവര്‍ഗങ്ങള്‍ എന്നിവയാണ് പൂക്കളത്തില്‍ അണിനിരക്കുക.

ONAM 2025 Onam Festival 2025 Onam Pookalam Designs ഓണ പൂക്കളം
Onam Flower Carpet. (Canva.)

നമ്മുക്ക് ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഡിസൈന്‍ വരച്ച് അതില്‍ നിറയെ പൂക്കള്‍ വാരിയിടുന്നതല്ല പൂക്കളം. അതിനുമുണ്ട് നിരവധി ചിട്ടവട്ടങ്ങള്‍. നിലവിളക്ക് കൊളുത്തി ഗണപതിക്ക് വച്ചാണ് തറയില്‍ പൂക്കളം ഇടാന്‍ തുടങ്ങുക. ആദ്യം തുമ്പപ്പൂവാണ് ഇടേണ്ടത്. ആദ്യ രണ്ട് ദിനങ്ങള്‍ തുമ്പപ്പൂവും തുളസിയുമാണ് ഇടേണ്ടത്. മൂന്നാം നാള്‍ മുതല്‍ നിറങ്ങളുള്ള പൂക്കളുകള്‍ ഇട്ട് തുടങ്ങാം. അഞ്ചാം ദിവസം മുതല്‍ കുട കുത്തും. വാഴപ്പിണ്ടി, വാഴത്തടം എന്നിവയിലാണ് കുട കുത്തേണ്ടത്.

ONAM 2025 Onam Festival 2025 Onam Pookalam Designs ഓണ പൂക്കളം
Onam Flower Carpet. (Getty.)

ഈര്‍ക്കിലിയില്‍ പൂക്കള്‍ കോര്‍ത്ത് വയ്‌ക്കുന്നതാണ് കുട. ആറാം ദിനം പൂക്കളത്തിന്‍റെ നാല് ഭാഗത്തേക്കും കാലുനീട്ടും. ഉത്രാട ദിനത്തിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ പൂക്കളം ഒരുക്കേണ്ടത്. അന്ന് മണ്ണ് കൊണ്ട് തൃക്കാക്കര അപ്പന്‍റെ രൂപവും ഉണ്ടാക്കും. അന്നേ ദിവസം വൈകുന്നേരം പൂക്കളത്തിലെ പൂക്കളെല്ലാം മാറ്റി പടിക്കല്‍ വയ്‌ക്കും. ശേഷം തറയില്‍ ചാണകം മെഴുകി തുമ്പക്കുടം വയ്‌ക്കും. ചിലയിടങ്ങളില്‍ അരകല്ല് വയ്‌ക്കുന്നവരുമുണ്ട്.

ONAM 2025 Onam Festival 2025 Onam Pookalam Designs ഓണ പൂക്കളം
Onam Flower Carpet (Canva.)

തിരുവോണ നാളില്‍ രാവിലെ നിലവിളക്ക് കത്തിച്ച് മുറ്റത്ത് അരിമാവ് കൊണ്ട് കോലം വരയ്‌ക്കും. നക്ഷത്രം, സ്വസ്‌തി എന്നീ ചിഹ്നങ്ങളും അതോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും. അതിന് ശേഷം പൂക്കളത്തില്‍ അട നിവേദിക്കും. പൂവട എന്നാണിതിനെ പറയുക.

ONAM 2025 Onam Festival 2025 Onam Pookalam Designs ഓണ പൂക്കളം
Onam Flower Carpet. (Canva)

തിരുവോണ ദിനം തേങ്ങാപ്പീരയും ശര്‍ക്കരയും കുഴച്ച് വീടിന്‍റെ നാല് വശങ്ങളില്‍ വയ്‌ക്കുന്നവരുമുണ്ട്. ഉറുമ്പുകള്‍ക്ക് ഓണം കൊടുക്കുക എന്ന സങ്കല്‍പ്പത്തിലാണ്. എന്നാലിന്ന് ഇതെല്ലാം അപൂര്‍വ്വങ്ങളില്‍ അപൂര്‍വ്വമായി മാത്രമെ കാണാനാകൂ.

ONAM 2025 Onam Festival 2025 Onam Pookalam Designs ഓണ പൂക്കളം
Onam Flower Carpet. (Getty.)
ONAM 2025 Onam Festival 2025 Onam Pookalam Designs ഓണ പൂക്കളം
Onam Flower Carpet. (Getty.)
ONAM 2025 Onam Festival 2025 Onam Pookalam Designs ഓണ പൂക്കളം
Onam Flower Carpet. (Getty)

Also Read: തിരുവോണമുണ്ണാൻ പതിനൊന്ന് പൂവിടണം; അത്തം പതിനൊന്നിന് പൊന്നോണം; പഞ്ചാംഗം പറയുന്നതിങ്ങനെ...

For All Latest Updates

TAGGED:

ONAM 2025ONAM FESTIVAL 2025ONAM POOKALAM DESIGNSഓണ പൂക്കളംRITUALS BEHIND TRADITIONAL POOKALAM

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

അബ്‌ദുല്ല മൗലവിയുടെ വീഡിയോ കോൾ, വിശാലാക്ഷി അമ്മയുടെ സെൽഫി; കേരളത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം പിറന്നത് ഇങ്ങനെ

വൻ മാറ്റങ്ങളോടെ ആദായ നികുതി മുതല്‍ മന്ത്രിമാരെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള ബില്‍ വരെ, ലോക്‌സഭയും രാജ്യസഭയും പാസാക്കിയ സുപ്രധാന ബില്ലുകള്‍ വിശദമായി അറിയാം

മരണം ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണോ അത്യാസന്ന നിലയിലുള്ളവരെ വെന്‍റിലേറ്ററില്‍ കയറ്റുന്നത്? ഏതൊക്കെ രോഗികള്‍ക്കാണ്? പ്രത്യേകതകള്‍

ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യമുറപ്പിക്കാൻ ഓപ്പൺഎഐ: ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഓഫിസ് തുറക്കാനൊരുങ്ങുന്നു; വിശദമായി അറിയാം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.