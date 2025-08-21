പാലക്കാട്: തന്റെ പോരാട്ടം ഒരു വ്യക്തിക്ക് എതിരെയല്ല, മറിച്ച് സ്ത്രീകള്ക്കുവേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി മുന് മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകയും യുവനടിയുമായ റിനി ആന് ജോര്ജ്. തന്റെ പേരെടുത്തു പറയാത്ത ആരോപണങ്ങളുടെ പേരില് കോണ്ഗ്രസ് എം.എല്.എ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവച്ചതിനോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു റിനി.
തന്റെ പോരാട്ടം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടിയുടെയോ വ്യക്തിയുടെയോ സ്പോണ്സര്ഷിപ്പിലല്ലെന്നും, സമൂഹത്തിലെ തെറ്റായ പ്രവണതകള്ക്കെതിരെയാണെന്നും റിനി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. 'സ്ത്രീകള് മുന്നോട്ട് വരുമ്പോള്, സമൂഹം അതിന്റ പിന്നിലെ സത്യം അംഗീകരിക്കുകയും മനസിലാക്കുകയും വേണം.
രാജി ധാര്മ്മികതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണമെന്നും, ആ വ്യക്തി നവീകരിക്കപ്പെടണമെന്നുമാണ് തന്റെ ആഗ്രഹം. താന് അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോഴും ഒരു നല്ല സുഹൃത്തായി കണക്കാക്കുന്നുണ്ടെന്നും, എന്നാല് സമൂഹത്തിന് നേരായ പാതയിലൂടെ നടക്കാന് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കള് ആവശ്യമാണെന്നും അവര് റിനി പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, കോണ്ഗ്രസ് എം.എല്.എക്കെതിരെ ഉയര്ന്ന ആരോപണങ്ങള് പാര്ട്ടി ഗൗരവമായി പരിശോധിക്കുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ആരോപണങ്ങള് ഗുരുതരമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാല് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ഇല്ലാതെ കര്ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തിരുന്നു. 'ആരോപണങ്ങള് പാര്ട്ടി പരിശോധിക്കും.
അതിന്റെ ഗൗരവം ഞങ്ങള് വിലയിരുത്തും. അത് വളരെ ഗുരുതരമാണെങ്കില്, ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കും,' സതീശന് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. പാര്ട്ടിക്ക് മുന്നില് പരാതികളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഈ വിഷയം ഗൗരവമായി എടുത്ത് ശരിയായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി മണിക്കൂറുകള്ക്കകം വാര്ത്താസമ്മേളനം വിളിച്ച് രാഹുല് തന്റെ രാജി പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു.
ബുധനാഴ്ചയാണ് ഒരു യുവ രാഷ്ട്രീയക്കാരനില് നിന്ന് തനിക്ക് അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങള് ലഭിച്ചതായും ഹോട്ടല് മുറിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതായും റിനി ആരോപിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് നേതാവിന്റെ പേര് അന്ന് അവര് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. പിന്നീട്, എഴുത്തുകാരി ഹണി ഭാസ്കരന് തന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് തനിക്ക് സോഷ്യല് മീഡിയയില് മോശം സന്ദേശങ്ങള് അയച്ചതായി ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്.
യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് പ്രവര്ത്തകര് വഴി രാഹുല് തന്നോട് മോശം വാക്കുകള് ഉപയോഗിച്ചതായും ഹണി ആരോപിച്ചു. ഈ ആരോപണങ്ങള്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് വിവാദം ആളിക്കത്തിയതും രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തലിന്റെ രാജിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങള് നീങ്ങിയതും.
രാഹുലിന്റെ വസതിയിലേക്ക് ഡിവൈഎഫ്ഐ മാര്ച്ച്
പത്തനംതിട്ട: രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് എംഎല്എ സ്ഥാനം രാജിവെയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അടൂർ നെല്ലിമുകളിലുള്ള വീട്ടിലേക്ക് ഡി വൈ എഫ് ഐ യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തി.യുവ നടിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിനും ശബ്ദ രേഖകൾ പ്രചരിച്ചതിനും പിന്നാലെയാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയത്. മാർച്ച് വീടിന് സമീപം പൊലീസ് തടഞ്ഞു. സമരക്കാരും പൊലീസും തമ്മിൽ നേരിയ സംഘർഷം ഉണ്ടായി.
രാഹുലിന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് കോൺഗ്രസിന്റെ ഉന്നത നേതാക്കൾ ഒത്താശ ചെയ്യുകയാണെന് നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു.ഡി വൈ എഫ് ഐ അടൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധാത്തിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം വിഷ്ണു ഗോപാൽ എസ്, വിനേഷ് തെങ്ങമം, അഖിൽ പെരിങ്ങനാടൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.